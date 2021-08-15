Türkiye'nin en güzel Mavi Bayraklı plajları... 4 bölge, 9 şehir ve 14 ücretsiz plaj...

Ülkemizin batısı ve güneyi 28 Temmuz'dan itibaren 15 gün boyunca büyük orman yangınlarıyla mücadele etti. Kontrol altına alınan yangınlar özellikle Antalya, Muğla ve civar illerde büyük tahribata neden oldu.

Hal böyle olunca tatillerini yazın sonuna bırakan birçok kişi Ege ve Akdeniz çevresine tereddütlü yaklaşıyor. Ancak belediyeler ve turizmciler, yaptıkları çağrılarda bölgenin güvenli olduğunu ve gönül rahatlığıyla tatil yapılabileceğini vurguluyor. En kısa zamanda eski canlılığına kavuşmaya can atan bölge kapılarını yerli ve yabancı turistlere sonuna kadar açmış durumda.



Hazır yazın bitmesine sayılı günler kalmışken ve özellikle de hâlâ deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmadıysanız çok doğru yere geldiniz. Zira Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Türkiye'nin dört bölgesinden ücretsiz girilebilen en güzel Mavi Bayraklı plajları sizin için uzmanlara sorduk. Hepsi birbirinden güzel tavsiyeler verdiler, hem de konaklama yapılacak alanlara kadar…





2020’de Türkiye’de 486 plaj, 22 marina ve 7 yat Mavi Bayrak kazanmıştı. Bu yıl ise plaj sayısı 33 artarak 519’a çıktı. Grafik: Harun Elibol



Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden biri olan Mavi Bayrak’ta Türkiye bu yıl da yine önemli bir başarıya imza attı. 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat ve ilk kez 10 turizm teknesi Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylelikle İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünya sıralamasında üçüncü sırada kendimize yer bulduk.



Kuşkusuz 519 plaj da birbirinden güzel ama aralarında diğerlerinden bir adım daha öne çıkanlar hangileri?

Gezgin, blog ve seyahat yazarları Tansel Açıkalınlı, Burcu Gürtürk Kadak, Melih Daşgın ve Nurgül Büyükkalay hurriyet.com.tr’ye ücretsiz girilebilen Mavi Bayraklı plajları anlattı.

MARMARA: 65 PLAJDA MAVİ BAYRAK DALGALANIYOR

TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE, BALIKESİR

Marmara Bölgesi’nde Mavi Bayraklı plaj dendi mi ön plana çıkan şehirler Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir… Bölgede toplam 65 Mavi Bayraklı plaj var. Peki en güzelleri hangisi? Gezgin Tansel Açıkalınlı üç şehirden en güzel beş plajı önerdi…



Sığ bir denize sahip: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şarköy Halk Plajı

700 metre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahip plaj, oldukça sığ bir denize sahip. Çocuklar ve yüzme bilmeyenler için çok ideal. Tansel Açıkalınlı girişi ücretsiz olan plajda şezlong, duş, büfe, otopark, tuvalet ve cankurtaran hizmetinin verildiğini söylüyor:

“Plaj, Şarköy merkezine 1,5, Tekirdağ merkezine ise 88 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Konaklama için Şarköy merkezini tercih edebilirsiniz. Fiyatlar gecelik 500 liradan başlıyor”

'Kadınlar Hamamı Plajı' olarak biliniyor: Karabiga Belediyesi Halk Plajı / Çanakkale



Çanakkale'de Biga sınırları içinde yer alan harika bir plaj Karabiga… İlçenin merkezine 0,7, Çanakkale merkeze ise 112 kilometre mesafede bulunuyor. Tansel Açıkalınlı, plajın bölgede ‘Kadınlar Hamamı Plajı’ olarak da bilindiğini söylüyor ve ekliyor:

“Plaj 600 metre uzunluğunda ve içeri giriş ücretsiz. Cankurtaran, duş, şezlong, soyunma kabini ve tuvalet hizmeti veriliyor. Karabiga merkezde otel ve bungalov tarzı konaklama seçenekleri bulunuyor. Fiyatlar ise gecelik 350-450 lira arasında değişiyor.”



Altından farksız incecik kum: Erdek Belediyesi Çuğra Mevkii Belediye Halk Plajı / Balıkesir



Çuğra Plajı, bölgenin en ünlü plajlarından biri. Erdek ilçe merkezine 3,5, Balıkesir’e 122 ve Bursa’ya 136 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Altından farksız incecik kumu, sığ ve temiz bir deniziyle çocuklu ailelerin ilk tercihi. Giriş ücretsiz. Tuvalet, duş, soyunma kabini, şezlong ve şemsiye olanakları için plajdaki ücretli olan işletmeyi kullanmak zorundasınız. Tansel Açıkalınlı, plajda gözetleme kulesi, cankurtaran, deniz güvenlik şeridi ve otopark alanının bulunduğunu söylüyor.

“Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı plaj çevresindeki restoran ve kafelerden yapabilirsiniz. Ayrıca konaklama için plaj çevresinde çok sayıda otel ve pansiyonlar bulunuyor. Fiyatları gecelik 400 liradan başlıyor.”





1 kilometre uzunluğunda: Erdek Belediyesi Kurbağalıdere Halk Plajı / Balıkesir



Kurbağalı Halk Plajı, yaklaşık olarak 1 kilometre uzunluğunda, incecik kumu ve berrak deniziyle Erdek bölgesinde yer alan Mavi Bayraklı bir plaj. Girişi ücretsiz; tuvalet, duş, soyunma kabini, şezlong ve şemsiye gibi olanaklar ise bulunmuyor. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı sahil çevresindeki restoran ve kafelerden karşılıyorsunuz. Plaj ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burada da gecelik konaklama fiyatı 450 liradan başlıyor.







Küçük ama güzel: Altınkemer Plajı / Karamürsel - Kocaeli



Plaj, doğu Marmara bölgesinde Kocaeli iline bağlı ve İzmit Körfezi'nin güney kıyısında yer alan Karamürsel ilçesinde yer alıyor. İlçe merkezine 1, Kocaeli’ye ise 35 kilometre uzaklıkta. Harika bir kuma sahip. 190 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde...

Tansel Açıkalınlı, "Plajda cankurtaran ve ilkyardım ekipleri her daim hazır bulunuyor" diyor. Açıkalınlı ayrıca, plajda 10 adet üstü kapalı piknik masası, soyunma kabini, duş alma yeri, tuvalet, bir adet plaj voleybolu sahası ve çocuk oyun alanının olduğunu söylüyor. Konaklama için Karamürsel ilçe merkezi en uygun seçenek. Fiyatlar 200 liradan başlıyor.



EGE: HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL

İZMİR, MUĞLA



Ege Bölgesi'nde Mavi Bayraklı plaj sayısında zirvede 106 plajla Muğla var. Muğla'yı 66 plajla İzmir, 39 plajla da Aydın izliyor. Peki en güzelleri hangileri? Gezgin ve seyahat yazarı Burcu Gürtürk Kadak iki şehirden iki plajı önerdi.



Hem güzel hem de ücretsiz: Kumluk Plajı / Muğla



Bükler cenneti Datça, masmavi berrak sularıyla çok sayıda Mavi Bayraklı plaja ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de hemen Datça’nın merkezinde yer alan Kumluk Plajı. Datça merkezine geldiğinizde yürüyerek bile rahatlıkla ulaşabileceğiniz Kumluk, adeta bir havuz kadar sakin ve sığ bir denize sahip. Bu özelliğiyle çocuklu aileler için de ideal. Burcu Gürtürk Kadak, Kumluk Plajı’na giriş için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok diyor ve ekliyor:

“Kazım Yılmaz İlkokulu’nun yanından başlıyor ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam ediyor. Şezlong ve şemsiye kiralamanın mümkün olduğu plajda dilerseniz kendi sandalye ve şemsiyenizi de getirebilir; deniz keyfini hiçbir ücret ödemeden yaşayabilirsiniz. Plajdaki tesislerde duş, kabin gibi olanaklar da mevcut.”

Gündüz Mavi Bayraklı bir tatil cenneti olan Kumluk Plajı’nın geceleri de ayrı keyifli… Akşamüstüne doğru plajın yanı başındaki restoranlar kum plajın üzerinde masalarını kurmaya başlıyor. Kumluk Plajı’nın manzarası, Datça’nın enfes lezzetleri ile birleşince burada yenen akşam yemeklerinin keyfi de bir başka oluyor. Burcu Gürtürk Kadak, "İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla başta olmak üzere karayoluyla Datça’ya çeşitli otobüs firmalarının seferleriyle ulaşmanız mümkün" diyor ve ekliyor:

“Dalaman ve Bodrum’a Ankara ve İstanbul’dan uçak ile ulaşabilir buradan tekne ya da karayolunu kullanarak Datça’ya varabilirsiniz. Konaklama için Datça’nın şirin mi şirin butik otellerinden birini tercih edebilirsiniz. Gecelik konaklama fiyatları 600 liradan başlıyor.”



Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi: Ilıca Halk Plajı / İzmir

Serinlemek isteyen Çeşmelilerin ilk tercihleri arasında yer alan Ilıca Plajı, İzmir’e gelen yerli ve yabancı turistlerin de gözde plajlarından… Kilometrelerce uzanan kum plajı, muhteşem mavilikteki sığ denizi ve ılık suyu öne çıkan özelliklerinden birkaçı.



Plaja giriş ücretsiz. İsterseniz havlunuzu atın, isterseniz şemsiyenizi kurun ve sandalyenize kurulun. Yanınızda plaj araç gereciniz yoksa beach işletmelerinin şemsiye ve şezlonglarını da kiralayabilirsiniz. Burcu Gürtürk Kadak, plajın özellikle yaz aylarında bir hayli kalabalık olduğunun altını çiziyor:



“Denizinin ılık olması nedeniyle sezonu her daim erken açan Ilıca Plajı’nın en önemli özelliklerinden biri de yeraltı kaynak suları tarafından beslenmesi. Böylelikle denizin ortasında kaplıca keyfini mümkün kılıyor.”



Toplu taşıma araçları ile plaja rahatlıkla gidilebiliyor. Ilıca terminaline yürüyüş mesafesinde yer alan halk plajına özel aracınız yoksa Alaçatı-Ilıca, Çeşme-Ilıca minibüslerini kullanarak ya da Urla-Çeşme belediye otobüsleri ile ulaşabilirsiniz. Ilıca Plajı’na yakın çok sayıda otel ve pansiyon bulunuyor. Gecelik konaklama ücretleri 200 ile 2 bin lira arasında değişiyor.





KARADENİZ: AZ AMA ÖZ

DÜZCE, ORDU



Karadeniz, Mavi Bayraklı plaj sayısında Marmara, Ege ve Akdeniz’in biraz gerisinde... Ancak son yıllarda atılan adımlarla sayıyı 20’ye kadar çıkardı ve bu 20 plajın diğer bölgelerdeki plajlardan pek de aşağı kalır bir tarafı yok. Peki en güzelleri hangisi? Bölge hakkında bilgi sahibi olan ve gezi yazıları kaleme alan gezgin Melih Daşgın, Karadeniz’deki 2 şehirden 2 güzel Mavi Bayraklı plajı önerdi…

Tarihle iç içe: Kale Plajı (Ceneviz Kalesi) / Akçakoca - Düzce



Ceneviz Kalesi Plajı, Akçakoca’nın batısında, ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan bir plaj. Bölgede yaşamış olan Cenevizliler tarafından kurulan kalenin adını alan plaj, çok büyük değil.



Melih Daşgın, "Sahilinin küçük çakıl taşlarıyla kaplı oluşu, kum severler için bir dezavantaj gibi sayılsa da sakinliği ve yeşil ile iç içe geçmiş doğası sayesinde bunu görmezden gelebilirsiniz" diyor ve ekliyor:



“Girişin ücretsiz olduğu plajda hizmet veren iki adet işletme mevcut. İşletmelerden şezlong ve şemsiye temin edebilir, yiyecek ve içecek bulabilirsiniz. Tarih severlerin özellikle tercih edebileceği bu plaja erken saatte gidip, kaleyi ve kalıntılarını gezdikten sonra, denizin serin sularına kendinizi bırakabilirsiniz. Bölgede konaklama yapabileceğiniz çok güzel oteller mevcut. Fiyatlar ise gecelik 450 liradan başlıyor”



Kale Plajı



Son dönemde popüler oldu: Kumbaşı Plajı / Ordu



Ordu’da bulunan Kumbaşı Plajı, şehir merkezine 15 dakika mesafede ve aslında adını aldığı mahallenin plajı. Ancak sahip olduğu doğal güzelliğin farkına varılmasıyla şu an sahilinde Mavi Bayrak dalgalanıyor. Son dönemde yapılan yatırımlar sayesinde daha da güzelleşen Kumbaşı Plajı’na girişler ücretsiz. Plajın en güzel yanları ise sakin, huzurlu ortamı ve henüz keşfedilmemiş oluşu.

Melih Daşgın, plajın çevresinde çok sayıda restoran ve kafe bulunduğunu, eğer ulaşım için kendi aracınızı kullanacaksanız otopark olarak alt yolun veya plajda bulunan kafenin otoparkının kullanıldığını söylüyor. Çevrede konaklama fiyatları ise 500 liradan başlıyor.

AKDENİZ: MAVİ BAYRAKLI PLAJ CENNETİ

ANTALYA, MERSİN

Akdeniz Bölgesi tam bir Mavi Bayraklı plaj cenneti… Bunda Antalya’nın payı oldukça büyük… Türkiye’de Mavi Bayraklı plaj dendi mi akla gelen ilk şehir olan Antalya bu yıl listesine 7 plaj daha ekleyerek sayıyı 213’e çıkardı. Ayrıca 5 marinayla da listenin zirvesinde yer alıyor.



Akdeniz’de Antalya’yı 9 Mavi Bayraklı plaj ve 1 Mavi Bayraklı marina ile Mersin izliyor. Bu iki şehirdeki toplam 222 Mavi Bayraklı plajın hepsi kuşkusuz çok güzel ve temiz ama yine de aralarında en özel olanları hangileri diye uzun süredir Antalya’da yaşayan gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay’a sordum. İki şehirden 5 plajı önerdi.



Küçük bir koyu bile var: Kleopatra Plajı / Alanya - Antalya



Adını Antik Mısır'ın son Helenistik Kraliçesi Kleopatra'dan alan bu muhteşem plaj Alanya’nın en çok ziyaret edilen plajlarından biri. Efsaneye göre Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın Akdeniz’de çıktığı her seferinde Alanya'ya uğrayıp bu plajda denize girdiği söylenir. Sırtını Alanya’nın tarihi yarımadasının eteklerine dayayan plaj 2 kilometre uzunluğunda. Güneş ışıltılarının parlattığı altın renkli kumları, sığ ve berrak deniziyle keyifli zaman geçirebileceğiniz harika bir plaj.

Nurgül Büyükkalay, plajın yarımadaya doğru uzanan kısmında yine Kleopatra adıyla anılan, doğal havuz görünümünde küçük bir koyu var diyor ve plaja girişin ücretsiz olduğunu da ekliyor.

“Alanya, Antalya’ya 135 kilometre uzaklıkta ve araçla yaklaşık 2 saat 30 dakika sürüyor. Kleopatra Plajı çevresinde çok sayıda konaklama seçeneği var. Dilerseniz pansiyon, butik otel, dilerseniz de büyük resort otellerde konaklayabilirsiniz. Küçük otel tercih ederseniz gecelik oda fiyatları 400 liradan başlıyor.”





Kleopatra Plajı



Tam 7 kilometre: Konyaaltı Halk Plajı (Sahil Antalya Yaşam Parkı) / Antalya



Konyaaltı Antalya’nın en büyük ve en meşhur plajlarından biri. Falezlerden Antalya Limanı’na kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca uzanıyor. Dünyada şehir merkezinde bu kadar büyük plaja sahip olan ender şehirlerden biri Antalya.

Yakın zamanda yeniden düzenlenen plaj modern bir görünüme kavuştu ve şu an 'Sahil Antalya Yaşam Parkı' adıyla hizmet veriyor. Sahili küçük çakıllarla kaplı. Giriş ücretsiz. Nurgül Büyükkalay, plajda şezlong ve şemsiye kiralanabilen işletmelerin olduğunu ücretlerin ise 30 liradan başladığını söylüyor:

“Sahil şeridi boyunca plaj işletmeleriyle beraber kafeler, restoranlar, spor yapabileceğiniz alanlar, bisiklet ve yürüyüş yolları mevcut. Konyaaltı sahil şeridi boyunca irili ufaklı çok sayıda otel var. Fiyatlar gecelik ortalama 300 liradan başlıyor.”





Konyaaltı Halk Plajı



Çocuklu ailelerin tercihi: Akçagerme Plajı / Kaş - Antalya

Kaş-Kalkan yolu üzerinde yer alan Akçagerme Plajı bölgedeki en güzel plajlardan… En büyük özelliklerinden biri de dalgasız olması… Yalnız plajın olduğu alan, yer yer kumluk, yer yer de çakıl taşlı… Sığ denizinden dolayı da çocuklu aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.



Nurgül Büyükkalay, "Akçagerme Plajı, Kaş-Kalkan yolu üzerinde, Kaş merkeze 4 kilometre uzaklıkta yer alıyor" diyor ve merkezden kalkan şehir içi minibüslerle plaja 10 dakikada ulaşmanın mümkün olduğunu söylüyor. Giriş ise ücretsiz. Ayrıca plajda işletme de bulunuyor.

“Akçagerme Plajı’nın çevresinde konaklayabileceğiniz çok sevimli pansiyonlar var. Fiyatlar gecelik iki kişi için 520 lira ve üzeri.”



Buz gibi su: Kalkan Halk Plajı / Antalya

Kalkan’da merkezden çok fazla uzaklaşmadan gideceğiniz harika plajlar var. Buz gibi suyu ve turkuaz rengiyle Kalkan Halk Plajı bunlardan biri… Mavi Bayraklı, berrak ve serin deniziyle burada yılın 9 ayı denize girmek mümkün.



Plajda şezlong ve şemsiye kiralayarak tüm gününüzü geçirebilirsiniz. Nurgül Büyükkalay, plajın çevrede Belediye Halk Plajı olarak da bilindiğini, çok temiz ve bakımlı olduğunu söylüyor. Konaklama için de villa kiralamanın uygun olduğunun altını çiziyor.

“Kalkan’da en yaygın konaklama şekli villa tatili. Hem deniz manzaralı hem de doğanın içinde konumlanmış villalarda fiyatlar gideceğiniz kişi sayısına göre değişiyor. İki kişilik bir villada gecelik kişi başı 555 lira, 4-6 kişilik ya da daha üzeri bir grup için ise gecelik kişi başı konaklama fiyatı 330 liraya kadar düşüyor. Tabii isterseniz daha düşük fiyatlarda pansiyonlarda da konaklayabilirsiniz.”





Kalkan

Caretta carettaların uğrak noktası: Boğsak Koyu / Mersin



Mersin’in en güzel Mavi Bayraklı koylarından Boğsak Koyu, Mersin şehir merkezine 120 kilometre uzaklıkta. Tarihî ve doğal güzellikleri ve masmavi deniziyle Mersin’in tatil cenneti Silifke ilçesine ise araçla 20 dakika sürüyor. Plajı kum, denizi dalgasız ve sığ. Plaja giriş ise ücretsiz.

Nurgül Büyükkalay, "Caretta caretta'ların da ziyaret ettiği Boğsak Koyu her daim temiz olmasıyla ön plana çıkıyor" diyor.

“Koy çevresinde kamp alanları var. Ayrıca Boğsak Koyu’na en yakın merkez olan Taşucu’nda da çok sayıda pansiyon ve otel var. Fiyatlar gecelik 400 liradan başlıyor.”



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