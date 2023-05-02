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Türkiye geri sayıma geçti... Almanya'dan dikkat çeken analiz! Son anket sonuçlarını açıkladılar

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#Seçim#Türkiye#Dünya
Türkiye geri sayıma geçti... Almanyadan dikkat çeken analiz Son anket sonuçlarını açıkladılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 13:04

Dünyanın gözü Türkiye'de... Dünyanın dört bir yanından pek çok gazete ve televizyon bu süreçte gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Seçim için geri sayım sürerken Alman basınından dikkat çeken bir analiz geldi. Ermeni gazetesi ise son anket sonuçlarını sayfasına taşıdı.

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Yurtdışındaki seçmenler için oy verme işlemi devam ederken Almanya merkezli Fokus dergisi dikkat çeken bir analize imza attı.

'Türkiye çok önemli bir seçimle karşı karşıya' diyen Fokus Erdoğan'ın son 20 yılda neredeyse her seçimi kazandığının altını çizdi.

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Erdoğan'ın seçmen tabanını seferber edebildiğine vurgu yapan Alman dergi 'Kılıçdaroğlu ise daha yumuşak bir üslupla toplumsal uzlaşma konusuna odaklanıyor' dedi.

Münih merkezli Süddeutsche Zeitung ise Almanya'da yaşayan Türklerin seçimdeki etkisine dikkat çekti.

Haberde 'Almanya'da 1.5 milyon Türk, Erdoğan'ın iktidarda kalıp kalmayacağı konusunda şimdiden söz sahibi olabilir' denildi.

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Bir başka Alman gazetesi Tagesspiegel ise şu değerlendirmede bulundu;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, popüler olduğu yurtdışındaki seçmenleri hedef alıyor.'

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Yunan ERT ise Erdoğan'In seçime kısa bir süre kala önemli bir hamle yapabaleceğini yazdı. Haberde

ERT'nin haberinde 'Türkiye'deki siyasetçiler ve analistler bize, Erdoğan'ın "sihrini" son dakikada yapmaya ve gidişatı kendi lehine çevirmeye alışkın olduğunu hatırlatıyor' ifadesi yer aldı.

Al Arabiya Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nu kıyasladı ve şu yorumda bulundu;

'Erdoğan büyüleyici bir hatipken, mütevazi Kemal Kılıçdaroğlu yumuşak konuşuyor.

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SON ANKET SONUÇLARINI AÇIKLADILAR

Ermenistan merkezli News.am ise son seçim anketlerini sayfasına taşıdı.

Optimar araştırma merkezi seçim öncesi anketini yayınlayan gazete 'Türkiye'de Erdoğan oyların %51,4'ünü, Kılıçdaroğlu ise %48,6'sını alacak'

'Erdoğan, savunma sanayii projelerini sunmaya devam ediyor' diyen Ethnos, muhalefetin bu projeleri hazır olmadığı yönünde eleştirdiğini yazdı.

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#Seçim#Türkiye#Dünya

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