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Sağlıklı Yemekler
Haber Giriş: 01.05.2024 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pirinç salatası tarifi

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Pirinç salatası tarifi

Ana yemeğin yanında doyurucu ve lezzetli bir eşlikçi isteyenlere garnitür ile süslenmiş pirinç salatası tarifi.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
Salata için;

4 adet kornişon turşu
2 adet kapya kırmızı biber
Yarım su bardağı haşlanmış mısır
Yarım su bardağı haşlanmış bezelye
1 adet büyük boy domates
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz 
Üzeri için: 

Taze nane

 

Kullanılan ürünler; 

·       Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak

Pirinç salatası tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

 

  1. Pilav için, pirinçleri sıcak suda 20 dakika bekletin.
  2. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan tencerenin içine tereyağı ve sıvıyağı ekleyip hafif kızdırın.
  3. Hafif kızan yağın üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri ekleyin.
  4. Pirinçler kavrulup tane tane olduktan sonra üzerini hafif geçecek kadar sıcak su ve tuz ekleyip kısık ateşte pişirin.
  5. Pirinçler suyunu çektikten sonra Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak ın altını kapatıp pilavı 15 dakika demlemeye bırakın.
  6. Salata için, kornişon turşu ve domatesi yıkayıp küçük küçük doğrayın.
  7. Kırmızı kapya biberleri ise yıkadıktan sonra içini temizleyip küçük küçük dilimleyin.
  8. Büyük bir cam kase içine kırmızı biber, kornişon turşu, haşlanmış mısır, haşlanmış bezelye, domates, tuz ve limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.
  9. Salata malzemelerini demlenen ve oda sıcaklığına gelen pilavın içine ilave edip birbirine iyice harmanlayın.
  10. Pirinç salatanız hazır.
  11. Servis tabağına aldığınız pirinç salatanızın üzerini taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

 

Afiyet Olsun!

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