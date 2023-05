Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Gabar'da yeni petrol keşfettik

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Konya'yla çıktık yola, Konya'yla geldik bugünlere, bu aşkımız aynen devam ediyor. Başkentler başkenti Konya'yı bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Antalya'dan geliyoruz. 100 bini aşkın dostlar vardı. Şimdi Konya'da resmi rakam 140 bin hamd olsun. Bu ne aşktır yarabbi. Aşık olursan karşılığını da bulursun. Şu alanı gördüğümüz zaman eyvallah.

Bay bay Kemal'in yanındakilerle beraber emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Bundan benim şüphem yok. Konya gerek dersi inşallah 14 Mayıs'ta verecektir. Konya'nın gençlerini, çiftçilerini, sanayicilerini, hanım kardeşlerimi bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbim'e 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamd ediyorum. Maşallah meydanlara sığmayan bir Konya görüyorum. 14 Mayıs'ta destan yazmaya hazırlanan Konya görüyorum. Ahde vefanız için, sevdanız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Buradan soruyorum, Konya 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Her bucağında ilmin irfanın boy verdiği merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya bu yakışır. Konya'nın hayır dediğinden hayır gelmez. Konya'nın evet dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. Konya, Anadolu'daki varlığımızın dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olacaktır.



"BELEDİYELERİMİZ MUHALEFETE DERS VERDİLER"



6 Şubat'ta asrın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Elbistan depremi Konya'mızda hissedildi. Haberi alır almaz, tüm kurumlarla birlikte belediyeleri harekete geçirdik. Konya büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi süratle komşu illere sevk ettik. Hatay'ı Konya'ya zimmetledik. Altyapıdan üst yapıya, konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında oldular. Muhalefet belediyelerinin yaptıklarını bir kefeye, belediyelerimizin yaptıklarını bir kenara koyun hepsinde Konya ağır basacaktır. Belediyelerimiz muhalefete ders verdiler. Şov ve reklam yerine yara sarma peşinde koşan belediyelerimizi tebrik ediyorum.

Haberin Devamı

Karadeniz'de yerli gazımızın sevincini paylaşmak için ilk ay ısınma dahil tüm faturaları ücretsiz yaptık mı? 1 yıl boyunca mutfak ve su ısıtma miktarını doğalgaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdeyle ilgili kararname ve kararını Resmi Gazete'de yayınladık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bay bay Kemal Zonguldak'a gitti, madenci kardeşlerime yalan söylüyor. Zonguldak'ta Filyos var Sakarya gazını biz oradan çıkardık. Hani çıkmayacaktı, nerede diyordunuz. İşte çıktı, doğalgazı yaktık evlere göndermeye başladık.



"ONLAR KANDİL'DEKİLERLE YÜRÜRKEN, BİZ DE CUMHUR İTTİFAKI İLE YÜRÜYORUZ"



Biz söz verirsek yaparız. SİHA gemimiz TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Yerli aracımız Togg teslimatına başladık. Altay Tankımızı silahlı kuvvetlere teslim ettik. Kaan'ı pist başı yaptırdık. Birilerini bunlar ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var, en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri gömdükçe içerde birileri de rahatsız oluyor. Kandil'de bir tanesi diyor ki, 'AK Parti bizi mağaralarda vurdu' diyor. Ne yapacaktık, iyi yapıyorsunuz mu diyecektik?. Mehmet'imizin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Varsın bay bay Kemal kapalı kapılar ardından görüşmeler yapsın. Yanında Davutoğlusu var, Bebecan'ı var, Karamollaoğlusu var ve bir de Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider, tekrar gelir. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var, yetmedi 2 tane belediye başkanı aldılar. Onlar Kandil'dekilerle yürürken, biz de Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. Hürjet uçuşunu gerçekleştirdik. Atak 2 ilk kez havalandırdık. Anka 3 ilk yürüyüşünü yaptı. Birçok tarihi adım attık. Teknofest'i çoğu genç ne kadar kişi izledi, dün gece itibariyle 2.5 milyon üzerinden katılımla gerçekleştirdik.

Haberin Devamı

Muhalefetin eleştirilerine rağmen sondaj gemilerimizi bu sebeple aldık. 4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimiz var. artık kendimize yetiyoruz. Akkuyu santralini bunun için inşa ediyoruz. Akkuyu'da ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. İnşallah iktidarımızın devamıyla ikinci güç santralini inşa edeceğiz. Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Türkiye artık enerji ihraç eden ülke olacak. Sabreden zafere ulaşır.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'DAN PETROL MÜJDESİ



Bugün dev enerji panellerinin olduğu Karapınar'a gideceğiz. Devasa enerji santral panellerinin olduğu yeri göreceğiz. Petrol kuyularını bunun için açıyoruz. 'Her seçim öncesi gaz buluyorlar' yalanını Karadeniz gazıyla boşa çıkardık. Daha önce petrol yok diye beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilen bölgelerden petrol üretmeye başladık. Dünyadaki en büyük 10 keşiften birini gerçekleştirdik. Günlük üretimi 2 kat artışla 80 bin varile ulaştı. Şimdi yeni müjde açıklayacağım. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretime sahip petrol bulduk. Bu ne demek ey teröristler, sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 km mesafedeki rezerv güçlü kaliteye sahip. 100 kuyu ile 100 bin varil kapasitesine ulaşacağız. Günlük tüketimin 10'da 1'ini karşılayacak rezervin milletimizin hayrı olacağına şüphe yok. Aynı bölgeden yeni müjdeler bekliyoruz. Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik.

Haberin Devamı

Günlük 280 bin varil PETROL üretimiyle, enerji bağımsızlığında yeni adım atmış oluyoruz. Gabar'daki yeni keşfimizin değeri 10 milyarlarca doları buluyor. Bay bay Kemal Lonra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Ula Bay bay Kemal, ben ne diyorum sen ne diyorsun. Tefecilerden getirecekmiş. Bak para bu işte. Sakarya doğalgazı, Gabar para bu. Bununla beraber biz emin adımlarla yola devam ediyoruz. Biz kaynağı tefecilerde aramıyoruz. Kendi topraklarımızda arıyoruz. Tek derdimiz keşiflerin, yatırımların enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Keşfettiğimiz her enerji kaynağıyla ne kadar iftihar etsek yeridir. Enerji Bakanlığımızı, Türkiye Petrolleri'ni, mühendislerimizi, işçilerimizi tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Eskiden diyorduk ki, ülkemiz sınırlarının yakınında petrol fışkırırken biz de niye çıkmıyor. Meğer çıkmıyor değilmiş, çıkmaması terör örgütüyle uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Bu ülkede birilerinin niye terörün bitmesini istemediğini şimdi anlıyor muyuz? Emperyalist güçlerin PKK'ya uzantılarına silah niye aktardığını çok daha iyi kavrıyoruz.