Hem uygun, hem sakin... 5 bölge ve 14 şehirden harika 22 yayla tatili...

Yazın gelişiyle birlikte yaylaya çıkma mevsimi başladı. Yerli halk şimdiden yayla evlerine taşındı bile… Yalnız bu yıl müsilaj belası Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in bazı kıyılarını sarmış durumda… Üstüne pandemi şartları da eklenice insanların birinci tercihi deniz yerine doğaya kaçış… Özellikle Temmuz ortasından itibaren bunaltıcı sıcakların geleceğini de düşünürsek sıcaktan kaçmak, bolca oksijenle arınmak ve büyük şehirlerin kaosundan uzaklaşmak için en güzel adres yaylalar.

Peki Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki hangi yaylalarda doğayla baş başa ve özellikle pek fazla cep yakmadan tatil yapılabilir?



Gezgin, blog ve seyahat yazarları İpek Evci, Bahar Gündoğdu, Nurgül Büyükkalay, Oğulcan Tatar ve Erdoğan Gümüş hurriyet.com.tr’ye keşfedilmeyi bekleyen yaylaları anlattı… Üstelik gezilecek yerlerden, konaklama yapılacak alanlara kadar...



ŞEHİRDEN ÇOK UZAKLAŞMADAN YAYLA HAVASINDA KONAKLAMA: MARMARA

SAKARYA, YALOVA, BURSA

İstanbul ya da Ankara’da yaşıyor ve bu yıl tatil için pek zamanınız yoksa, denize de girmek istemiyorsanız Marmara, size harika seçenekler sunuyor. Bölgede huzurlu, renkli, doğayla iç içe tatil yapmak mümkün. Özellikle de yaylalar, kamp alanlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Uzun yıllar Bursa’da yaşamış ve bölgeyi çok iyi bilen gezgin ve seyahat yazarı İpek Evci’ye Marmara Bölgesi’nde gidilmesi gereken yaylaları sordum. Üç şehirden, pek fazla bilinmeyen 5 yaylayı anlattı.

Yaylada kamp keyfi: Karagöl Yaylası / Taraklı Karagöl Kamp Alanı-Sakarya



Taraklı’da bulunan Karagöl Yaylası Sakarya’nın vazgeçilmez kaçış noktalarından birisi. Yaklaşık 1150 metre rakıma sahip yaylada bir de gölet bulunuyor ve bu göletin suyu belirli zamanlarda mevsim geçişlerinde yükseliyor. Bölgede konaklama yapılacak ve doğanın tadını çıkaracağınız en güzel adres ise Taraklı Karagöl Kamp Alanı…

Alan çitlerle çevrili olduğunda yaban hayvanlarıyla ilgili endişe etmenize gerek yok. Karagöl Yaylası ve bölgesinde bulunan bungalov evler yöre haklına ait, bu sebeple bölgede konaklama için en uygun alternatifler çadır ya da karavan. Girişin ücretli olduğu kamp alanında tuvalet ve çeşme var ama elektrik yok.

Gezgin ve seyahat yazarı İpek Evci, Taraklı Karagöl Kamp Alanı’nın ailecek rahatlıkla kamp yapılabilecek bir yer olduğunu ve olta balıkçılığı, yürüyüş, fotoğrafçılık gibi aktiviteler için de oldukça uygun olduğunu söylüyor. Ayrıca Evci, 2.5-3 saat sürecek keyifli bir trekking için Kemaller köyü rotasını izleyebilirsiniz diye de ekliyor.



“Alana giriş için kişi başı 2,5 lira ödeniyor. Çadır kamp alanı ücreti 20, karavan kamp alanı ücreti 25, otomobil giriş ücreti ise 10 lira”





İpek Evci



Hafta sonu için ideal: Delmece Yaylası / Yalova



Yalova’nın en çok sevilen güzellerinden biri Delmece Yaylası... Çınarcık ilçesinin Teşvikiye beldesinde yer alan yayla, Erikli ile Karlık Yaylası’na ve Dipsiz Göller’e oldukça yakın konumda bulunuyor. Huzur verici doğası ve bitki örtüsüyle, keyifli yürüyüş rotalarıyla Marmara bölgesinin keyifli bir hafta sonu alternatiflerinden… Gezgin İpek Evci, bölgede tesis, elektrik, su ve tuvalet olmadığını bu nedenle ihtiyaçların Çınarcık’taki marketlerden karşılanması gerektiğinin altını çiziyor.

“Bölgede kamp kurmak ücretli değil. Yaban hayvanlarıyla karşılaşma ihtimalinizi göz önünde bulundurarak kamp alanınızı tabiat parkı tabelasının yer aldığı düz alanda kurmanız daha uygun olacaktır.”





Tiny House’da konaklama: Soğucak Yaylası / Sakarya



Soğucak yaylası Sakarya’nın Sapanca ilçesine bağlı ve yaklaşık 1100 metre yükseklikte yer alıyor. Bölgenin girişinde belediyeye ait bir tesis bulunuyor. Dilerseniz ihtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz fakat kapalı olma durumunu da göz önünde bulundurarak tedarikli olmakta fayda var.



Tesisin arkasından ilerleyen yolu takip ettiğinizde içme suyuna ulaşabilirsiniz. Havanın açık olduğu dönemlerde Sapanca Gölü manzarasında keyif yapacağınız yayla, yaz akşamlarında dahi oldukça serin oluyor. Bu nedenle yanınıza yedek kıyafet almayı unutmayın. Bölgede dilediğiniz alana çadırınızı kurabilirsiniz. Tuvalet ve elektriğin olmadığı kamp alanını, bulutsuz gecelerde yıldızlar aydınlatıyor.



İpek Evci, bölgede yürüyüş yapmak isterseniz su kaynağına ulaştığınız yol üzerinden ilerleyerek Yangın Deresi’ne ulaşabilirsiniz diyor.“Gece yaylada kamp yapmak yerine yakın noktalarda konaklamak isterseniz, Sapanca Gölü ve Maşukiye civarındaki tiny houselarda keyifli birer alternatif olabilir. Son aylarda oldukça rağbet gören tiny houselarda ortalama konaklama ücreti gecelik kişi başı 250 ile 700 lira arasında değişebiliyor.”







Herkesten uzak doğayla baş başa: Karlık Yaylası / Yalova



Karlık yaylası Yalova’nın keyifli noktalarından birisi. Yalova’nın Teşvikiye Köyü üzerinden gelirken öncelikle Erikli Yaylası’nı sonrasında da Dipsiz Gölü geçiyorsunuz. Yolun ilerisinde ise Karlık Yaylası’na ulaşıyorsunuz. Karlık Yaylası’nın en büyük özelliği kışın sular altında kalan alanın yazın yaylaya dönüşmesi.



Bölgede kamp yapmak ücretsiz. Yalnız içme suyu, tesis, tuvalet ve elektrik yok. Bölgede ateş yakmak serbest, kuru odun bulabileceğiniz alan oldukça geniş. Yayla çadır ve karavanlar için de çok uygun. Kamp yaptığınız süre içerisinde Erikli Yaylası ve Dipsiz Gölü de ziyaret edebilirsiniz.



Buz gibi suda serinleyeceksiniz: Ketenli Yaylası / Bursa



Bursa’nın en keyifli fakat az bilinen noktalarından Ketenli Yaylası. Uludağ yolu Soğukpınar Köyü mevkiinden kolaylıkla ulaşabileceğiniz Ketenli Yaylası’nın olmazsa olmazlarından birisi de Aras Şelalesi… Yolunuz bu yaylaya düşerse şelaleyi ziyaret etmeden sakın dönmeyin.



Ketenli Yaylası, aracınız veya şehir merkezinden kalkan minibüslerle rahatlıkla ulaşacağınız Soğukpınar köyüne birkaç kilometre mesafede yer alıyor. Keyifli bir mola noktası olan köydeki marketlerden tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız önemli çünkü Ketenli Yaylası’nda tesis, elektrik ve market bulunmuyor. Bölgede çeşme var fakat belirli zamanlarda çalışmıyor, bu nedenle tedarikli olmakta fayda var.



Gezgin ve seyahat yazarı İpek Evci, genellikle sessiz ve sakin ortamıyla ziyaretçilerin tercih ettiği alanda yaban hayvanlarıyla karşılaşma ihtimalinin olduğunu ama bölgedeki köylüler bile bu oranın oldukça düşük olduğunu söylüyor diyor.



“Yaylada bulunduğunuz süre içerisinde Aras Şelalesi’ni ziyaret etmek isterseniz ortalama iki saatlik bir yürüyüşü göze almalısınız. Zaman zaman tonlarca ağırlıktaki kayaların üzerinden geçeceğiniz bu yürüyüş için uygun ayakkabı ve ekipmanı yanınıza almayı unutmayın. Şelaleye ulaşım biraz zorlasa da Uludağ’ın buz gibi kaynağından gelen suda yüzerek bu yorgunluğu kesinlikle üzerinizden atacaksınız.”





YAYLA CENNETİ: KARADENİZ

ORDU, RİZE, TRABZON, ARTVİN



Türkiye’de yayla dendi mi şüphesiz akla gelen ilk bölge Karadeniz… Oksijeni doyasıya içinize çekeceğiniz hatta bazılarında bulutların üzerine bile çıkacağınız harika yaylalar bu yaz sizi bekliyor. Yalnız hangilerine gitmeli ve nerede konaklamalı? En önemlisi fiyatlar nasıl? Bölgeyi iyi bilen, gezgin, blog ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu’na sordum. Dört şehirden yedi yaylayı önerdi…

Su mendereslerinin oluşturduğu şekillerle ünlü: Perşembe Yaylası / Ordu



Perşembe Yaylası Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunuyor. Şimdiye kadar gördüğünüz yaylalardan çok farklı bir yayla göreceksiniz gittiğinizde. Gezgin Bahar Gündoğdu, ilk vardığınız nokta Karga Tepesi olacak diyor ve Karga Tepesi’nden baktığınız yemyeşil yayladaki su mendereslerinin oluşturduğu şekiller, pamuk pamuk bulutlar ve koyunlar muhteşem bir manzara oluşturacak diye de ekliyor. Perşembe Yaylası’nda kamp yapabileceğiniz gibi 250 liradan başlayan otellerde de konaklayabilirsiniz.





Perşembe Yaylası



Biraz pahalı ama mutlaka görülmeli: Sal Yaylası / Rize



Sal Yaylası Rize Çamlıhemşin’de 2 bin 70 rakımda bulunuyor. Sisler içinde vardığınız yayla serinliği ile yaz sıcaklarında ilaç gibi geliyor. Bahar Gündoğdu, eskiden düğünlerin yapıldığı ‘Horon Boğazı’nı mutlaka görmelisiniz diyor.

“Sal Yaylası ile Pokut Yaylası arasını yürümelisiniz. Eğer kamp malzemeleriniz uygunsa kamp yapabilirsiniz. Sal Yaylası’nda konaklamak biraz pahalı. 750 liradan başlayan fiyatlarda butik otel ve bungalovlar bulabilirsiniz. Yalnız önceden rezervasyon yaptırmadan sakın gitmeyin.”





Sal Yaylası / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu



Bulutların Yaylası: Pokut / Rize



Pokut Yaylası Rize Çamlıhemşin’de bulunan en ünlü yaylalardan biri. ‘Bulutların Yaylası’ olarak da bilinen Pokut Yaylası en çok fotoğrafı çekilen yaylalardan... Burada kamp yapabilirsiniz. Özellikle sis bulutlarının dansı görülmeye değer. Bahar Gündoğdu, Pokut’ta 300 ile 500 lira arasında serin bir tatil yapabilirsiniz diyor.



Kartpostallık manzaralar: Elevit Yaylası / Rize



Elevit Yaylası Rize Çamlıhemşin’de bulunan en ünlü yaylalardan biri. Artık yapılan yeni yolu ile ulaşımı daha da kolay. Gezgin Bahar Gündoğdu, içinden akan deresi ile kartpostallık manzaralar sergilediğini vurguluyor.

“Elevit Yaylası yaz sıcaklarında serin bir mola yeri. Kamp yapabilirsiniz. 280 liradan başlayan konaklama seçenekleriyle burada konforlu bir yaz tatili sizi bekliyor.”





Elevit Yaylası / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

Gürcistan sınırında: Arsiyan Yaylası / Artvin



Arsiyan Yaylası Artvin Şavşat’ta bulunuyor. Yalnız gezgin Bahar Gündoğdu yaylaya giden yolun biraz karışık olduğunu, yaylaya varıldığında Gürcistan sınırına da oldukça yaklaşıldığının altını çiziyor.

“Arsiyan Yaylası’nı benim için bu kadar özel yapan şey gölleri ve bu göllerde yüzen adaları oldu. Yaylaya birkaç kilometre uzaklıkta bulunan yüzen adalara yürüyerek ulaşabilirsiniz. Arsiyan Yaylası’nda konaklayabileceğiniz bir otel bulunmuyor. Ancak kamp yapabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemezsiniz. Yalnız alışveriş yapıp gitmelisiniz.”





Arsiyan Yaylası / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

Mor Yayla: Kadıralak / Trabzon



Kadıralak Yaylası Trabzon’un Tonya ilçesinde bulunuyor. Bahar aylarında açan mor çiçeklerinden dolayı bir diğer adı da ‘Mor Yayla’ olan Kadıralak Yaylası içinden akan küçük ırmağı ile de oldukça şirin. Kadıralak Yaylası’nda otel bulunmuyor. Konaklama seçeneği olarak kamp yapmanız gerekiyor. Kamp için de herhangi bir ücret bulunmuyor.



Karadeniz’in starı: Ayder Yaylası / Rize



Ayder Yaylası Rize Çamlıhemşin’de bulunuyor. İçinden akan şelalesi ve deresi ile kartpostallık görüntüler sergileyen Ayder, Karadeniz’in en ünlü yaylası… Buna bağlı olarak da konaklama seçenekleriniz oldukça fazla. Ücretli, ücretsiz kamp seçenekleri bulabileceğiniz gibi otellerde konaklama fiyatları 300 liradan başlıyor.





Ayder Yaylası



YAYLADA KARADENİZ’E RAKİP: AKDENİZ

ANTALYA, MERSİN, KAHRAMANMARAŞ

Yaz aylarında güneye inmek herkesin tatil planları içerisinde yer alıyor. Ama Akdeniz özellikle temmuzun ortasından itibaren aşırı sıcak oluyor. Öyle ki bazen deniz bile serinletmeye yetmiyor. Böyle zamanlarda ilk sığınağınız yaylalar… Akdeniz’de en az Karadeniz kadar birbirinden güzel yaylalar var. Üstelik çoğunda konaklama yapılıyor ve fiyatlar da cep yakmıyor. Peki bu yaz hangilerini keşfetmeli? Uzun süredir Antalya’da yaşayan, gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay Akdeniz’deki en güzel yaylaları anlattı.



Yukarısı yayla aşağısı deniz: Feslikan Yaylası / Antalya



Antalya’nın en bilinen yaylalarından biri Feslikan… Şehir merkezine sadece 44 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yemyeşil dağları ve tertemiz havasıyla yaz sıcaklarında nefes alabileceğiniz harika bir nokta. Eren Dağı, Bereket Dağı ve Karadağ arasında uzanan yaylanın yüksekliği 1800-2000 metre… Seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, Feslikan Yaylası’nda doğa sporları dışında doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz diyor.

“Yayladan yaklaşık bir saat aşağı indiğiniz zaman da denize girebilirsiniz. Feslikan Yaylası çevresinde ahşap bungalov tipi evlerde konaklama yapabilirsiniz. İki kişilik oda fiyatları gecelik 280 liradan başlıyor. Ayrıca bölgede çadırınızı atabileceğiniz ücretsiz alanlar da mevcut.”



Doğayla iç içe: Başkonuş Yaylası / Kahramanmaraş



Çok sayıda endemik bitki türünü ve kuş çeşidini barındıran Başkonuş Yaylası, sedir, meşe, köknar ve ardıç ağaçlarıyla çevrili muhteşem bir doğaya sahip. Çevresinde 300’e yakın geyiğin yaşadığı tahmin ediliyor. Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Başkonuş Yaylası özel işletme statüsüne girmiş.





Başkonuş Yaylası / Fotoğraf: İsmail Sarı

Orman havasıyla Akdeniz’in nemli havasının karıştığı yaylanın tedavi edici bir havası var. Seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, geniş bir alana sahip olan yayla işletmesi içerisinde bungalov tipi orman evleri, çadır ve karavan kamp alanlarının olduğunu söylüyor.

“Dört kişilik bungalovlarda konaklama gecelik 700 lira. İki kişilik bungalovlarda ise konaklama gecelik 400 lira. Kendi çadırınızla gelirseniz konaklama ücreti lira. Ayrıca işletmeye ait karavanlardan da kiralayabilirsiniz. Bu arada yaylada yöreye özgü bal, kaymak, zeytin ve peynirlerin tadı da harika”



Serin havasıyla dikkat çekiyor: Çamlıyayla / Mersin



Çamlıyayla, Adana-Mersin-Tarsus üçgeninin en meşhur yaylası. Eski adı Namrun olan yaylanın rakımı 1100 metre, hatta bazı yerlerinde 1400 metreye kadar çıkıyor. Dağ ve ormanlarla çevrili Çamlıyayla Mersin’e 85, Adana’ya 90 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Serin havası ve doğasının güzelliğinden dolayı yaz aylarında nüfusu katlanıyor. Bir tarafında Cehennem Dere, bir tarafında Kadıncık Vadisi ile Çamlıyayla eşsiz bir güzelliğe sahip. Ayrıca Çamlıyayla sınırları içerisinde yer alan Çinili Göl’ü de görmeden dönmemelisiniz.

Nurgül Büyükkalay Çamlıyayla’nın Bolkar Dağları’nda yer alan buzul göllerinin en önemlilerinden biri olduğunu, buz ve karın üzerine tatlı bir şurup eklenerek hazırlanan ‘karsambaç’ın tadına mutlaka bakılması gerektiğinin altını çiziyor. Yayla atmosferini yaşayabileceğiniz tesislerde konaklama ücretleri iki kişilik odalarda gecelik 350 liradan başlıyor.

Keşfedilmeyi bekliyor: Ördübek Yaylası / Antalya



Finike-Elmalı karayolunun 41’inci kilometresinden batıya dönülerek 6 kilometre stabilize yolla yaylaya ulaşılıyor. Ayrıca yaz aylarında Finike'den minibüslerle de ulaşmak mümkün. Asırlık sedir ağaçları ile ardıç ağaçlarının çevrelediği, çok geniş alanlara yayılmış olan yaylanın tabanı ise dağ çayırları ve kır çiçekleri ile kaplı...

Çok az sayıda yayla evinin olması, hiçbir altyapının bulunmaması, bu harikulade güzel olan yaylayı bakir kılmış durumda… Ayrıca Arif köyünde bulunan antik Arycanda kenti de yaylada görülebilecek yerler arasında yer alıyor. Nurgül Büyükkalay, burada kamp atabilir ya da günübirlik bir gezi yapabilirsiniz diyor.





Nurgül Büyükkalay

Şehir merkezine 1,5 saat uzaklıkta: Elmalı / Antalya



Antalya’ya 1,5 saat uzaklıktaki Elmalı ilçesi, rakımın yüksek olması nedeniyle yaz aylarında şehrin kavurucu sıcağından kaçmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri. Ayrıca bölgenin çok sayıda gezilecek güzelliği var.

Elmalı çok bilinmese de tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu. Bu zenginliğin korunması ve tanıtılması amacıyla üç katlı tarihi bir yapının içerisinde Elmalı Müzesi bile kurulmuş. Seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, Elmalı’da ayrıca sedir ağaçlarından yapılan, parlak renkleri ve cumbaları ile ilginizi çekecek tarihi Elmalı evlerini mutlaka görmelisiniz diyor ve Elmalı’da konaklama fiyatlarının da iki kişi gecelik 300 liradan başladığını söylüyor.

DENİZİ VE KÖYLERİ KADAR YAYLALARI DA HARİKA: EGE

İZMİR, MUĞLA

Ege’de kalabalıklardan kaçmak, huzur bulmak, bilinmeyeni keşfetmek istiyorsanız bölgede yaylalar sizi bekliyor. Peki en güzelleri hangisi? Uluslararası Turizm Gazetecileri Yazarları Federasyonu üyesi ve aynı zamanda seyahat yazarı Oğulcan Tatar Ege’nin iki güzel yaylasını önerdi.

Manzarası harika: Akçaovacık Yaylası / Babadağ-Muğla



Dünyaya farklı bir yerden bakmak için Fethiye Babadağ’ın 1300 metre rakımlı Akçaovacık Yaylası’na çıkabilirsiniz. Ölüdeniz’den Kelebekler Vadisi yoluna döndükten sonra yaklaşık 20-25 dakikalık bir araba yolculuğunun ardından içinde farklı tiplerde konaklama seçenekleri bulunan yaylaya çıkabilirsiniz. Yolun son 4.5 kilometresi orman yolu olduğundan binek araçla gidenleri biraz zorlayabilir.

Seyahat yazarı Oğulcan Tatar, yaylada da olsa konforuma düşkünüm diyenler taş ev veya bungalovları tercih ederken dileyenler karavan, tesis çadırı veya kendi getirdikleri çadırlarda konaklayabiliyor diyor.

“İçinde havuz, pilates stüdyosu, spor alanları ve farklı sosyal alanlar da bulunan işletmede dünyanın farklı yerlerinden gelmiş gezginlerle de karşılaşabilirsiniz. Çitle çevrilmiş 24 dönüm arazide kendinize vakit ayırıp hobilerinizle de uğraşabilirsiniz. Seyahat tarihiniz ve tercih edeceğiniz konaklama tipine göre gecelik 250 liradan 1000 liraya kadar farklı seçenekler bulunuyor.”



Yamaç paraşütü bile var: Bozdağ Yaylası / İzmir



İzmir’den yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Bozdağ Yaylası, kayak merkezi de olmasıyla ön plana çıkıyor. Kışın kayak turizmi yazın da yayla turizminin merkezi olan Bozdağ Yaylası’nda yamaç paraşütü olanağı bile var. Konaklama için ister büyük otel isterseniz de pansiyon seçeneğini düşünebilirsiniz. Oğulcan Tatar, Bozdağ Yaylası’na gelmişken Ödemiş’teki Gölcük Gölü’ne uğramayı da ihmal etmeyin diyor.

“Terk edilmiş olmasından dolayı hayalet köy olarak bilinen Türkmen Köyü Lübbey Köyü’ne de gidebilirsiniz. Geleceğiniz zamana bağlı olarak Bozdağ’da 200 liradan başlayan fiyatlarla konaklama tesisi bulabilirsiniz.”





Oğulcan Tatar

AİLECEK GÜZEL BİR YAYLA TATİLİ İÇİN EN İDEAL BÖLGE: İÇ ANADOLU

ANKARA, ÇANKIRI

Peki Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz dışında İç Anadolu'da hangi yaylaları listeye eklemek gerekir? Sıklıkla doğa gezileri yapan, turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş İç Anadolu'da pek fazla bilinmeyen üç yaylayı önerdi.



Günlüğü 50 liraya yayla tatili: Eğriova Yaylası ve Göleti / Beypazarı-Ankara



Ankara’nın Beypazarı ilçesi sınırları içinde yer alan Eğriova Yaylası sarıçam ormanları ile çevrili Ankara’nın saklı cennetlerinden biri… Ankara-Ayaş-Beypazarı istikametini takiben 147 kilometrelik bir yolculuğun ardından yaylaya ulaşabilirsiniz. Yaylanın en büyük özelliği hemen yanı başında aynı adı taşıyan tabiat parkının ve göletinin bulunuyor olması… Yayla ve tabiat parkı, çadırlı ya da karavanlı kamp kurmak isteyenler için ideal bir seçenek olarak huzurlu bir ortam sağlıyor. Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, 30 hektar büyüklüğündeki tabiat parkı ve gölet, bu yaylanın en önemli kaynak değerlerini oluşturuyor diyor ve ekliyor:

“Yemyeşil bir göl etrafında ve ormanlık alanda doğa yürüyüşü ve koşu yapabilir, tabiat parkı içinde, olta balıkçılığı, dart, masa tenisi, kano, bisiklet sürmek gibi aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Piknik yapabilir, doğa ile iç içe huzurlu bir ortamda sessizliğin tadını çıkarabilir, hele bir de fotoğraf tutkunuysanız gölün sağlamış olduğu panoramik görüntüyü fotoğraf karelerinizde ölümsüzleştirip anılarınıza bir yenisini daha ekleyebilirsiniz. Tabiat Parkı içinde yeme içme ihtiyacınızı karşılayacak kır gazinosunun yanı sıra duş, tuvalet gibi alt yapı imânları da mevcut. Ayrıca günlüğü 50 lira ile çadırlı kamp kurmak da mümkün.”

Giriş ücretsiz: Sorgun Yaylası ve Tabiat Parkı / Ankara

Ankara'nın Güdül ilçesi sınırları içinde bulunan Sorgun Göleti, özellikle Ankara ve yakın çevresinden kamp kurmak isteyenlerin en çok tercih ettikleri cennet köşelerden… Mavi ile yeşilin buluştuğu gölet ve çevresi, 2011 yılında tabiat parkı olarak tescil edildi. Gölün hemen yanı başındaki Sorgun Yaylası’nın geniş çayırları ve etrafı saran sarıçam ormanlarının oluşturduğu muhteşem görüntü, doğa yürüyüşçülerinin, çadırlı ya da karavanlı kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Erdoğan Gümüş, hem tabiat parkı hem yayla ve çevresi, birçok aktiviteler ve rekreasyonel faaliyetler açısından seçeneklerle dolu diyor. Gümüş ayrıca, doğa yürüyüşünü sevenler için gölün etrafını kapsayan yürüyüş rotası dışında, ormanlık alan da alternatif rotaları da içeriyor diye ekliyor.

“Piknik, çadırlı veya karavanlı kamp şeklinde konaklama, manzara seyir, yürüyüş ve koşu, flora ve fauna izleme, at ve bisiklet kiralaması vb. faaliyetler, tabiat parkı içinde kontrollü bir şekilde yapılabilecek aktivitelerden bazıları… Giriş ücretsiz.”





Erdoğan Gümüş



Doğa yürüyüşü sevenlere: Büyük Yayla / Çankırı



İlçe merkezine 15, Çankırı il merkezine ise 30 kilometre mesafede bulunan Büyük Yayla, Yapraklı ilçesinin kuzeyinde 1600-1700 rakımlı, yoğun sarıçam, karaçam, köknar, ardıç ağaçları ile kaplı muhteşem bir doğaya sahip. Yaz sıcağında şehrin keşmekeşinden uzaklaşmak isteyenler için tam bir huzur kaynağı. Yaylanın yaklaşık 1,5 kilometre mesafesinde bulunan Hazım Dağlı Tabiat Parkı hem konaklama hem de doğa yürüyüşü, gölette balık tutmak, doğa fotoğrafçılığı gibi birçok aktivite açısından olanaklarla dolu.

Seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, park içinde mesire alanı bulunmasının yanı sıra çocuk parkı, tuvalet, elektrik ve su gibi ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte altyapı imkânlarının olduğunun altını çiziyor.

“Tabiat Parkı içinde bulunan ve Yapraklı Belediyesi tarafından işletilen 7 adet bungalov evde, rezervasyon yaptırmak kaydıyla konaklayabilirsiniz. Bungalov evlerin hafta içi günlük konaklama fiyatı 300, hafta sonları ise 400 lira olarak belirlenmiş. Alan, aynı zamanda karavan ya da çadırlı kamp yapmak isteyenler açısından oldukça müsait. Her ikisi için de günlük ücret 50 lira.”

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