Baraj ve volkanik patlama iddiaları... Orhan Tatar: İddialar yalan, sosyal medyadan gördüğünüz her bilgiye inanmayın

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AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremde son gelişmeleri paylaştı. Tatar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İlk depremin etkinliği 60 saniye, ikinci depremin 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika sarsıldı. 500 tane atom bombasının yarattığı etkiye enerjiye sahip. Bu kadar basit ve net. Bunu bu şekilde değerlendirmenin faydası var. Artçı sarsıntıların çok büyük etkisi var. Büyük çoğunluğu 4'ün üzerinde.

Ne olursunuz sosyal medyadan gördüğünüz bilgiye inanmayın. Ekipler anbean sürekli sahadan bilgi alıyor. Biz sahada ne olup bittiğinin farkındayız. 2 gündür sosyal medyayı meşgul eden konu var. 1 Hatay'da baraj patladı, böyle bir durum yok. 2. husus ne yazık ki canla başla çalışan ekipleri meşgul etti. Göksu'nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı. Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil.

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"OTURDUĞUNUZ YERDEN LÜTFEN YORUM YAPMAYIN"

Sosyal medyada herkes yorum yapıyor, oturduğunuz yerden lütfen yorum yapmayın. Şu özel anlarda yaptığınız her yorumun sahadaki yansıması çok kötü oluyor. Bunu kabul etmiyorum. Hocalarımızdan daha sağduyulu daha sağlıklı veri elde ederek yorum yapmalarını istiyoruz. Şu anda herkes volkanın sözde patlamasını bekliyor.

Volkanik aktivite olarak değerlendirilen olay gözlemlendi, olayın depremle tetiklenen basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil. Bölgede zaten volkanik patlamaya sebep olacak bir kayaç grubu yok, kayalar var. Buraya sürekli bilgi akışı geliyor, anında değerlendirebilecek yapıya sahibiz. Göksun'da volkanik çıkış ve lav akması söz konusu değil. Burada herkes zamanla yarışıyor.

Gereksiz yere bir kesim dün akşamdan beri volkanik hareket mi var söylentisiyle uğraştılar. Hocalarımızı uyarıyorum, daha sağlıklı bilgiyi paylaşmak durumunda olsunlar.

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Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmesin. Artçı sarsıntılar bölgede olmaya devam edecektir. Bunların bir bölümü 5'in üzerinde olabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmaları yapıyor. Günde 32 bin 500 binaya bakılıyor. Bu binalara hasar tespit ekibi gelmeden, hasar tespiti yapılmadan binalardan uzak durmakta fayda var. Kırsalda ve köylerde çığ tehlikesi olabilir. Buralarda biraz daha dikkatli olmakta fayda var.