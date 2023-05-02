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Bakan Dönmez Gabar'daki petrol kuyusunun fotoğrafını paylaştı: Müjdeler olsun

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#Bakan Dönmez#PETROL#Gabar
Bakan Dönmez Gabardaki petrol kuyusunun fotoğrafını paylaştı: Müjdeler olsun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 22:28

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar'daki petrol kuyusunun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Önce doğalgaz, şimdi petrol. Enerji bağımsızlığına adım adım... Doğalgazın ardından petrolde de "Müjdeler Olsun..." ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Önce doğalgaz, şimdi petrol. Enerji bağımsızlığına adım adım... Doğalgazın ardından petrolde de "Müjdeler Olsun..." Cûdî-Gabar bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusunda Türkiye’nin en kaliteli (41 API) petrolünü keşfettik. Sahada günlük ~ 100 bin varil petrol üreteceğiz. 

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#Bakan Dönmez#PETROL#Gabar

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