Bakan Dönmez Gabar'daki petrol kuyusunun fotoğrafını paylaştı: Müjdeler olsun

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Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Önce doğalgaz, şimdi petrol. Enerji bağımsızlığına adım adım... Doğalgazın ardından petrolde de "Müjdeler Olsun..." Cûdî-Gabar bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusunda Türkiye’nin en kaliteli (41 API) petrolünü keşfettik. Sahada günlük ~ 100 bin varil petrol üreteceğiz.
Önce doğalgaz, şimdi petrol.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 2, 2023
Enerji bağımsızlığına adım adım...
Doğalgazın ardından petrolde de "Müjdeler Olsun..."
Cûdî-Gabar bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusunda Türkiye’nin en kaliteli (41 API) petrolünü keşfettik.
Sahada günlük ~ 100 bin 🛢️ petrol üreteceğiz. pic.twitter.com/mfsmmKZNtY