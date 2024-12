Aslan Burcu 2025 Neler Bekliyor? Aygül Aydın'dan Aslan Burcu 2025 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

Haberin Devamı

Aynalar bu kadarını söyleyemez ama sen söyleyeceksin.

2025 yılında kendinize ve hayata olan güveninizi kazanarak, geliştirerek, yeni fırsatlarla dolu bir yıla adım atabilirsiniz. Koruduğunuz her şeyin size zarar verdiğini görmek söz konusu olunca "hani fırsatlar?" diyebilirsiniz. Dememek hayatın koşullarına bağlı olduğu kadar sizin de hangi konular üzerinde durduğunuza bağlı değil mi? Düğümü kesin olarak çözüyorsunuz. Bir ayna misali ama olanı farklı açıdan gösteren her şey, kulağa sarsıcı gelebilir. Ama ya bunları duymanız, görmeniz gerekiyorsa? Direncin kırılmasının ne demek olduğunu deneyimlediniz. Şimdi bunları kullanma zamanı... Geleceğe dair umutlarınızı bunlarla birleştirin. Bu anlamda tanışacağınız kişilerin de muhteşem dokunuşları olacak. Tabii başkaları için de bu muhteşem dokunuşların sahibi siz olacaksınız.

Mars'ın yeniden burcunuza geçişi, hayatınızda cesur adımlar atmanıza neden olacak. Bu hem kişisel alanınızı düzenlemek hem de aile üyelerinizle olan ilişkilerinizi gözden geçirmek için önemli bir dönem. Bir şeyler yarım kaldı, yetişmedi gibi hissettiğinizin dönemlerin ardından bu size ilaç gibi gelecek. Yani artık sahneye çıkmak, isteklerinizi gerçekleştirmek, engellendiğiniz için yapamadığınız her şeyi yapmak için şartlar sizden yana olacak. Bunu değerlendirirken Satürn-Neptün kavuşumu da sizi destekleyecek. Tabii bu destek, zorlukların arasına gizlenmiş şekilde gelebilir. Hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp, yeni sorumluluklar üstlenmeye hazır olun. Bilginizin, sabrınızın, enerjinizin ve her şeyiniz olan özgüveninizin en işlevsel şekilde açığa çıkması biraz da buna bağlı olacak. Kendi köklerinizi güçlendirmek, geçmişi geride bırakmak için gereken kararlılığı gösteren Aslanlar için her şeyin bir başka görüneceği bir yıl...

Jüpiter, ruhsal anlamda büyük bir yenilik getiriyor. Kendi iç dünyanızda derinlemesine bir keşif yapma zamanı. Ancak, bu süreç aynı zamanda bilinçaltınızdaki korkuları ve kaygıları yüzeye çıkarabilir. Yine de, tüm bunları kabullenmek ve onlardan güç almak, daha önce keşfetmediğiniz güçlü yönlerinizi ortaya çıkaracaktır. Duygusal anlamda sizi beslediğini düşündüğünüz ama aslında tükettiğini fark ettiğiniz konular biraz zorlayabilir. Kendinizi nerede ne şekilde mutlu hissettiğinizi hatırlamak adına bu zorluğa bir süre dayanmanız gerekecektir. Geri planda kalmış, unutulmuş hissetmek, bazen gerçekten böyle olmak, tıkanıklıklar yaşamak kendinize dönüp sıkılmanız için değil. Bir sonraki aşamaya hazırlık için size zaman, dinginlik ve kafa gerekiyor. Geri çekilmek, daha iyi bir adım atmak için önemlidir. Bu sayede, kimin sevincinizle kimin üzüntünüzle ilgilendiğini de daha rahat göreceksiniz.

Hem dış görünüşünüzde hem de iç dünyanızda yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi yeniden keşfetmek, yaşamınızda sizi en çok mutlu eden şeylere odaklanmak için harika bir zaman. Bu süreç, kişisel tarzınızı güncellerken, daha önce gözden kaçırdığınız fırsatlara da kapı açacak. Bakımınız, iyi hissetmeniz, canlı ve enerjik olmanız sizin için her zaman önemli ama yılın ikinci yarısında buna biraz daha önem verebilirsiniz. Yaşam koşullarınızda, duygusal beklentilerinizde, hobilerinizde sizi gerçekten tatmin etmeyen bir şeyler kalmış olabilir. Bunları değerlendirerek, değiştirerek bir sonraki yıla girmeniz daha iyi bir fikirdir. Bunun gerekliliğini zaten hissedeceksiniz. Profesyonel ve duygusal açıdan güçlenmek için kalbinize ve hayallerinize sahip çıkın.

İnsanların ve ilişkilerin başka bir yönü olduğunu, bildiğiniz her şeyin bir anda değişebileceğini jenerasyon gezegenleriyle öğrenebilirsiniz. "Değdi mi?" diyeceğiniz bazı ilişkiler, dostluklar yaşayabilirsiniz. 2024'ü bunları yaşamış olarak bitirdiyseniz, yeni ortaklıklarınızı kurarken bunları aklınızda tutmanız önemli olacak. Uranüs'ün İkizler'de Plüton'un Kova'daki bu duruşu, size de yeni bir duruş kazandıracak. Uzak gördüğünüz, yakıştırmadığınız, belki tahmin etmediğiniz her şey ve her şey hayatınızda yerini bulabilir. Bir şekilde yaşantınıza etki eden birçok yeni gündeminiz olacak. Sizin için oldukça başka, alışılmışın dışında… Öğrenecekleriniz, öğretecekleriniz var. Yaşamın biraz daha ilerisinden size getirecekleri mesajlarla, bugünlerinizi nasıl geçirmeniz gerektiğini gösterecekler. Kesin çizgilerden, asla şaşmayacak planlardan başınızı kaldırıp çevreye, doğaya, gökyüzüne bakış atmayı unutmayın.

Mutlu yıllar...