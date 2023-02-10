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Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

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#Deprem#Kahramanmaraş#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 09:50

Son dakika haberi... 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Afetin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları sürerken 10 ilde toplam can kaybı 18 bin 342'ye yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralı sayısının ise 74 bin 242 olduğu bildirildi.

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AFAD'ın verilerine göre, 6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem başta Hatay, Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İşte şehirlerdeki son durum...

11:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Enkaz altından çıkarılmış ve refakatçisi olmayan, hastanede tedavisi devam eden 162 çocuk bulunmaktadır.

11:03 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Özer, ''Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır'' açıklamasında bulundu.

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

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10:35 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gaziantep'te açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında "Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı yitirdik. Yaralı 12 bin 468 kardeşimiz de şu an hastanelerde tedavi altındadır. Gaziantep'te yapılan arama-kurtarma faaliyetleri 1324 binada başlamıştı. Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde şu an sadece 108 binada arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespit çerçevesinde tüm ülke genelinde 12 bin 141 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattık" dedi.

10:17 İskenderun'daki Arzu Apartmanı'ndan 6 kişi sağ çıkarıldı. Enkazdaki ses veren 3 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

09:40 MSB: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever ile Hatay’da kurulan lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu.

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09:38 İçişleri Bakanlığı, Bakan Soylu'nun başkanlığında, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

09:25 DEPREMDE CAN KAYBI 18 BİN 342'YE YÜKSELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada "SAKOM’dan alınan son bilgilere göre toplam 18.342 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 74.242 vatandaşımız yaralanmıştır. 75.780 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir." denildi.

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

09:25 709 SEFERLE 125.957 TAHLİYE

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından depremzedelerin tahliyesini gerçekleştiren Türk Hava Yolları(THY) bugün 26 bin 699 vatandaşı taşıyacaklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26.699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat’tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125.957 kişiyi tahliye etmiş olacağız" dedi.

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09:00 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kurulan destek üssünde incelemelerde bulundu. 

08:58 Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Günaçti'nin, Hatay'da sevk edildiği hastanenin deprem nedeniyle çökmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

07:50 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

05:16 9 KİŞİ İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama- kurtarma ekipleri, 9 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Enkaza yoğunlaşan ekipler, 6 katlı binanın enkazından termal kamera ile birinci katta olduklarını saptadıkları 9 kişiye ulaşabilmek için kuyu sistemi ile çalışma başlattı.

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

deprem sırasında evde arkadaşında olan ve ailesinden 6 ferdi enkazda bulunan Furkan ile anne ve babasının enkazda olduğunu öğrenince Sakarya'dan gelen üniversite öğrencisi Buse Kılınç, ekiplerden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bir kişinin ise kimliği konusunda bilgi edinilemedi.

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05:07 Kahramanmaraş'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 210 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Hatay

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Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette beşinci gün... Deprem felaketinde can kaybı 18 bin 342... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

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