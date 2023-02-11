Depremde 6. gün... Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar! 122. saatin mucizesi Menekşe Teyze

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerin ardından bölgeye yönlendirilen çok sayıda kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

İşte mucize kurtuluşlar:

09:00 Hatay Merkez, İbrahim Melis apartmanı enkazından 2 yaşındaki Asya, jandarmanın özel kurtarma birlikleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Durumu iyi olan minik Asya tedbiren hastaneye kaldırıldı. Adını kendisi söyledi. Henüz ailesi bulunamadı. Musa Kesler/Hatay





08:15 Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

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Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

05.16 122. SAAT! MENEKŞE TEYZE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 70 yaşındaki Menekşe teyze ekiplerin yoğun çalışmasının sonucunda enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekiplerine enkaz atından el sallayan Menekşe teyzenin sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

02.47 "BUGÜN GÜNLERDEN KAMİL!"

Kahramanmaraş'tan gelen mucizenin adı Kamil... 17 yaşındaki lise öğrencisi Kamil, 119 saatte, Kırgız, Rus ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu enkazdan kurtarıldı. Kamil, enkaz altındayken kendisini kurtaran ekiplere hangi günde olduklarını sorması ise içimizi sızlattı. Enkazdan alınan Kamil'i arama kurtarma ekipleri "Bugün günlerden Kamil!' diyerek karşıladı.

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23.34 116. SAATTE İNANILMAZ KURULUŞ



Kahramanmaraş'ta depremde sonrası Trabzon Caddesi Emek Apartmanı'nda enkaz altında kalan 35 yaşındaki Adnan Yaşar 116. saatte ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

23.01 "HAYDİ DEDE, ASLANSIN, KAPLASIN"

Hatay'da fiziksel engelli 86 yaşındaki Yaşar Gürsoy, arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından kurtarıldı. Kırıkhan ilçesinde çöken 3 katlı bir binadan ses alan Mersin Akkuyu Kurtarma ekibi ile Alanya AKUT'tan giden ekipler, yaptığı 10 saatlik çalışmayla bir kolundan fiziksel engelli 86 yaşındaki Yaşar Gürsoy'a ulaştı. Ekipler, Yaşar dedeyi yukardan açtıkları delikten "Haydi dede, aslansın, kaplasın" diyerek çıkardı. O anlar kameraya da yansıdı.

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22.36 114. SAATİN MUCİZESİ ADIYAMAN'DAN

Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan’ın ekibi ile Makedon ekiplerin ortak çalışması sonunda güzel bir haber geldi. Deprem felaketinin 5. gününde enkazdan 38 yaşındaki Meltem Ünsal sağ olarak kurtarıldı.

21.10 113. SAATİN MUCİZESİ: HALİME TEYZE

Adıyaman'da 57 yaşındaki ekiplerin uzun uğraşları sonucunda 57 yaşındaki Halime teyze enkaz altından kurtarıldı.

112. SAATİN ÇİFTE MUCİZESİ

Depremin 112. saatinde de Hatay'a Kocaeli’den giden AKUT ekipleri, ses duyulması üzerine bir binadaki çalışmalara yoğunlaştı. Çalışmaların neticesinde enkaz altında kalan anne ve oğul kurtarıldı. İsmet Bayrak’ın 112. saatte enkazdan sağ çıkarıldığı öğrenilirken 2 saat sonrasında ise anne Hülya Bayrak kurtarıldı. Çıkarıldığı gibi serum bağlanıp üzerine alüminyum battaniye serilen Hülya Bayrak, AKUT ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, ekipler apartmandan çıkardıkları bir kediyi de sahiplendi.

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20:14 112 SAAT SONRA ANNE VE 2 KIZI ENKAZDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta Serap Apartmanı'ndan depremin 5. gününde enkazdan anne ve iki çocuğu sağ çıkarıldı.