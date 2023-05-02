Bakan Dönmez Gabar'daki petrol kuyusunun fotoğrafını paylaştı: Müjdeler olsun

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Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Önce doğalgaz, şimdi petrol. Enerji bağımsızlığına adım adım... Doğalgazın ardından petrolde de "Müjdeler Olsun..." Cûdî-Gabar bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusunda Türkiye’nin en kaliteli (41 API) petrolünü keşfettik. Sahada günlük ~ 100 bin varil petrol üreteceğiz.