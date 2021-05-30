Türkiye’de uygun fiyatlı 10 tatil rotası… 200 liradan başlıyor!

Turizm sezonu bu yıl da pandeminin etkisiyle son dakika satışlara kalmış durumda… Erken rezervasyon döneminden de pek umduğunu alamayan sektör yine de 1 Haziran sonrasından oldukça umutlu.

Öte yandan 2021 yaz tatili fiyatlarında, geçen yıla oranla ortalama yüzde 20-25 civarında artış gözüküyor. Dövizdeki durum, otellerin maliyetlerinde ciddi artışlara sebep olunca haliyle fiyatlara da yansıdı. Ayrıca pandemiyle birlikte Ege ve Akdeniz’de popüler olan ev ve villa kiralama fiyatları da dudak uçuklatıyor. Peki tüm bunların dışında bu yaz Türkiye’de cep yakmayan, uygun fiyatlı nerelerde tatil yapılabilir?



Gezgin, blog ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu, Nurgül Büyükkalay, Burcu Gürtürk ve turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı Mehmet Altay hurriyet.com.tr’ye bütçe dostu rotaları anlattı.



DOĞA TUTKUNLARINA ÖZEL

KİŞİ BAŞI 40 LİRAYA TATİL

Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ



Kuş sesleri eşliğinde güne başlamak, gece ateşin etrafında ısınmak ve kısa bir süreliğine de olsa kendinizi dış dünyadan izole etmek için kamp yapmak gibisi yok… Üstelik pandemi nedeniyle evlere hapsolmuş ve doğayı çok özlemişken… İstanbul ve çevresinde çadırınızı kapıp, gidebileceğiniz pek çok kamp alanı bulunuyor. Bunlardan biri Gebze Tavşanlı Köyü civarında bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı…

Sürekli kamp tatilleri yapan, gezgin ve aynı zamanda seyahat blog yazarı Bahar Gündoğdu, Ballıkayalar'ın herhangi bir giriş ücreti bulunmadığını, giriş için aracınızı bıraktığınız yere sadece 20 lira otopark ücreti ödendiğini söylüyor.

“Kapıdan girdiğinizde sol tarafa çadır kurarsanız kişi başı 40 lira çadır parası ödersiniz ama dere boyunca ilerlediğinizde hiçbir ücret ödemezsiniz. Ücret ödediğiniz yerde tesis bulunduğu için tuvalet gibi konforunuz olurken dere boyunca tamamen doğa ile baş başa kamp yaparsınız. Yalnız yakında alışveriş için yer bulunmuyor. Gitmeden önce tüm alışverişinizi yapmalısınız. İçinden akan deresi, dere boyunca yürüdüğünüzde ulaştığınız şelalesi, kaya tırmanışları, ipli iniş alanlarıyla Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda pek çok aktivite de yapabilirsiniz.”





Kıyıköy / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu



Kamp için bir diğer ucuz alternatif ise Kıyıköy… Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunuyor. Yemyeşil doğası, harika denizi, içinden geçen deresi ile adeta gizli bir cennet gibi. Kıyıköy'de de ücretsiz kamp yapmak mümkün… Bahar Gündoğdu, ister Korsan Koyu'nun yüksek tepesinde denize karşı manzaralı bir yerde, isterseniz de deniz kıyısında kolayca kamp atabilirsiniz diyor ve ekliyor:

“Biraz malzemelerinizi taşımanız gerekecek ama güzel şeyler için fedakarlık şart. Yıldızlar altında, uçsuz bucaksız bir deniz manzarasında, tamamen doğayla baş başa bir kamptan bahsediyorum. Kamp atacağınız yerdeki tek masrafınız yediğiniz içtiğiniz olacak.”



Sardala Koyu da kamp yapılacak bir başka güzel seçenek… Kocaeli Kandıra’da bulunuyor. İster kumsalda, ister ormanlık alanda, isterseniz de tam deniz manzaralı tepede kamp atabilirsiniz. Gündoğdu, Sardala Koyu için de herhangi bir giriş ücreti olmadığının altını çiziyor.

“Kafa dinlemek için harika bir yer. En yakın alışveriş yeri Bağırganlı Köyü. Gitmeden önce alışverişinizi yapmalısınız. Tek masrafınız kişisel harcamalarınız olacak, cebinizde 200 lira olsa yeter. Sevdiğiniz bir yere kampınızı kurduktan sonra ister karşı adaya yani Mankaya'ya yüzebilir, ister kayalıklardan atlayabilir, isterseniz çevrede yürüyüş yapabilirsiniz.”





Sardala Koyu / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

HER ZAMAN BÜTÇE DOSTU

Çanakkale

Türkiye’de bütçeye dost tatil dendi mi akla gelen ilk yerlerden Çanakkale… Yemyeşil doğası, masmavi denizinin yanı sıra tarih meraklıları için de destansı bir cennet. Üç-dört gününüzü ayırarak Çanakkale’nin güzelliklerini keşfe çıkabilir, kısa ama doyurucu her şeyden önemlisi bütçeye dost bir tatil yapabilirsiniz. Şehirde yaz tatili için en çok tercih edilen yerlerin başında ise Gökçeada ve Bozcaada geliyor. Peki buralarda ucuz tatil mümkün mü?

Seyahat yazarı Burcu Gürtürk, iki adada da ucuza tatil yapmanın mümkün olduğunu, konaklama için uygun fiyatlı butik otel ve ev kiralama seçeneği bulunduğunu söylüyor.

“Gökçeada’da konaklama için uygun fiyatlı çok fazla butik otel var. Fiyatlar 400-600 arasında değişiyor. Ayrıca tüm evi kiralayabileceğiniz ev pansiyonlarda da kalabilirsiniz. Adada yüksek sezonda kişi başı konaklama fiyatları ev pansiyonlarında 350-400 lira arasında değişiyor.”

Peki Bozcaada durum nasıl?

Gürtürk, Bozcaada'da bütçeye dost bir konaklama için pansiyonlar, bağevleri ya da konukevlerinin gecelik fiyatlarının 350 liradan başladığının altını çiziyor.

“Ayrıca uygun fiyatlar dışında, altın sarısı kumu, geniş kumsalı ve turkuaz renkli denizi ile Ayazma, adanın favori plajlarından. Ancak adada araç ya da motosiklet kiraladıysanız daha sayısız güzellikte koya rastlayacağınıza emin olabilirsiniz. Üstelik hepsi ücretsiz.”





Ayazma Plajı / Bozcaada

UÇUK FİYATLI VİLLA TATİLİNE UCUZ ALTERNATİF

Antalya

Antalya'da beş yıldızlı otellerin ve süperlüks villaların pandemi sürecinde doluluk oranı yüzde 80'i buldu. Öyle ki villaların bir gecelik fiyatları 1000 dolardan başlayıp 25 bin dolara kadar çıkıyor. 25 bin dolarlık süperlüks villanın aylık maliyeti ise 6,3 milyon lirayı buluyor. VIP villalarda müşteriye, 24 saat hizmet veren özel kahya tahsis bile ediliyor. Ama bunların dışında Antalya’da pek fazla cep yakmadan, deniz, kum ve güneş tatili yapmak da mümkün… Uzun yıllardır Antalya’da yaşayan, gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, Kalkan, Adrasan, Çıralı ve Olimpos’da oldukça ucuza ve denizin tadını çıkararak tatil yapılabildiğini ifade ediyor.



Gecelik 555 liraya villa tatili

Kalkan’da en yaygın konaklama şekli villa tatili. Nurgül Büyükkalay, villa tatili denince akla yüksek bütçe gerektiren seçenekler gelse de Kalkan’da her bütçeye uygun, kendinizi evinizde hissettirecek konforlu villalar olduğunu söylüyor.



“Hem deniz manzaralı hem de doğanın içinde konumlanmış villalarda fiyatlar gideceğiniz kişi sayısına göre değişiyor. İki kişilik bir villada gecelik kişi başı 555 lira, 4-6 kişilik ya da daha üzeri bir grup için ise gecelik kişi başı konaklama fiyatı 330 liraya kadar düşüyor.”



Kalkan



175 liraya Türkiye’nin Maldivler’inde tatil



Adrasan, gürültüden ve kalabalıktan uzakta hem sakin hem de ekonomik tatil yapmak isteyenler ve çocuklu ailelerin güvenle tercih edebileceği bir bölge. Biraz kafa dinleyip bisiklete binmek, Akdeniz’in berrak sularında yüzmek ve yöresel lezzetleri tatmak için güzel bir seçenek.

Nurgül Büyükkalay, Adrasan tatilinize denizinin berraklığı ve kumlarının beyazlığı ile Türkiye’nin Maldivler’i olarak anılan Suluada’yı mutlaka ekleyin diyor. En önemlisi ise Adrasan sit alanı olması sebebiyle doğallığını koruduğunu ve betonlaşmanın olmadığının da altını çiziyor.

“Adrasan’da büyük otellerin olmaması ekonomik konaklama seçeneklerini karşınıza çıkarıyor. Adrasan’da geceliği kişi başı 175 TL’den başlayan küçük oteller, pansiyon ya da bungalovlarda uygun fiyata kalabilirsiniz.”

Çıralı’da bungalov olmazsa olmazlardan



Tahtalı Dağı’nın eteklerindeki Çıralı, Akdeniz’in doğallığını koruyan en temiz ve sakin bölgelerinden biri. Üç kilometre uzunluğundaki sahilinin bir ucu Olimpos diğer ucu Yanartaş’a dayanıyor. Dağların eteklerinde yer alan sahilinde yüzmek oldukça keyifli. Nurgül Büyükkalay, Çıralı’da beş yıldızlı her şey dahil otellerin kalabalığından uzak, yemyeşil portakal bahçelerinin arasında sadece kuş sesleriyle uyanacağınız bungalov tipi uygun konaklama imkânı var diyor. Bölgedeki pansiyon ve bungalovlarda fiyatların gecelik kişi başı 185 TL’den başladığını söylüyor.



Çıralı

Olimpos’un güzelliği ve ağaç evde konaklama

Ağaç evleri, berrak denizi ve antik kenti ile Olimpos, Antalya’da yeşil ile mavinin buluştuğu cennetten bir köşe. Birinci derece sit alanı olduğu için deniz kenarında hiçbir işletme yok. Nurgül Büyükkalay, bölgede kaya tırmanışı, kano turu, hiking ve atv turu yapabildiğini söylüyor. Ayrıca ağaç evlerde, bungalov ya da pansiyonlarda geceliği kişi başı 150 TL’den başlayan fiyatlarla konaklama yapılabildiğinin de ekliyor.

UYGUN FİYATLI, BUTİK OTEL CENNETİ

Muğla



Muğla; antik kentleri, plajları ve doğasıyla yerli-yabancı turistlerin tercih ettiği rotaların başında geliyor. Her mevsim için farklı sürprizler barındıran kent, özellikle Fethiye, Dalyan ve Akyaka’nın çok pahalı olduğu konusunda eleştirilir. Yalnız beş yıldızlı otel anlayışında tatil düşlemiyorsanız, buralarda da ucuz alternatifler var.



Gezgin Nurgül Büyükkalay, Fethiye’de büyük otellerin yanı sıra merkezinde uygun fiyatlı butik oteller, Kabak Koyu ve Faralya bölgesinde bungalov tipi konaklama seçeneklerin olduğunu, fiyatların ise gecelik kişi başı 250 liradan başladığını söylüyor. Ayrıca Ege’nin en dingin kasabalarından Akyaka’ya da butik konaklama seçenekleri ile ekonomik tatil yapabilir diyor.



“Burada Azmak nehrinin serin sularında yüzebilir ya da sazlıkların arasında bir tekne gezintisi yapabilirsiniz. Genellikle iki katlı, ahşap ve taştan yapısıyla eski Ula evleri şeklinde tasarlanan butik oteller kartpostal görünümü veriyor. Otellerde fiyatlar gecelik kişi başı 225 liradan başlıyor.”



Dalyan’da da durum pek farksız değil. Büyükkalay, Dalyan’ı özel kılan sebeplerden birinin de yapılaşmanın sınırlı olmasından dolayı büyük otellerin inşa edilememesi olduğu vurguluyor.



“Bölgede çoğunluğu aile işletmesi olan butik oteller, apartlar ve pansiyonlar bulunuyor. Fiyatlar ise gecelik kişi başı 150 liradan başlıyor.”



Azmak Nehri / Akyaka

MAVİ VE YEŞİL BİR ARADA

Sinop

Sinop, ülkemizde bir tatil beldesi olarak ön plana çıkmasa da aslında ziyaretçilerine her anlamda çok fazla seçenek sunuyor. Mesela Sinop için planlayacağınız bir haftalık bir tatil boyunca kalabalıkların içinde kaybolmadan hem masmavi denizi hem de yemyeşil doğayı bir arada yaşayabilirsiniz.

Turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı Mehmet Altay, Sinop şehir merkezinde, denize sıfır ya da sahile yakın mesafede birçok konaklama seçeneği olduğunu, otellerin gecelik fiyatları genellikle iki kişilik odalarda kişi başı 150-300 lira arasında değiştiğini ve diğer tatil yöreleri ile kıyaslandığında yeme-içme konusunda Sinop’taki restoran ve kafelerin hesaplı olduğunu söylüyor.



Çamurca Plajı / Sinop



Peki Sinop’ta neler yapılır?

Mehmet Altay gezilecek yerleri şu şekilde açıklıyor:

“Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra Sinop sahillerinde çok sayıda plaj bulunmakta. Çoğunda giriş ücreti bulunmayan plajlardan benim favorim olanlar Akliman, Karakum ve Ayancık’taki Çamurca Plajı.”

“Ben denizden ayrılmam diyenlerdenseniz sahil boyunca şehir merkezinden batıya ilerleyerek Türkiye’deki tek fiyort olarak anılan doğa harikası Hamsilos Koyu’nu gezebilir, Anadolu’nun en kuzey noktası sayılan İnceburun’a gidebilir ya da Sarıkum gibi ilginç bir noktada denizin tadını çıkarabilirsiniz. Sinop’un güneydoğusunda bulunan Gerze ilçesi de plajları ve uygun konaklama seçenekleri ile yaz tatilcileri için cazip bir nokta.”



“Olur da denizden sıkılırsanız şehir merkezinde ziyaret edebileceğiniz birçok tarihi ve kültürel zenginlik sizleri bekliyor. Bizanslılardan kalma Tarihi Balatlar Kilisesi’ni görebilir, Selçuklu mirası Alaattin Camii’ni ziyaret edebilirsiniz. Nefis bir deniz manzarası olan Sinop Kalesi’nden mutlaka gün batımını izleyin. Kalenin üst katında çay kahve içebileceğiniz küçük bir kafe de var. Ayrıca yarım gününüzü Sabahattin Ali’nin mahkumluk günlerinde ünlü “Aldırma Gönül” şiirini yazdığı Tarihi Sinop Cezaevi’ni ziyaret etmek için ayırabilirsiniz.”

GİZLİ BİR HAZİNE: KÜRE DAĞLARI

Kastamonu



Küre Dağları Milli Parkı, içinde tüm renkleri barındıran doğası, tertemiz havası ve son yıllarda keşfedilmeye başlanan etkileyici kanyonları ile doğaseverlere göz kırpıyor. Bölgede özellikle Horma Kanyonu, Valla Kanyonu ve Çatak Kanyonu dikkat çekiyor. Milli parkta trekking, hiking ya da profesyonel kanyon tırmanışları şeklinde doğa yürüyüşleri yapabilmek de mümkün.

Mehmet Altay, Küre Dağları Milli Parkı’nın güzelliklerini gezip görmek için planlanabilecek 5-6 günlük bir gezide Horma Kanyonu’na çok yakın mesafede bulunan Ilıca Köyü’nde konaklanamanın en doğru seçenek olduğunu söylüyor.



“Köy, tüm kanyonlara oldukça yakın. Köyde çok güzel bungalov konaklama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca Pınarbaşı ilçesinde de birçok otel ve pansiyon mevcut. Konaklama ücretleri gecelik iki kişilik odada kişi başı 100-250 lira arasında değişiyor.”

HEM HESAPLI HEM DE KISA TATİL DÜŞÜNENLERE...

Düzce ve Karabük



Karabük Safranbolu özellikle kısa tatiller için uygun rotalardan biri. Tarihi evleriyle herkesin ilgisini çeken ilçede konaklama fiyatları 160 liradan başlıyor.





Kale Plajı / Akçakoca



Bir başka kısa tatil adresi de Düzce’nin yeşil adresi Akçakoca… Coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Kendi topraklarından doğan Melen Çayı Havzası içinde yer alıyor. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız. Zaten iki tane harika Mavi Bayraklı plajı bulunuyor, Kale ve Çuhallı Aile Plajı… Bölgede otellerde konaklama fiyatı da gecelik 300-400 lira arasında değişiyor.

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