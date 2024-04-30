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Pirinç salatası tarifi
Ana yemeğin yanında doyurucu ve lezzetli bir eşlikçi isteyenlere garnitür ile süslenmiş pirinç salatası tarifi.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Salata için;
4 adet kornişon turşu
2 adet kapya kırmızı biber
Yarım su bardağı haşlanmış mısır
Yarım su bardağı haşlanmış bezelye
1 adet büyük boy domates
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Pirinç salatası tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Pilav için, pirinçleri sıcak suda 20 dakika bekletin.
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine tereyağı ve sıvıyağı ekleyip hafif kızdırın.
- Hafif kızan yağın üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri ekleyin.
- Pirinçler kavrulup tane tane olduktan sonra üzerini hafif geçecek kadar sıcak su ve tuz ekleyip kısık ateşte pişirin.
- Pirinçler suyunu çektikten sonra Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ın altını kapatıp pilavı 15 dakika demlemeye bırakın.
- Salata için, kornişon turşu ve domatesi yıkayıp küçük küçük doğrayın.
- Kırmızı kapya biberleri ise yıkadıktan sonra içini temizleyip küçük küçük dilimleyin.
- Büyük bir cam kase içine kırmızı biber, kornişon turşu, haşlanmış mısır, haşlanmış bezelye, domates, tuz ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.
- Salata malzemelerini demlenen ve oda sıcaklığına gelen pilavın içine ilave edip birbirine iyice harmanlayın.
- Pirinç salatanız hazır.
- Servis tabağına aldığınız pirinç salatanızın üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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