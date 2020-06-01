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Hürriyet
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Pilav ve Makarna
Haber Giriş: 01.06.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Kabaklı Hafif Makarna Tarifi

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Kabaklı Hafif Makarna Tarifi
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Fesleğen girdiği her tarife lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda kokusuyla da yaz esintisini getirip hafiflik katıyor. Nefis kabak ve bezelyeyle birleşen bu makarna tam bir kurtarıcı yaz tarifi!

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • Yarım paket kalem makarna
  • 2 adet kabak
  • 1 çay bardağı bezelye
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Pesto sos için;

  • Yarım demet taze fesleğen yaprağı
  • 3 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı çam fıstığı
  • 1 çay bardağı parmesan peyniri
  • 1 çay bardağı zeytinyağı 
  • Taze çekilmiş karabiber
  • Tuz

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Resital Doğrayıcı
  • Arçelik Ankastre Ocak
  • Arçelik No Frost Buzdolabı

Kabaklı Hafif Makarna Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Pesto sos için; fesleğen, sarımsak, çam fıstığı ve parmesanı Arçelik Resital Doğrayıcı’ya  koyun.
  2. Tuz ve karabiberi ekleyin.
  3. Malzemeler birbiriyle karışıncaya kadar doğrayıcıdan geçirin.
  4. Bir yandan da yavaş yavaş zeytinyağını ekleyin.
  5. Pestoyu bir kavanoza alın.
  6. Kabakları yıkayın, ikiye bölün ve ince ince dilimleyin.
  7. Arçelik Ankastre Ocak’ta  geniş bir tencerede suyu kaynatın.
  8. Kaynayan suya tuzu ve makarnaları ekleyin.
  9. Bir tarafta da yine Arçelik Ankastre Ocak’ta  bir tavaya zeytinyağını alın ve doğradığınız kabakları soteleyin.
  10. Birkaç dakika sonra bezelyeleri ekleyip sotelemeye devam edin.
  11. Damak zevkinize göre ortalama 7-8 dakika haşlanan makarnaları süzün.
  12. Haşladığınız makarnayı servis tabağınıza alın.
  13. Üzerine hazırladığınız pesto sostan 2 yemek kaşığı ekleyin.
  14. Kalan pesto sosunu Arçelik No Frost Buzdolabı’nda  saklayın.
  15. Makarnanızın üzerine sotelediğiniz kabak ve bezelyeyi ilave edip ezmeden dikkatlice karıştırın.
  16. Üzerini taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek servis edin.
  17. Afiyet olsun!

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