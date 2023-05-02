Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da.... '6'lı masa 11'li oldu'

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı, çok seviyoruz sizleri. Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne muhteşem bir katılım. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Bu şehri hep gönülden sevdik. Antalya'yı tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle geliştirmek için çalıştık. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hazırlandığımız şu dönemde Antalya'nın desteğine talip olmak için sizlerle beraberiz. Bu şehir ayrımcılığın hiçbir çeşidine itibar etmez. Huzur arayan herkese kucağını açar. Bu şehir mesele ülkesinin bütünlüğü olduğunda kimsenin gözünün yaşına da bakmaz. Bunun için Antalya'yı ayrı bir seviyoruz.

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Biz eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiğimiz Türkiye'yi daha ileriye götürmek istiyoruz.

"MASA 11'Lİ OLDU"

Birileri de ülkenin birikimlerini önce altılı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi, sonra pazarlığın kızıştığı bir anda ortaklardan biri yerinden kalkıp sonra geri otururken, masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayısını 9'a çıkardılar. Masada kendileri için de yer olduğunu gören ülkenin ve milletin yeminli düşmanları, PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da hemen seslerini yükselttiler.Oldu mu 11 ortak. Türkiye, siyasetine ve yönetimine dönük böyle bir oyunu asla hak etmiyor.

Milletimiz iradesine dönük böyle bir istiskali asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma, CHP tabanının da ittifaktaki diğer partilerin tabanının da hassasiyetlerini zerre kadar umursamıyor. Ne diyordu Bay Kemal? 'Tıpış tıpış oy kullanacaksınız' denilerek bu nobranlık açıkça da ifade ediliyor. Çünkü bunların derdi seçimlerde yönetimi değiştirirken sonra Türkiye'nin kaldığı yerden yoluna devam etmesi değildir. Bunların derdi Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır. Ama inşallah başaramayacaklar.

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Kardeşlerim herhalde fazla söze hacet yok. Seçimlere 2 haftadan daha az vakit var. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki duymayan kalmasın. Antalya 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Antalya 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyor muyuz? Antalya tamam diyorsa inşallah bu iş tamamdır.

İzlediniz, terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Selo cezaevinde... Ne diyorlar Selo'yu çıkaracağız. Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Bay bay Kemal demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi? Açıkla dedik kaç kere, açıklayamaz. Her şey fırıldak. Hayatı yalan. Hep fırıldaklarla dolaşıyor. 14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana evet demeyecek. Ana kademe, kadın kolları, gençler şu 10 günde durmak yok. Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmaya var mıyız?

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Biz bu filmi defalarca seyrettik. Kardeşi kardeşe düşman eden, köken ve mezhep çatışmalarında seyrettik. Bu filmin senaristlerini, oyuncularını çok iyi tanırız. İşte sizler yakından görüyorsunuz. Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubuna teslim etmek, kardeşi kardeşe kırdırmak istiyorlar. Ülkeyi mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil Türkiye'yle, Türk milletiyle, Türkiye'nin kazanımlarıyladır.

Kandil'den ne diyordu birisi, bunların bayrağı ezanı var mı, dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Bay bay Kemal senin arkadaşın Kandil. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu. 14 Mayıs'ta sandıkları sana mezar edecek. Onların bay bay Kemal'i desteklemeleri bizim doğru yolda olduğumuzun ifadesidir. Türkiye'nin alt yapısını güçlendirdik mi?

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Antalya-Alanya tüm bu yolları kim yaptı. Biz teslim olmayı değil, mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz.

Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere, destek istediği yerlere bakın. Tipik bir teslimiyetçi politikacıyla karşı karşıyayız. Eskiden cennet vaadiyle gelip cehennemi yaşatanlar vardı. İşte Kılıçdaroğlu böyle bir tiptir. Söylediği sözlerin bazılarının ucunun nereye gideceğini kendi de bilmez. Arada bir kendi fikrini söylediği de oluyor, ona da gülüp geçiyoruz.Bizim ilgilendiğimiz bu zatın hangi hesabın temsili olarak karşımıza dikildiğidir. Hangi insan kendi ülkesine kendi milletine bu kadar büyük kin duyabilir. Hangi insan havasını soluduğu vatanına nefret besleyebilir?

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İnşallah 14 Mayıs'ta aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Bu bay bay Kemal'in bir referansı var mı. Ben şunu yaptım diyebileceği bir eser var mı? Bunların derdi başka. İstanbul'u sel alır götürür. Bay bay Kemal'in adayı nerde Bodrum'da. Bu seçimde Antalya'ya ne yakışır? Antalya'ya Türkiye Yüzyılı'nı kurmak yakışır mı? Antalya'ya Cumhur İttifakı'ya birlik olmak yakışır mı? 14 Mayıs'ta Antalya'dan rekor bir destek bekliyoruz. Ben size inanıyorum. Sizleri Allah için seviyorum. Hiç yalnız bırakmadınız. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta da bırakmayacaksınız.

"ALEVİ-SÜNNİ AYRIMI YAPANA LANET OLSUN"

Ülkeyi yarırımlara donatırken kimsenin kökenini, mezhebini sormadık. Ne diyor bay Kemal 'ben Aleviyim' diyor. Şimdiye kadar bunu niye söylemedin?

Bu ülkeyi Alevi - Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun. Her türlü mezhep ayrımcılığına biz son verdik.

76 üniversite vardı şimdi 208 üniversite var. Muş'tan Iğdır'dan yavrularımız İstanbul'a Ankara'ya gelmiyor. Oraya profesörler doçentler gidiyor.

Antalya'ya geçen yıl 145 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bay bay Kemal, senin büyükşehir belediye başkanın Antalya'ya ne yaptı? Antalyalı ihtiyaç sahiplerine 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. 2088 konutun yapımına devam ediyoruz.

"BAY BAY KEMAL TOKİ'Yİ KAPATACAKMIŞ"

Bay bay Kemal yeni bir şey daha söylemiş TOKİ'yi kapatacakmış. Neyi kapatıyorsun? TOKİ'yi sana bu millet yedirmez. Depremde TOKİ'nin neler yaptığını gördük değil mi?

Antalya'daki 6 millet bahçemizden 2'ni tamamladık. Diğerlerinin çalışmaları sürüyor. Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 80 milyona çıkarıyoruz. Tarım ve ormanda Antalya'ya 21 baraj, 104 taşkın koruma tesisi ve 20 hidroelektrik santrali inşa ettik. Çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında destek verdik. Yaptıklarımız anlatmakla bitmiyor.

Karadeniz gazını çıkardık mı? Doğal gaz bu ay bedava, ücretsiz.

Biz hem devam eden yatırımlarımız yarım kalmasın diye sizden güçlü bir destek istiyoruz.

"100 YILLIK CUMHURİYET DEĞİŞECEK DİYOR"

Ne diyor "100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz" diyor. Diyen kim HDP'li. Bu masada bu da var. Bay bay Kemal sana bu yolu açmaz benim milletim. 14 Mayıs'ta bu hesabı benim milletim soracak. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapacağız diyenlerim hepsinin değerlerimize yaptıkları hakaretleri nasıl sineye çekeceksiniz? Bu vebale ortak olduğunuz için size değer miydi diye soran evlatlarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Türkiye'nin kardeşliğini bu taviz masasına emanet eder misiniz? Hanımlar bakkala sit almaya bile göndermeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz?