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Vicdan yoksunları tek tek yakalandı! 6 TIR'lık gıda malzemesini çalmışlar

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#Deprem#Enkaz#Kahramanmaraş
Vicdan yoksunları tek tek yakalandı 6 TIRlık gıda malzemesini çalmışlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 10:31

Depremin vurduğu Hatay'da hasar gören evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 40 şüpheli, gözaltına alındı. Depremzedelere gönderilen 6 TIR'lık gıda malzemesini, kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp, çalan 2 şüpheli de yakalandı.

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Hatay'da depremi fırsat bilen şüpheliler, hasarlı binalara girerek hırsızlık yaptı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kent genelinde birçok eve girerek hırsızlık yapan 40 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; çok miktarda ziynet eşyası, banka kartları, 70 bin TL ve 11 bin dolar, 6 tabanca, 3 av tüfeği, 20 cep telefonu ve 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya ele geçirildi.

Ayrıca Hatay'da depremzedelere gönderilen 6 TIR dolusu gıda malzemesinin de çalındığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtıp, 6 TIR'lık gıda malzemesini alarak çiftlikte depoladığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Yardım malzemelerine de el konuldu.

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ENKAZDAN ÇALDIĞI KREDİ KARTLARIYLA HARCAMA YAPTI, POLİSE YAKALANDI

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 12 binanın yıkıldığı Adana’da çok sayıda apartman da ağır hasar aldı. Kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken, yıkılma tehlikesi bulunan apartmanlar da tahliye edildi. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar, bazı evlerden hırsızlık yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri, kent genelinde sokak ve caddelerde çeşitli önlemler aldı. Sık sık devriye görevi yürüten ekipler, şüpheli araçları inceleyip, kişilerin GBT’sini sorguladı.

Vicdan yoksunları tek tek yakalandı 6 TIRlık gıda malzemesini çalmışlar

Denetimlerde durdurulan takside şüpheli hareketler sergileyen Mustafa B.’nin üst aramasında başka bir kişiye ait 3 kredi kartı ele geçirildi. Yapılan incelemede kredi kartlarının, Hatay’da yıkılan evinin enkazında hayatını kaybeden E.S.’ye ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa B.’nin, kredi kartlarıyla toplamda bin liralık alışveriş yaptığı tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Deprem#Enkaz#Kahramanmaraş

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