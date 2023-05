Yeni petrol müjdesi... Uzmanlar CNN Türk'te değerlendirdi: Günübirlik çalışmaların sonucu değil

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, “Türkiye enerjiye muhtaç değil, enerji ihraç eden ülke olacak. Özellikle petrol konusunda etrafına bakıp iç geçiren milletimizin hasretini bitirmekte kararlıyız. Terör nedeni ile terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık. Dünyada karada yapılan en büyük keşiflerden birini geçen sene Türkiye olarak biz gerçekleştirdik. 5-6 yıl önce günlük 40 varil olan üretim 80 bin varile ulaştı. Cudi, Gabar’da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek, ey teröristler, işte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre’ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok kaliteli bir petrole sahip. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden rafinelere sevk etmeye başladık. Gabar’daki kuyumuza bölücü örgütümüzün alçakça şehit ettiği şehit öğretmenimiz Aybüke öğretmenimizin adını verdik. Aynı bölgede daha önce keşfettiğimiz kuyuya patlayıcı uzmanı astsubayımız şehit Esma Çevik’in ismini vermiştik. Böylece, şimdilik 180 bin varil petrol üretimi ile ülkemizin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attık. Toplam değerlerini bile konuşmuyoruz artık. Yoksa Gabar’daki keşfin değeri 10 milyarlarca doları buluyor. Bay bay Kemal ne diyor? Londra’daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Bay bay Kemal ben ne diyorum sen ne diyorsun. Bak, para bu işte. Sakarya doğalgazı, işte para bu. Emin adımlara yola devam ediyoruz. Kaynağı biz tefecilerde aramıyoruz. Kendi topraklarımızda, zenginliklerimizde arıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

"ÇERÇEVESİ 2017 YILINDA ÇİZİLMİŞ"

CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına bağlanan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "2017 yılında çerçevesi çizilmiş dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak tarafından milli enerji ve maden politikasının unsurlarından bir tanesi Türkiye'nin kara alanlarında gidilmedik yerlerine giderek orada petrol aramacılığı yapmak üzere oluşturulmuş bir stratejinin aşamalarını yürütüyoruz. 2018 yılında Çukurca'da sınırın sıfırında başladığımız sondaja sayın Bakanımız teşrif etmişlerdi. Cudi Gabar bölgesinde şehit Aybüke Yalçın kuyusunun sondajına başladık. Dağın zirvesinde bir yerde. Bu çalışmaların hiçbirisi akşamdan sabaha günübirlik çalışmalar ve onların sonucunda alınmış sonuçlar değil. Uzun vadeli çalışmalarla beraber yönlendirilmiş, detaylandırılmış çalışmaların sonucudur" diye konuştu.

"GEÇMİŞİ VAR"

Haberin Devamı

Bilgin şöyle devam etti: Bu yaptığımız petrol çalışmaların geçmişi var. Sahada yaptığımız çalışmalar ve onun arkasından bu petrolü bulabilmek için sadece 8 ay yol yapım çalışmalarını yürüttük. Sondaja biz ekim ayı gibi başladık. Biraz iklim biraz coğrafyanın zorlaması bizi buraya kadar getirdi. Sondaj çalışmasını yürütmek olağanüstü zor. Bu bağlamda şunu da belirtmek isterim ki bu sondajı mümkün kılan güvenlik güçlerimizin olağanüstü desteğiyle bu hizmetler yürütülebilmekte. Bu hedefin ismi Türkiye'nin enerji menfaatidir. Şimdi biz burada yaptığımız petrol sondajıyla birlikte 2 bin 650 metre derinlikte üretken formasyonla karşılaştık. 150 metre daha sondajımız devam etti ve kuyumuzu tamamladık. Kuyu 4 gündür deneme üretiminde. Şunun bilinmesini isterim ki akşamdan sabaha gelişmiş hadise değildir. 4-5 yıllık çalışmanın sonucudur.

Haberin Devamı

"BENİ MUTLU EDİYOR"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar da CNN Türk'te petrol rezervini değerlendirdi: Alanın tam olarak neresi olduğunu anlamak için Enerji Bakanlığı'ndan görevlilerle görüştüm. Hatırlarsanız bir müddet önce yüksek bir petrol bulundu orada. Oradaki kuyulardan da Fulya ekibi ile beraber çekimler yapmıştı alanı. Burası Cudi'de. Cudi Gabar diyerek açıkladı Cumhurbaşkanı da. Teknik olarak iki farklı alan burası. Ocak ayında 5 kuyu vardı. Belli miktarda petrol çıkıyordu. 25 bin varile ulaşıldı burada ve 10'un üzerinde kuyu açılmış. Petrolün yoğunluğundan akışkanlığından emin olmuşlar. Burada bulunan petrol, Şehit Esma alanındaki petrolden daha yüksek daha kaliteli bir petrol. Enerji bakanlığı yetkilileri böyle söyledi. Bu alandaki çalışmalarda ne kadarlık bir petrol hedeflendiğini sordum, kalitesinden dolayı 100 bin varillik petrol hedefimiz var dediler. Bugün en verimli alanlarımızdan biri Gabar hattıydı. Şu an Türkiye'de 80 bin varil petrol üretiyor, Türkiye günlük olarak 800 bin varil petrol tüketiyor. Türkiye'nin yüzde 20 ihtiyacını karşılayacak bir miktardan bahsediyoruz. Cari açığın azalması için önemli bir keşif. Türkiye Petrolleri'nin kuyu açmaktaki iştahı beni mutlu ediyor. Bir açıklama vardı hedefler her zaman önemlidir. Geçmişte Türkiye'nin bulunduğu mevki olarak 120'nin altındaydı şu an 65'lere gelmiş durumda. Hedef dünyada ilk 20 petrol şirketlerinden biri olmak. Doğal gaz keşifleri başlamadan bunu anlatmak zordu. 2030'a kadar 50 milyar dolar gibi bir büyüklüğe ulaşma hedefi önemlidir.

Haberin Devamı

"PETROLÜ 2600 METREDEN BULMUŞLAR"

Peki şu an durum ne diye sordum 2600 metreden bulmuşlar bu petrolü. Çıkanın gravitesinin yüksekliği, akışkanlığı önemli. 100 tane kuyudan bahsediliyor. Fazla kuyu vurmak daha çok petrol demek değil dediler ancak 100 kuyuyu kaldırabilecek bir alan. Yetkililerden öğrendiğim çok daha büyük bir rezerve bakıyoruz şu an. Şehit Esma Çevik'deki alandan kat kat büyük bir alan diye konuşuluyor. Bölgede petrol arama yapılan yerleri biz önceden operasyon bölgesi olarak bilirdik.

"GELDİĞİMİZ YERİ GÖSTERMİYOR MU?"

Bölgenin terörle değil, Türkiye'ye kazanımlarıyla konuşulması beni mutlu ediyor. Gabar'dan bugün bir müjde veriyorum, şehit haberi vermiyorum. Bu değişimi ve dönüşümü göstermiyor mu? Geldiğimiz yeri göstermiyor mu? Hakkari, Şırnak hem Irak'a yakın olması sebebiyle en çok şehit verilen illerdendir. Bölgede devlet güçlüdür ve temizlediği alanda petrol çıkartıyor. Buradan çıkan petrolün kara yolu ile aşağı indirilmesi lazım. Şu an petrol aşağı tankerlerle indiriliyor. Bu bir zaman sonra borularla yapılacak. Bu bir yol güvenliği gerektirir. Gabar'da bulunan ilk petrolü konuşurken, Cudi'de bir sondaj çalışması vardı. Petrol araması başka tepelerde de var. Biz ne anlatırsak anlatalım, seçim geldi, seçim geldiği için petrol bulundu diye haber gelecektir. Dünyada petrol fiyatları yükseliyor. Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı daha geniş imkanlara kavuşturuldu. Siz terörle mücadele edilen bir yerde böyle arama yapamazsınız, mühendisleri götüremezsiniz, tankerleri sevk edecek güvenliği sağlayamazsınız. Bu ana konuların iyileştirilmesi petrolün çıkarılmasını kolaylaştırdı. ABD ve diğer ülkelerin bu civarda petrol olduğunu yazdıkları onlarca yazı okudum. Benim anlamakta zorlandığım yer şu: Biz acı hikayelerden besleniyoruz anladığım kadarıyla. Çocukluğum bununla geçti. Türkiye'nin altı büyük bir rezerv. Türkiye bağımsız bir ülke olacak. Ben bu hikayelerle büyüdüm. ABD kötü geldi çıkartırmadı. Şimdi niye beğenmiyorsunuz? Yıllarca burada petrol var ve çıkartılmıyor diyenler şimdi neyi beğenmiyorsunuz? Çıkartanı mı beğenmediniz? İnsan ülkesinde çıkan rezervden neden rahatsız olur. Bu ülkenin kaynakları bulundu. Önümüzdeki dönemde kim gelirse gelsin bu kaynakları kullanacak. Neden bulanı tebrik edemiyoruz? Şırnak'takilerin her biri AK Partili mi? Oradaki görev yapanlar AK Partili mi? Orada petrol yok da bir kişi de fotoğrafını çekip burada petrol yok demiyor mu? Cari açığımızın en büyük kalemi enerji. Seçim zamanı değil ne zaman bulmasını isterdin? Neyin kavgasını yapıyoruz...