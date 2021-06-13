Hem deniz, hem kamp mümkün! 10 şehirden 20 uygun fiyatlı öneri...

Pandeminin turizm sektörünü olumsuz etkilemesi bu yılki tatil fiyatlarına yansımış durumda. İki kişinin bir hafta yapacağı tatil gidilecek bölgeye ve konaklama tipine göre değişiklik gösterse de fiyatlar 1000 liradan başlayıp 90 bin liraya kadar çıkıyor. Durum böyle olunca da alternatif tatil seçenekleri yine ön planda yer alıyor.

Zaten salgınla birlikte en çok doğa içindeki glampingler, çadır, karavan alanları, trekking ve yürüyüş turları gibi trendler oldukça popüler… Peki bu yaz hem denize yakın hem de ucuz olan kamp, karavan ve bungalov adresleri nereler? Gezgin ve blog yazarı Bahar Gündoğdu, seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay ve turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı Mehmet Altay hurriyet.com.tr’ye anlattı.





MARMARA’NIN GÜZEL İKİLİSİNDE 5 ALTERNATİF ROTA

BALIKESİR / ÇANAKKALE

Çanakkale’de seçenek çok: İster çadır ister karavan

Armutalan Limanı, Kadırga Koyu, Sokakağzı, Bozcaada

Saros, ülkemizin en temiz deniz suyunun olduğu yerlerden… Özellikle Saros Armutalan Limanı keşfedilmeyi bekleyen bir cennet… Gelibolu’yu geçtikten sonra Fındıklı köyü ve Değirmendüzü köyü tabelasından giriyorsunuz. 1 kilometre sonra bu küçük ve muhteşem koya ulaşıyorsunuz. Gezgin ve blog yazarı Bahar Gündoğdu koyun tamamen ücretsiz olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Koyda bulunan dalış merkezi kendi müşterileri için koyduğu tuvalet ve duşu gelen herkesin kullanımına açmış ve tamamen ücretsiz. Tek masrafınız kişisel harcamalarınız olacak. Kamp yapmayacaksanız, karavanla gelecekseniz bu küçük koya ancak iki ya da üç karavan sığabilir bilginiz olsun. En yakın alışveriş noktanız ise köy… Ayrıca koyda dalış da yapabilirsiniz.”





Armutalan Limanı / Fotoğraf: Bahar Gündoğdu



Diğer iki alternatif ise Kadırga Koyu Kamp Alanı ile Sokakağzı Kamp Alanı…



Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Behramkale Köyü yakınlarındaki Kadırga Koyu'na, güneşte yaprakları parıl parıl parlayan zeytin ağaçlarıyla dolu bir yoldan ulaşıyorsunuz. Yaklaşık üç kilometrelik doğal bir plaja sahip olan koyda; otel, pansiyon, karavan ve kamp konaklama olanakları mevcut. Fiyatlar 100-300 lira arasında değişiyor. Konaklama tesislerinin dışında birçok kamp seçeneği de var. Koyda duş, tuvalet, mutfak, internet ve restoran imkanlarına da ulaşabilirsiniz.



Sokakağzı'na ulaşmak için de yine Çanakkale'ye bağlı Ayvacık'a gitmelisiniz. Buradan Assos yoluna sapıp Babakale'ye doğru ilerleyen yola girmeniz gerekecek. Yaklaşık 10 kilometre sonra da yolun solunda önce Bektaş köyü tabelasını, sonra sırasıyla Balabanlı ve Koyunevi tabelalarını göreceksiniz. Gezgin Bahar Gündoğdu Sokakağzı için dalgasız ve tertemiz deniziyle keşfedilmeyi bekliyor diyor.

“El değmemiş bir doğa, mis gibi Ege havası. Uzansanız tutabilecekmişsiniz hissini uyandıran Midilli Adası. Sokakağzı kamp alanında birçok kamping bulunuyor. Fiyatları ise 150-200 liradan başlıyor. Yalnız kamping dışında bakir koylara da geçebilirsiniz. Buralarda kamp yapmak ücretsiz”

Çanakkale’nin olmazsa olmazı… Çadır 45, karavan 50 lira

Bozcaada



Türkiye’nin en güzel adalarından Bozcaada, huzur dolu bir kamp deneyimi sunuyor. Seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay çam ağaçlarıyla kaplı geniş arazi içerisinde kurulu kamp alanlarında çadırınızda kişi başı 45, karavan için kişi başı 50, bungalovlarda ise kişi başı 250 liradan başlayan fiyatlarla konaklama yapılabildiğini söylüyor.

“Kamp alanları denize yürüme mesafesinde. Ayrıca adanın plajlarında ve koylarında hiçbir ücret ödemeden rahatlıkla çadır atıp kamp yapabilirsiniz.”





Bozcaada / Çanakkale



Balıkesir’in incisinde 120 liraya tatil

Cunda



Doğaseverlerin hiç vazgeçmedikleri yerlerden Cunda… Her mevsimde başka bir huzur sunan eski evlerle dolu sokakları, köy pazarının cıvıltısı ve kahvecileriyle tam bir yaz adresi… Gezgin Bahar Gündoğdu Cunda’da kamp yapılacak en güzel yer olarak Cunda Adası Milli Parkı içinde bulunan tesisi öneriyor…



“Kendi çadırınızla kamp yapma ücreti kişi başı 120 lira. Bu karavan için de geçerli. Yalnız karavanlardan ekstra 75 lira park ücreti talep ediliyor. Gelenlere tahsis edilmiş özel alanlarda yemek yapabiliyorsunuz. Eğer ben yemekle uğraşamam derseniz, içeride bir restoran bulunuyor. En yakın alışveriş noktası ise 3 kilometre ötedeki Cunda merkezi.”

EGE PAHALIDIR DİYE DÜŞÜNENLER, YANILIYORSUNUZ…

KAMP, KARAVAN VE BUNGALOVLAR 150 LİRADAN BAŞLIYOR

İZMİR / AYDIN / MUĞLA



İzmir’in mavi üçlüsü

Foça, Urla, Seferihisar

İzmir’de Eski ve Yeni Foça arasında yer alan birbirinden güzel koylarda kendi plajı da olan ücretli ve ücretsiz kamp yapabileceğiniz alanlar var. Ege ve Akdeniz’deki tatil adresleri konusunda sıklıkla yazılar kaleme alan seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, kamp ücretleri çadır ve karavanlar için kişi başı 50, bungalovlar ise 175 liradan başlıyor diyor. Ayrıca Büyükkalay bir başka alternatif içinse Urla’yı öneriyor.



“Urla, şehirden kaçısın en rahatlatıcı duraklarından biri. Sırtını yeşil çam ormanlarına dayamış, Ege’nin berrak denizine sadece birkaç adım ötede konumlanmış kamp alanlarında çadırda konaklama kişi başı 80 lira, bungalovlar ise kişi başı 225 liradan başlıyor.”

Diğer güzel ise Seferihisar… Doğa ve konforun bir arada olduğu glamping ve karavan imkânı sunan tesisleriyle ön planda. Nurgül Büyükkalay konforlu glamping çadırlarda kalmak isterseniz kişi başı fiyatlar 350 liranın üzerinde diyor. Ayrıca Büyükkalay, karavanınız yok ama karavan deneyimi yaşamak isterseniz kişi başı 500 liraya birbirinden farklı tasarlanmış karavanlarda konaklama yapılabileceğinin de altını çiziyor.





Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı



Aydın’da 45 liraya izole kamp

Didim, Kuşadası

Didim ve Kuşadası gibi öne çıkan sahil ilçeleriyle Aydın, Ege’nin izole kamp seçenekleri sunan şehirlerinden biri. Didim’de Tavşanburnu Tabiat Parkı içerisinde çadır ve karavanlı kamp yapma imkânı var. Kendi çadırınızla beraber işletmelerin kurduğu çadırlarda da kalabilirsiniz. Nurgül Büyükkalay dört kişiye kadar çadır yeri ve karavan ücretleri 45 liradan başlıyor diyor. Büyükkalay, Ayrıca Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda da ücretsiz kamp yapılabildiğini söylüyor.

“Avrupa Konseyi tarafından ‘Flora Biogenetik Rezerv Alanı’ kabul edilen ve koruma altında olan Kuşadası’ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ülkemizin en güzel karavan rotalarından biri. Temiz plajları, tarihi köyü, yürüyüş parkurları ile keyifli zaman geçirmeniz garanti. Milli park içerisinde karavanınızla kamp yapmak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok.”

Muğla’da denize sıfır 250 liraya bungalov tatili

Fethiye



Ülkemizin en popüler tatil destinasyonlarına ev sahipliği yapan Muğla, kamp severler için iyi seçeneklerden biri. Tablo gibi manzaralarıyla Fethiye’nin Kabak Koyu, Kelebekler Vadisi ve Faralya bölgesi sayısız çadırlı kamp ve bungalov tipi konaklama seçeneklerine sahip.



Nurgül Büyükkalay, denize yakın ve ormanlık alan içerisinde kendi çadırınız ve karavanınızda kalabileceğiniz kamp alanları bulabilirsiniz diyor ve konaklama ücretleri çadırlı kamp için kişi başı 100, karavan içinse kişi başı 150 liradan başladığını söylüyor. Denize yakın bungalovların geceliği ise kişi başı 250-350 lira arasında değişiyor.





Muğla / Kabak Koyu

AKDENİZ’DE DENİZ KIYISINDA UCUZ TATİL MÜMKÜN

MERSİN / ANTALYA

Çadırı Mersin’e atın… Üstelik ücretsiz

Narlıkuyu



Lezzetli mutfağı, tarihi durakları ve berrak deniziyle Mersin kamp tatili için oldukça zengin seçenekler sunuyor. Toros Dağları'nın yaylalarında serinleyip aynı gün içerisinde Akdeniz’in berrak sularında yüzebilirsiniz. Narlıkuyu deniz kenarında ücretsiz kamp yapabileceğiniz seçeneklerin başında geliyor. Burada mutlaka Cennet-Cehennem Mağarasını da listenize ekleyin.







Antalya’da iki ucuz seçenek

Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Kaş



Antalya’nın doğu tarafı sizi bambaşka bir coğrafya ile karşılıyor. Torosların eteğindeki doğa harikası Köprülü Kanyon denince rafting sporu akla gelse de burası kamp alanları ile de oldukça gözde. Kanyon boyunca çadırınızı atabileceğiniz ya da karavanınızla kalabileceğiniz çok sayıda ücretsiz kamp alanı bulmak mümkün. Uzun yıllardır Antalya’da yaşayan seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay, Köprülü Kanyon Milli Parkı içerisinde bungalovlarda konaklama yapılabilir diyor. Geceliği ise kişi başı 300 liradan başlıyor diye de ekliyor.

Masmavi koyları ve zeytin ağaçlarının gölgelediği kamp alanları ile Antalya’nın kamp ve bungalov tatili için bir başka bölgesi de Kaş… Büyükkalay, Kaş’taki ücretli kamp alanları; düzeni, temizliği, manzaraları ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak donanıma sahip olmalarından dolayı en çok tercih edilenlerden olduğunu söylüyor.

“Kamp alanlarında bungalovda, çadır ya da karavanınızla kalabilirsiniz. Bungalovlar kişi başı 290 lira, çadırlı kamp için iki kişi 150 lira, karavanınızla kamp yapmak isterseniz de fiyatlar iki kişi 200 liradan başlıyor. Hemen hemen hepsi denize sıfır konumda bulunuyor”





Kaş / Fotoğraf: Nurgül Büyükkalay

DENİZE BİRAZ UZAK AMA DOĞAYLA İÇ İÇE: KARADENİZ

ORDU / GİRESUN / RİZE

Ordu’da iki farklı seçenek

Şehir merkezi ya da Çambaşı Yaylası

Yaz aylarında denizi tercih edenler için Fatsa ve Ünye’de güzel seçenekler sunan Ordu, aslında daha çok Karadeniz’e özgü doğasıyla ön plana çıkıyor. Yine de mavinin peşinden koşanlar için Ünye’de Kırkevler Plajı ve Fatsa’da Bolaman Belediye Plajı ile Dolunay Plajı’nın en doğru seçenekler olduğunu belirtmekte fayda var.



Turizmci, fotoğrafçı ve seyahat yazarı Mehmet Altay, Ordu’da yeme içmeden tutun otel konaklama ücretlerine kadar fiyatların diğer tatil yörelerine göre oldukça makul olduğun altını çiziyor. Şehir merkezinde denize yakın bir konumda gecelik kişi başı konaklama fiyatının 70-250 lira arasında değiştiğini belirtiyor.

Yalnız Karadeniz deniz turizmi ile değil de daha çok yayla turizmi ile ön planda…Doğanın içinde biraz olsun huzur arayanlardansanız en güzel seçenek Çambaşı Yaylası… 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası’nda çok keyifli bungalov konaklama seçenekleri bulunuyor. Mehmet Altay, gecelik kişi başı 250-750 lira arasında değişen bungalovlarda kalarak kendinizi çok keyifli bir doğa tatili ile ödüllendirebilirsiniz diyor. Ayrıca yaylada bisiklet, doğa yürüyüşleri ve doğa fotoğrafçılığı aktivitelerinin olduğunu da ekliyor.







Giresun’un keşfedilmeyi bekleyen yaylaları

Kümbet ve Gölyanı



Giresun dendi mi akla gelen ilk yer Kümbet Yaylası. Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Mehmet Altay özellikle temmuz ayında düzenlenen şenliklerde rengârenk görüntülere sahne oluyor diyor.

“Şenliklerde düzenlenen açık arttırma ile yayla ağası seçiliyor. Özellikle şenlik zamanında Kümbet Yaylası’nda konaklamak hem dinlendirici hem de oldukça eğlenceli olabilir. Yağlıdere’ye bağlı Gölyanı Yaylası ise kendine özgü göl kenarındaki ahşap evleri ile adeta İsviçre Alpleri’ni andırıyor. Özellikle bisiklet, trekking ve kamp aktiviteleri için müthiş bir yer burası. Bungalov tarzı evlerde konaklama fiyatları 200-500 lira arasında değişiyor.”







Yeşil Rize’nin ikiz güzelleri

Pokut ve Sal



Seyahat yazarı Mehmet Altay, Pokut Yaylası’nda mis gibi bir havada, kuş ve böcek sesleri eşliğinde yağlı boya tablosu gibi manzaraları seyretmeye doyamıyor insan diyor.

“Pokut’un en eğlenceli taraflarından biri ise Pokut’tan Sal Yaylası’na yürümek. En fazla bir saat süren çok keyifli bir yürüyüş sonrası bir başka güzelliğe, Sal Yaylası’na varıyorsunuz. Burada dünyanın en lezzetli sucuğunu tatmayı unutmayın. Ayrıca harika dondurma yapıyorlar. Pokut ve Sal Yaylası’ndaki dağ evleri ya da bungalovlarda konaklama ücretleri kişi başı gecelik 200-500 lira arasında değişiyor.”

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