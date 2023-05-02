Avrupa'nın en büyük GES'i Konya'da açılıyor... 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak

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Kurulum çalışmalarına 2020 yılının Ocak ayında başlanan Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete alacak.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Kalyon Enerji tarafından 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki alana kurulan güneş enerjisi santrali, tam kapasite devreye alındıktan sonra Türkiye’nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artıracak.

GEÇTİĞİMİZ AY HİZMET VERMEYE BAŞLADI

3,3 milyon panelin kullanıldığı alan geçtiğimiz ay tam kapasite ile hizmet vermeye başladı.

Santralin devreye girmesi ile birlikte yaklaşık olarak 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanmış oldu.

Santral 1,35 GW kurulu bir güce sahip. Yeşil kalkınmanın öncüsü santral, milli panellerle bir buçuk milyon ton karbondioksit salınımı da engelliyor.

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DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE

Kalyon Karapınar GES projesi, İngiltere Hükümeti'nin sürdürülebilirlik konusunda küresel ölçekte sağlamış olduğu en yüksek rakamlı finansman olurken, santralde Dünya Bankası'nın "Sürdürülebilirlik Çerçevesi Standartları" en üst düzeyde ve titizlikle uygulanıyor.

1 milyar dolarlık yatırımla tamamlanan santralin finansmanında İngiliz ihracat kredi ajansı UKEF’in de katkıları bulunuyor.

Kalyon PV tarafından üretilen yüzde 80 yerlilik oranına sahip panellerle, yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleştirileceği santralin söz konusu elektrik üretimi, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 1'ine karşılık geliyor.