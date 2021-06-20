Bir başka yükselen trend köyde tatil... 4 bölge ve 11 şehirden harika 15 köy…

Yaz tatili dendi mi akla hemen Çeşme ve Alaçatı gibi popüler tatil beldeleri ya da Antalya’de beş yıldızlı oteller geliyor. Ancak pandemiyle birlikte buralarda konaklama fiyatları da oldukça yükseldi… Yine de Türkiye'de kısıtlı bütçeyle keyifli bir tatil yapmak mümkün. Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de denize yakın harika köyler bulunuyor. Üstelik burada çok fazla para harcamanıza da gerek yok.

Gezgin, blog ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Erdoğan Gümüş, Bahar Gündoğdu ve Oğulcan Tatar hurriyet.com.tr’ye keşfedilmeyi bekleyen köyleri anlattı… Üstelik gezilecek yerlerden, konaklama yapılacak alanlara kadar...

MARMARA’NIN DÖRT GÜZELİ

Kıyıköy, Kaleköy, Akçakese Köyü, Mecidiye Köyü

Yaz aylarında güneye inemeyen İstanbul ve Ankara’da yaşayanların tercihi genelde Marmara’da günübirlik ya da iki-üç gün kalabilecekleri yerler oluyor. Bölgede huzurlu, renkli, doğayla iç içe tatil yapılacak yerler var, özellikle de köyler... Üstelik denize girip, ucuza konaklama yapabilmek de mümkün.



Bölgeyi iyi bilen, gezgin, blog ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu’na "Bu yıl Marmara’da hem denize girilecek hem de ucuza konaklama yapılacak en güzel köyler nereler?" diye sorduğumda Marmara’da yeşille mavinin dans ettiği dört şehirden dört harika adres sıraladı…



İstanbul’a üç saat uzaklıkta: Kıyıköy / Kırklareli



Trakya doğal güzellikleri, lezzetli yemekleri ve sıcakkanlı insanlarıyla son dönemde İstanbul’dan uzaklaşmak isteyenlerin popüler rotalarından… Hem Marmara’ya hem de Karadeniz’e kıyısı olan bölgede birçok güzel köy ya da kasaba bulunuyor. Bunlardan biri de yeşilin ve mavinin bütünleştiği Kıyıköy… Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunuyor.

Kıyıköy, Kazandere ve Pabuçdere’nin denize döküldüğü yerde, kayalıkların üzerine kurulmuş adeta saklı bir cennet... Derelerle denizin birleştiği yerde oluşan kumsalı ise tatilcilerin gözdesi… Dalgakıran içindeki küçük balıkçı barınakları ve tekneleriyle yukarıdan bakıldığında Şile’yi de anımsatıyor. Yeşillikler içinden süzülerek, denizle birleşen derelerin manzarası ise fotoğraflanmaya değer. Gezgin Bahar Gündoğdu, Kıyıköy’de denize çok yakın konumda ücretli ve ücretiz kamp alanları bulmanız mümkün diyor.





Kıyıköy

“Çadır fiyatları 100 liradan başlıyor. Aynı zamanda bungalov evlerde de kendinize harika yerler bulabilirsiniz. Kıyıköy’de konaklama bedeli iki kişi için 300 liradan başlıyor. Üstelik denize yürüyerek gidebileceğiniz mesafede... Yüzmek, trekking ve eğer biraz maceraperestseniz mağaraları bulup fotoğraf çekerek çok güzel zaman geçirebilirsiniz.”



Denizi harika: Kaleköy / Gökçeada-Çanakkale

Çanakkale’de Gökçeada dendiğinde hemen hemen herkesin aklına Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Ama bu güzel cennet sadece bu kadarla sınırlı değil. Rüzgarlı havası, ister kumluk ister kayalık denizi, lezzetleri ve meşhur gün batımı ve en önemlisi köyleriyle size aradığınız her şeyi sunuyor.

Gökçeada’da keşfedilmeyi bekleyen en güzel adres ise Kaleköy… Gezgin Bahar Gündoğdu, Kaleköy merkezde pek çok pansiyon bulunduğunu fiyatların da 250 liradan başladığını söylüyor. "Ayrıca kamp yapmak isteyenler köyden biraz daha ileri giderek Yıldızkoy’da ücretli ve ücretsiz kamp da atabilir" diye ekliyor.





Kaleköy / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

“Yıldızkoy Türkiye’nin ilk ve tek su altı milli parkının olduğu yer. Yani bir sualtı milli parkında yüzeceksiniz. İsterseniz Kaleköy sahilden kalkan dalış botuyla gelip burada dalış da yapabilirsiniz. Kaleköy’ün en sevdiğim taraflarından bir tanesi de muhteşem gün batımı. Günbatımına karşı restoranlarda oturabileceğiniz gibi bir yere tüneyip de seyredebilirsiniz. Akşam Kaleköy limana inip kendinizi bir Yunan adasında hissedebilirsiniz.”



İstanbul’un yeşil ve mavi güzeli: Akçakese Köyü / Şile-İstanbul

Akçakese Köyü Şile’de bulunan şirin bir köy. Şileyi geçtikten sonra yola devam edin. Yol geliş gidiş tek yola düşüyor. Yolunuzun üstünde Kabakoz'u geçeceksiniz. En son Kandıra tabelasından sola ayrılmanız gerekiyor. Bir sonraki köy ise Akçakese... Uçsuz bucaksız bir Karadeniz sahili burası…

Bahar Gündoğdu, "Köyden aşağıya sahile doğru indiğinizde bungalov evleri ve kamp alanlarını göreceksiniz" diyor ve fiyatların da 300 liradan başladığını söylüyor.





Akçakese Köyü / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu

“Bir tarafı kumla başlıyor ve bittiğinde kayalık bir sahile dönüşüyor. Orta kısımda denizde adalar var. Hatta bir adanın altından geçen bir de tünel var. İyi yüzenler oraya dalabilir. Çevrede yürüyüş yapabilir, plaj voleybolu oynayabilirsiniz ya da miskin miskin bütün gün güneşlenebilirsiniz.”



Plaj cenneti: Mecidiye Köyü / Keşan-Edirne



Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Mecidiye Köyü Saros’un harika sularına ev sahipliği yapıyor. Mecidiye merkezde bulunan sahilde kalabileceğiniz gibi yakınlarında bulunan İbrice Limanı, İtalyan Koyu, Uzun Kum gibi plajlarında da kamp yapabilirsiniz. Bahar Gündoğdu köyün plaj cenneti olduğunu söylüyor ve ekliyor:



“Mecidiye’nin merkezindeki plaj kumluk... Uzun Kum plajı zaten adı üstünde kum, İtalyan Koyu da kum... Sadece İbrice Limanı taşlık bir denize sahip. Gitmişken İbrice Limanı’nda dalış yapmayı da unutmayın.”



EGE’NİN HUZUR VEREN BEŞLİSİ…

İSTER KÖY GEZİSİ İSTER DENİZ KEYFİ

Bademli, Kayaköy, Yeşilüzümlü, Faralya

Kalabalıklardan kaçmak, huzur bulmak, bilinmeyeni keşfetmek istiyorsanız Ege köyleri bu yaz sizleri bekliyor. Peki bölgede hem köyde keşfe çıkıp hem de denize girilecek adresler nereler? Uluslararası Turizm Gazetecileri Yazarları Federasyonu üyesi ve aynı zamanda seyahat yazarı Oğulcan Tatar, İzmir ve Muğla’da hem tarih hem de deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfine varacağınız dört köyü önerdi.

Her yer zeytinlik: Bademli / Dikili- İzmir



İzmir’in Dikili ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bir zeytin köyü Bademli. Köyde neredeyse her yer zeytinlik. Oğulcan Tatar, Bademli için "Düşük beklentiyle gittiğim ama beni kendine hayran bırakan muhteşem bir sahil köyü" diyor ve ekliyor:

“Bademli’de denize yürüme mesafesinde uygun fiyatlı birçok butik otel ve pansiyon bulabilirsiniz. Ayrıca bu kadar gelmişken tekne turu yapmayı da unutmayın. Garip ve Kalem adaları arasında kalan Akvaryum Koyu’nun o güzel atmosferi halen en büyük seyahat özlemlerimden birisi. Mutlaka oraları da listenize ekleyin. Ayrıca Bademli’de pansiyonlar ortalama 300 liradan başlıyor.”





Bademli / Dikili

Fotoğraf tutkunlarına özel: Kayaköy / Fethiye-Muğla

Muğla’da dünyanın en güzel yürüyüş yollarından biri olan Likya Yolu üstünde yer alan, tarihi boyunca onlarca uygarlığın yaşadığı ve Fethiye merkezine 13 km uzaklıktaki Kayaköy, fotoğraf tutkunlarının mabedi… Denize yürüme mesafesinde olmasa da terk edilmiş bir Rum köyünde, doğa içinde eşsiz bir tatil yapmak için güzel bir alternatif. Seyahat yazarı Oğulcan Tatar, popüler ve uğrak bir yer olmasından dolayı denize ulaşım noktasında toplu taşımaların olduğunu söylüyor.

“Yerli-yabancı sırt çantalı gezginlerin Fethiye’deki durağı Kayaköy’de gecelik 150 liradan başlayan fiyatlarla kamp alanları, pansiyonlar ve butik oteller bulabilirsiniz.”





Kayaköy



Biraz pahalı olsa da keşfetmeye değer: Yeşilüzümlü / Fethiye-Muğla



Yeşilüzümlü, Fethiye'ye 15-20 km mesafede, Çameli'ye giden yol üzerinde şirin bir köy… Köyün denizden yüksekliği 600-700 metre ve adeta keşfedilmeyi bekleyen bir sığınak…

Oğulcan Tatar, "Likya’nın önemli yerleşim yerlerinden Cadianda Antik Kenti’nin yanı başındaki köy İngilizlerin de dikkatini çekmiş olmalı ki milyonlarca lira değerinde villalar köyü sarıp sarmalamış" diyor.

“Denize arabayla 25 dakika mesafede olan Yeşilüzümlü’de pek fazla pansiyon ve otel seçeneği olmadığı için seyahatinizi önceden planlamalısınız. Gecelik konaklama fiyatları ortalama 700 liradan başlıyor.”





Oğulcan Tatar

Dünyaca ünlü: Faralya / Fethiye-Muğla

Muğla’ya 165 kilometre uzaklıkta olan Faralya, Uzunyurt adıyla da anılıyor. Bu yaz sakin bir tatil yapmak isteyenler için oldukça güzel bir adres. Oğulcan Tatar, Faralya için "Kimi noktalarından Kelebekler Vadisi’nin de göründüğü inanılmaz bir köy" diyor.

“Küçük bir yer olmasına rağmen farklı bütçelere uygun birçok konaklama seçeneği var. Gecelik fiyatlar ortalama 500 liradan başlıyor. Merkeze uzak olması ve yolunun pek kolay olmamasından ötürü herkes tercih etmese de gidenler hep hayran kalıyor.”





Faralya



AKDENİZ’DE HEM KÖY KEŞFİ HEM DE DENİZ KEYFİ

Üçağız Köyü, Bezirgân Köyü, Kundu Köyü, Narlıkuyu

Yaz ve bahar aylarının hiç bitmediği, kışın sadece şöyle bir selam verip geçtiği yerdir Akdeniz… Bakir doğası, tertemiz denizi ve ılıman iklimiyle özellikle büyük şehirlerden gelenler için tam bir huzura kaçış adresi… Peki bu yaz Akdeniz’de denize yakın, keşfedilmeyi bekleyen köyler nereler? Uzun süredir Antalya’da yaşayan, gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay Akdeniz’deki en güzel köyleri anlattı.

Huzur arayanlara: Üçağız Köyü / Demre-Antalya



Adını üç farklı yerden denize çıkılabilmesinden alan Üçağız Köyü, Türkiye’de en az bir defa yolunuzu düşürmeniz gereken köylerden biri. Üçağız'da Likya yolunun bir parçası olan Kekova-Kaleköy arasını yürüyebilir, batık şehri de göreceğiniz tekne turlarına katılabilirsiniz. Kaleköy’e vardığınızda mutlaka antik mezarların olduğu noktada da fotoğraf molası vermelisiniz.





Üçağız

Nurgül Büyükkalay, Üçağız Köyü içerisinde mütevazi pansiyonlar olduğunu ve fiyatların da pek cep yakmadığını söylüyor.

“Köy halkının bir kısmı evinin birkaç odasını pansiyona dönüştürmüş. İki kişilik oda fiyatları gecelik 300 liradan başlıyor. Kaleköy’de kalmak isterseniz fiyatlar biraz yükseliyor. İki kişilik oda fiyatları kahvaltı dâhil gecelik 750 liradan başlıyor. Üçağız’da ayrıca çadırlı kamp yapabileceğiniz alanlar da var. Kamp ücreti kendi çadırınızla kişi başı 50 lira”



300 yıllık tarihe sahip: Bezirgân Köyü / Kalkan-Antalya



Bezirgan Köyü, Kalkan’ın turkuaz koylarından çok uzaklaşmadan Akdeniz’in sıcak ve neminden kaçabileceğiniz harika bir noktada yer alıyor. Denizden yüksekliği 850 metre. Yörük ve Türkmen kültürünün izlerini göreceğiniz Bezirgan Köyü, 300 yıllık bir tarihe sahip. Köyün tarihi taş evleri arasında gezinebilir, yemyeşil doğasında yürüyüş yapabilirsiniz.

Ayrıca Likya dönemi mimarisinin izlerini görebileceğiniz tahıl ambarları köye otantik bir hava veriyor. Seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, köyde at ve trekking gibi aktiviteler yapılabildiğini, Bezirgân ve çevresinde kamp, bungalov ve villalarda konaklamak seçeneği olduğunu söylüyor.

“Bungalov ve villalar çevrenin coğrafyasına uygun tasarlanmış. Oda fiyatları gecelik 700 liradan başlıyor.”





Nurgül Büyükkalay



İster pansiyonda kalın ister bir haftalık yazlık ev kiralayın: Kundu Köyü / Aksu-Antalya



Kundu denilince akla hemen 5 yıldızlı konsept oteller geliyor. Aslında Kundu, tipik bir Antalya köyü... Üstelik Aksu Nehri’nin denize döküldüğü yerde, balıkçı teknelerinin bir parçası olduğu manzaranın seyrine doyum olmaz.

Köy çevresinde Kundu-Lara bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otellere alternatif çok sayıda uygun pansiyon bulunuyor. Üstelik denize sadece birkaç kilometre mesafede… Köyü çevreleyen çam ormanında ya da hemen yanı başındaki Antalya’nın bakir plajlarından Kumköy’de hiçbir ücret ödemeden sahile çadırınızı da kurabilirsiniz.





Kundu

Nurgül Büyükkalay, pansiyonlarda konaklamak isterseniz iki kişilik oda fiyatlarının ortalama 300 liradan başladığını söylüyor.

“Kundu’da ayrıca haftalık yazlık ev de kiralayabilirsiniz. Köyde haftalık 1500 liradan başlayan fiyatlarla 6 kişiye kadar kalabileceğiniz yazlık evler var.”

Berrak deniziyle büyüleyici: Narlıkuyu / Silifke-Mersin



Tarih boyunca önemli bir liman kenti olan Narlıkuyu, Mersin’in Silifke ilçesine bağlı şirin bir sahil beldesi. Mersin şehir merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Özellikle korunaklı bir koyda yer aldığı için sakin ve berrak denizi çok tercih ediliyor.

Sahil boyunca balık restoranları sıralanıyor. Gezgin Nurgül Büyükkalay "Kıyıdaki balık restoranlarında mutlaka Lagos’un tadına bakın" diyor ve ekliyor:

“Narlıkuyu civarında yer alan Kızkalesi, Boğsak Adası ve Cennet Cehennem Obrukları mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden. Köy ve yakın çevresindeki otellerde iki kişilik oda fiyatları kahvaltı dâhil 300 liradan başlıyor.”





Narlıkuyu



KARADENİZ’İN GÜZEL ÜÇLÜSÜ

Güzelcehisar, Çiftlik Köyü, Çaytepe

Ülkemizin en özel duraklarından biri Karadeniz… Anlatmakla bitiremeyeceğimiz kadar dolu bir geçmişe ev sahipliği yapıyor. Her bir köşesinden doğal ve tarihi varlık fışkırsa da keşfedilmeyi bekleyen pek çok köyü de barındırıyor. Sıklıkla doğa gezileri yapan, turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş’e Karadeniz’deki en güzel köyleri sordum. Üç şehirden birbirinden güzel üç adres söyledi.

Bartın’ın saklı güzeli: Güzelcehisar /Bartın



Bartın'ın merkez ilçesine bağlı bir yerleşim yeri olan Güzelcehisar Köyü, merkeze 17 kilometre uzaklıkta, son zamanlarda tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi çeken merkez köylerinden biri. Dünyanın sadece birkaç yerinde örnekleri bulunan 80 milyon yıllık lav sütunları denize nazır muhteşem bir manzara oluşturuyor. Tabiat Anıtı olarak tescil edilen lav sütunları, seyir terasları, yürüyüş yolları ve platformlarla fotoğraf tutkunları için adeta biçilmiş kaftan…





Güzelcehisar

Köyde fındık ve mandalina bahçeleri, ormanlarında yetişen doğal kestane ağaçları, yaz aylarında yerli ve yabancı turistler için unutulmaz keşif olanakları sağlıyor.

Turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, yörede, ev pansiyonlarında kalmak ve çadırda kamp yapmak için her türlü imkânın olduğunu, ayrıca günlüğü 250-300 lira arasında değişen fiyat aralığıyla 2-3 kişilik oda veya daire kiralanarak ekonomik konaklama yapılabildiğini söylüyor. Gümüş ayrıca gezilecek yerler için de şu detayları ekliyor:



“Güzelcehisar’da deniz manzaralı köy lokantasında mevsimine göre Karadeniz’in balık çeşitlerini tadabilir, tertemiz kumsalında denize girebilir, orman içi yürüyüşüyle Güzelcehisar Kalesi’ne gidebilir ve yakın çevrede bulunan Amasra’daki tarihî ve turistik mekânları ziyaret edebilirsiniz.”





Güzelcehisar



Tarihle iç içe: Çiftlik Köyü /Sinop



Sinop il merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlik Köyü, denize yakınlığı, yeşil ve mavinin buluştuğu panoramik görüntüsüyle Sinop’un keşfedilmeyi bekleyen cennet köşelerinden… Köy aynı zamanda yakın çevresindeki tarihi değerleriyle de dikkat çekiyor.



Sahilinde bulunan ve yörede ‘Suyun Yuttuğu Kilise’ olarak da adlandırılan Aziz Phokas Kilisesi ve tarihi köprüsü gezilebilecek yerlerden bazıları… Erdoğan Gümüş, "Sahile yakın kır bahçeleri ve piknik alanları, keyifle dinlenebileceğiniz ve eğlenebileceğiniz yerler arasında" diyor ve bölgede ailenizle birlikte günlük 300-600 lira arasında konaklama yapılacak bungalov evlerin dışında bir de üç yıldızlı otelin olduğunu söylüyor.

Harika iki plajı var: Çaytepe / Perşembe-Ordu



Ordu’nun 'Citta Slow' yani 'Sakin Şehri' Perşembe ilçesine bağlı bir yerleşim yeri olan Çaytepe, merkeze yaklaşık 35 km, Perşembe’ye de 18 km uzaklıkta yer alıyor. Efirli-Bolaman arasında turizm bölgesi olarak ilan edilen ve sahil yolu olarak adlandırılan Ordu-Samsun kara yolu üzerinde kurulmuş, muhteşem doğa-deniz-gökyüzü üçlemesi içerisinde kaybolacağınız bir yerleşim yeri.





Erdoğan Gümüş



Sahil boyunca Çaka Beyaz Kum Plajı ve Çaka Koyu denize girebileceğiniz en güzel noktaları arasında. Burada yürüyüşler yapabilir, tertemiz Karadeniz sularında gönül rahatlığıyla yüzebilirsiniz. Seyahat yazarı Erdoğan Gümüş, "Köy ve çevresinde mutlaka taze balık, sebzenin her türlüsü ile yapılmış gaygana, doğal mantar çeşitleri, fındık ve çikolata, Ordu tostu ve kivisinin tadına bakmalısınız" diyor.

“İsterseniz günübirlik Ordu’ya gidip Boztepe’ye çıkıp paraşüt sporunun heyecanını da yaşayabilirsiniz. Konaklama seçeneği az olsa da bölgede yeni başlayan pansiyonculuğun yanı sıra butik bir otel bulunuyor. Ailenizle birlikte 250-350 lira arasında konaklama yapabilirsiniz.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara