Akrep Burcu 2025 Neler Bekliyor? Aygül Aydın'dan Akrep Burcu 2025 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Buluşma vakti: Aradığın da seni arıyor.

2025 yılı, hem içeriden hem dışarıdan yenileneceğiniz bir yıl olabilir. Vazgeçmenin zorluğu karşısında vazgeçmiş olmanın keyfi ve getirileri artık ağır basıyor. Bu farkındalık, kendinizle ilgili en büyük gizemi çözdü. Artık bunu cesaretinizle, hedeflerinizle birleştiriyorsunuz. Bu yıl, bazı zorluklar sizi daha güçlü kılacak ve daha sağlam temellere oturtacaktır. "Daha zor ne olabilir?" diye düşünmeyin. Olabilecekler karşısındaki tutumlarınızı güncelleyin ve sizi her seferinde oradan çıkaracak olmasına dikkat edin. Odağınızı da değiştirmeyi ihmal etmeyin tabii... Kendiniz için yaptığınız planların çok dışına çıktığınız bir yıl geride kalıyor. Bu yüzden "her şey size karşıymış" hissine kapılıp her an savunmada kalabilirsiniz. Şartlar ne kadar değişirse değişsin, değişmeyen tek şey hayatın her zaman sizin tarafınızda olduğudur. "Tamam başta istemedim ama bu da böyle iyi oldu" demeyi sadece içinizden değil, sesli bir şekilde yaptığınızda, gerçek ve güçlü bir takım olacaksınız.

Satürn ve Neptün’ün Koç burcuna geçmesi, sizi doğrudan etkilemeyecek. Ama bu iki güçlü gezegenin böylesine mistik şekilde bir araya gelişinden mutlaka nasipleneceksiniz. Koç burcu enerjisi, bağımsızlık arayışınızı teşvik ediyor. Sizi tutsak gibi hissettiren bir şeyler illa ki var. Gerek kendi sebepleriniz, gerekse çevresel faktörler sizi bu anlamda oldukça zorluyor. Gündelik yaşantınıza biraz esneklik ve hareket katmak, sorumluluklarınızı yenilemek, sizi ve çevrenizi bir yere taşımayan konulardan sıyrılmak bu yılın en önemli öğretilerinden biri olacaktır. Neptün’ün etkisi, idealize ettiğiniz hayalleri ve beklentileri test etmenize neden olabilir. Sağlığınız, bedensel değişimleriniz, yeni alışkanlıklar, çalışma hayatıyla beraber şekillenecek olan yeni yaşam düzeniniz hem heyecan verici hem de biraz yoğun olabilir. Hayallerinizi gerçekleştirmek için gereken kaynakları ve desteği bulmak adına adım atmaktan çekinmeyin. Sınırlarınızı bilerek, kararlılıkla ilerlerseniz, hem üretken hem de ilham dolu bir dönem geçirebilirsiniz. Gerçeklik ile hayal arasındaki farkları görmek, ilişkilerinizin de daha sağlıklı temellere oturmasına yardımcı olacaktır.

Jüpiter’in desteği, görmek istediğiniz, gitmekten kaçtığınız yerleri gündeme taşıyabilir. Yılın ikinci yarısı için planlar yapabileceğiniz gibi dönem içerisinde de kendinize bir şeyler katacağınız, aniden gelişen durumlar yaşayabilirsiniz. Yengeç'in öncülüğü Jüpiter’in imkanlarıyla birleştiğinde kafanız bile karışabilir. Geçmişle bugün arasında sizi iyileştirecek bir köprü olarak görebileceğiniz gelişmeler olacaktır. Bu bazen bir insanla, bazen bir iş teklifiyle, bazen öylesine gittiğiniz bir yerde, bazen zaman geçsin diye sosyal medyada dolaşırken gördüğünüz bir videoda... "Ufkunuzu şu geliştirecek" demek mümkün değil ama yılın sonuna geldiğinizde, başladığından daha farklı bir yerde olacağınız mümkün... Eğitim ve donanım, tecrübe kazanımı sizin için daha önemli hale gelebilir. Hem kendinize hem de ilgilendiğiniz konuların kökenine, mantığına daha rahat ulaşabilirsiniz.

Her manada hareketli bir yıl olabilir. Uranüs'ün son 7 yılda öğrettiklerini kullanmak, hayatınıza entegre etmek sandığınızdan daha kolay olabilir. Basit her zaman daha zordur. Bu yüzden çoğu zaman hep karmaşık olanla, uğraştırıcı olanla vakit geçirdiniz. Onun da pek kolay olduğu söylenemezdi elbette, tecrübesi de farklıydı... Ama hayatın esnek, pratik, kolay yönüyle de iyi bir ilişkiniz olacak. Finansal ve ruhsal açıdan önemli girişimler, değişimler gündeminize gelebilir. Hayatınızı toparlamaya bir yerden başlamak, diğer yerler konusunda da size fikir verecek. Bu da, aynı anda pek çok gündem oluşturabilir. Hepsine yetecek bir enerjinizin ve isteğinizin olduğunu, sürecin içinde daha iyi göreceksiniz. Hayatınıza kimi aldığınıza, kimin size ne fısıldadığına da elbette dikkat etmelisiniz. Bu fısıldamalardan, yüksek sesler çıkarmak yine sizin elinizde. Hangisi olacağı konusu seçiciliğinize kalmış...

Yaratıcılığınız, sevginizi dile getirme ve yansıtma şekliniz konusu biraz önemli hale gelebilir. Hayatınızdaki insanlar ve konuların sizi ne derece memnun ettiğini, sizin bunlarda ne kadar başarılı olduğunuz konusu da aynı derecede önemli. Tanışacaklarınız kadar artık muhabbeti kesecekleriniz de gündeminizde yer bulacak. Bazı arkadaşlıkların iyi gelmediğini, bazılarının arkadaş bile olmadığını görmek üzücü olsa da bir seçim yapmanız gerekebilir. Yer açmanız gerekecek. Enerjinizin değişmesi ve onu rahatlıkla kullanabilmeniz, vakit bulamadığınız için ertelenen konulara yönelmeniz için bunun önem taşıdığını unutmayın. Ay Düğümleri, mutlu olmanız ve hayata daha iyi yerlerden bakmanız için sizi destekleyecek. Bazen üzerek, bazen aşkla... Bu yüzden sabit bir plan, sistem kurma ihtiyacınızdan sıyrılın. Anın içinde olun. Kendinize nasıl faydalı olabileceğinizi, en son ne zaman her şeyden arınarak keyifli vakit geçirdiğinizi, sevginin de bir sınırı olması gerektiğini düşünmek için uzun bir vaktiniz var. Hayal kurmaktan, içinize dönmekten, suyun rahatlatıcı etkisine tutunmaktan çekinmeyin. Kendinizi serbest bırakın. Eve gelip rahat bir şeyler giyip şöyle bir ayaklarınızı uzatıp dinlendiğiniz anlar gibi... Bir eviniz olmasın mı?

Doğal bir lidersiniz. Bazı zamanlar bunu daha iyi kullanabilir ve hissedebilirsiniz. Bazı zamanlar kullanmak için farklı kişilere ve etkenlere ihtiyaç duyarsınız. Ama bir zaman var ki, orada yeniden ve tek başınıza var olursunuz. Yılın son birkaç ayında Mars'ın burcunuza geçişi, bu yönünüzü açığa çıkaracak. Her yıl yaşanan bir enerji değil, transit süresi gereği aralıklı olarak yaşıyorsunuz. Bir nevi, bir yıl nadas bir yıl ekim gibi... Bu sene, ekme zamanı. Güçlü bir motivasyon ve cesaretle, her türlü engeli aşabileceksiniz. Bir son gibi gelebilir, geç kalmışlık hissettirebilir. Ama her zaman başlayacak bir şeyler vardır ve başlayacağınız her şeyin zamanı farklıdır. Kararlı olun, hayatınıza neyin gerektiğini doğru analiz edin. Daha önce ektiklerinizin neticelerini düşünerek hareket edin.

Plüton, tüm transiti boyunca sizi yoğun bir etkiye maruz bırakmayabilir. Bazı günler daha fazla hissedebilirsiniz. Ama genel olarak bir şeyleri unutmamanızı istiyor. Kendi temel ihtiyaçlarınıza daha fazla kulak vermelisiniz. Nasıl bir "ev" ya da "güven" hissine ihtiyacınız olduğunu sorgulamak ve bunu hayatınıza dahil etmek sizin için önemli olacak. Teknolojiyi ev düzeninizde kullanarak işlerinizde kolaylık sağlayabilir ya da aile bireyleriyle farklı iletişim yolları geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda bu, geçmişle yüzleşmek ve köklerinizi iyileştirmek için güçlü bir fırsat. Özgürleşmek ve kendinizi yeniden inşa etmek için bu dönüşümden korkmayın; her yıkım, daha sağlam bir temel kurmak içindir. İş yaşamı, aile hayatı, bir aile kurma isteği, yaşam koşullarınız sizi "siz" yaptığı gibi, siz de bunlara kendinizden yansımalar verirsiniz. Vermek istediğiniz yansıma, gerçekten sahip olmak istediğiniz nedir? Bu soruyu ertelemiş olabilirsiniz. Sözlü yapan öğretmen sizi geçen sefer fark etmedi ama sözlü devam ediyor ve sıra size gelecek. Cevabınızı anlayın, hazırlıklarınıza başlayın.

Mutlu yıllar...