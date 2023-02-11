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Depremde 6. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar! 122. saatin mucizesi Menekşe Teyze

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#Deprem#Kahramanmaraş#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 09:16

Türkiye, 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Ciğerimizi yakan bu korkunç afetin şokunu henüz atlatamamışken bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremi yaşadık. Maalesef benzerini görmediğimiz bu felakette binlerce canımız gitti, on binlerce yaralımız var... Her şeye rağmen kısa süre içinde tek yürek olan ülkemizde şimdi tüm gözler enkaz altından gelecek güzel haberlere çevrildi. Depremin 119. saatinde gelen mucize Kamil oldu. Lise öğrencisi 17 yaşındaki genç enkaz altından ekiplere hangi günde olduklarını sordu. Saatler sonra enkaz altından çıkarılan Kamil, ekiplerin 'Bugün günlerden Kamil!' nidaları ile karşılandı. Öte yandan mucizeler Kamil ile de sınırlı kalmadı. 121 saatte buruk sevincimizi bu sefer Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki Menekşe teyze ile yaşadık. Enkaz altından kurtarma ekiplerine ve hayata el sallayan Menekşe teyze de enkazdan kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. 

İşte mucize kurtuluşlar:

09:00 Hatay Merkez, İbrahim Melis apartmanı enkazından 2 yaşındaki Asya, jandarmanın özel kurtarma birlikleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Durumu iyi olan minik Asya tedbiren hastaneye kaldırıldı. Adını kendisi söyledi. Henüz ailesi bulunamadı. Musa Kesler/Hatay

Depremde 6. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar 122. saatin mucizesi Menekşe Teyze

Hatay'da Asya mucizesi! Enkaz altından sağ çıkarıldıHatay Merkez, İbrahim Melis apartmanı enkazından 2 yaşındaki Asya, jandarmanın özel kurtarma birlikleri tarafından sabah 9.00’da sağ olarak çıkarıldı. Durumu iyi. Tedbiren hastaneye çıkarıldı. Adını kendisi söyledi. Henüz ailesi bulunamadı.
daha fazla video içinHatay'da Asya mucizesi! Enkaz altından sağ çıkarıldı

08:15 Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

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Depremde 6. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar 122. saatin mucizesi Menekşe Teyze

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

05.16 122. SAAT! MENEKŞE TEYZE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 70 yaşındaki Menekşe teyze ekiplerin yoğun çalışmasının sonucunda enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekiplerine enkaz atından el sallayan Menekşe teyzenin sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. 

Depremde 6. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar 122. saatin mucizesi Menekşe Teyze

02.47 "BUGÜN GÜNLERDEN KAMİL!"

Kahramanmaraş'tan gelen mucizenin adı Kamil... 17 yaşındaki lise öğrencisi Kamil, 119 saatte, Kırgız, Rus ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu enkazdan kurtarıldı. Kamil, enkaz altındayken kendisini kurtaran ekiplere hangi günde olduklarını sorması ise içimizi sızlattı. Enkazdan alınan Kamil'i arama kurtarma ekipleri "Bugün günlerden Kamil!' diyerek karşıladı. 

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23.34 116. SAATTE İNANILMAZ KURULUŞ

Kahramanmaraş'ta depremde sonrası Trabzon Caddesi Emek Apartmanı'nda enkaz altında kalan 35 yaşındaki Adnan Yaşar 116. saatte ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Depremde 6. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar 122. saatin mucizesi Menekşe Teyze

23.01 "HAYDİ DEDE, ASLANSIN, KAPLASIN"

Hatay'da fiziksel engelli 86 yaşındaki Yaşar Gürsoy, arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından kurtarıldı. Kırıkhan ilçesinde çöken 3 katlı bir binadan ses alan Mersin Akkuyu Kurtarma ekibi ile Alanya AKUT'tan giden ekipler, yaptığı 10 saatlik çalışmayla bir kolundan fiziksel engelli 86 yaşındaki Yaşar Gürsoy'a ulaştı. Ekipler, Yaşar dedeyi yukardan açtıkları delikten "Haydi dede, aslansın, kaplasın" diyerek çıkardı. O anlar kameraya da yansıdı.

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Depremde 6. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar 122. saatin mucizesi Menekşe Teyze

22.36 114. SAATİN MUCİZESİ ADIYAMAN'DAN 

Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan’ın ekibi ile Makedon ekiplerin ortak çalışması sonunda güzel bir haber geldi. Deprem felaketinin 5. gününde enkazdan 38 yaşındaki Meltem Ünsal sağ olarak kurtarıldı.

Depremde 6. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar 122. saatin mucizesi Menekşe Teyze

21.10 113. SAATİN MUCİZESİ: HALİME TEYZE

Adıyaman'da 57 yaşındaki ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 57 yaşındaki Halime teyze enkaz altından kurtarıldı. 

112. SAATİN ÇİFTE MUCİZESİ

Depremin 112. saatinde de Hatay'a Kocaeli’den giden AKUT ekipleri, ses duyulması üzerine bir binadaki çalışmalara yoğunlaştı. Çalışmaların neticesinde enkaz altında kalan anne ve oğul kurtarıldı. İsmet Bayrak’ın 112. saatte enkazdan sağ çıkarıldığı öğrenilirken 2 saat sonrasında ise anne Hülya Bayrak kurtarıldı. Çıkarıldığı gibi serum bağlanıp üzerine alüminyum battaniye serilen Hülya Bayrak, AKUT ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, ekipler apartmandan çıkardıkları bir kediyi de sahiplendi. 

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Depremde 6. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar 122. saatin mucizesi Menekşe Teyze

20:14 112 SAAT SONRA ANNE VE 2 KIZI ENKAZDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta Serap Apartmanı'ndan depremin 5. gününde enkazdan anne ve iki çocuğu sağ çıkarıldı. 

Depremde 6. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar 122. saatin mucizesi Menekşe Teyze

Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar!
daha fazla video içinUmut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar!
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