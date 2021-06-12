Türkiye'de ücretsiz plajlar da var! İşte 4 bölge ve 13 şehirden seçtiğimiz 18 harika plaj...

Dört gözle beklenen tatil sezonu nihayet geldi. Bu sezon turizmde iç pazarda büyük hareketlilik bekleniyor. Sektör temsilcileri de yeni bir kısıtlama gelmemesi durumunda yerli turist odaklı çok iyi bir tatil sezonu yaşanabileceğini belirtiyor.

Yalnız pandeminin turizm sektörünü derinden etkilemesinden kaynaklı fiyatlar oldukça yüksek. İki kişi bir hafta tatil yapmak isterse astronomik ücretler ödemek zorunda… Özellikle Bodrum’da beach ve plajların ücretleri cep yakıyor.



Bodrum'da lüks plaj girişleri 100 ila 750 lira arasında değişirken bazı beachlerde deniz üstü locaların günlük fiyatı 10 bin lirayı buluyor.



Ama ülkemiz adeta plaj cenneti… Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de ücretsiz gidebileceğiniz harika plajlar bulunuyor. Gezgin, blog ve seyahat yazarları Erdoğan Gümüş, Bahar Gündoğdu, Oğulcan Tatar ve Nurgül Büyükkalay hurriyet.com.tr’ye ücretsiz plajları anlattı.



MARMARA’DA DENİZ, KUM VE GÜNEŞ ÜÇLÜSÜ

TEKİRDAĞ / BALIKESİR / BURSA

Yaz aylarında Ege ve Akdeniz sahillerinde tatil yapma fırsatı bulamayan İstanbul ve Ankara’da yaşayanlar, şehirden çok da fazla uzaklaşmadan günübirlik ya da hafta sonu gidebilecekleri plajları listelerine ekliyor. Yalnız Marmara’da bilindik üç-beş yer dışında keşfedilmeyi bekleyen saklı plajlar var. Üstelik hepsi ücretsiz... Sıklıkla doğa gezileri yapan, turizmci ve seyahat yazarı Erdoğan Gümüş’e Marmara’daki en güzel ücretsiz plajları sordum. Üç şehirden birbirinden güzel 5 adres söyledi.

Pırıl pırıl bir deniz: Şarköy Halk Plajı / Tekirdağ

Tekirdağ’ın Şarköy merkezinde bulunan Şarköy Halk Plajı’nın uzunluğu 700 metre, genişliği ise 15 metreye kadar ulaşıyor. Çakıl olmayan plajda, pırıl pırıl denizin keyfini çıkarabilir, isterseniz kumsalında daha rahat dinlenmek ve güneşlenmek için şezlong ve şemsiye kiralayabilirsiniz. Özellikle İstanbul’da ikamet edenlerin günübirlik gidilebileceği bir plaj burası. Plaj çevresinde otel, pansiyon, apart gibi tesislerde konaklama imkânı da bulunuyor.



Hem ücretsiz hem de Mavi Bayraklı: Çuğra Plajı / Balıkesir



Erdek’in merkezinde yer alan, en büyük mavi bayraklı plajlardan biri... Yaklaşık 4 kilometre uzunluk ve 10 metre genişliğe sahip. Giriş ücreti alınmıyor. İncecik kumu, sığ denizi, suyun tertemiz olması, çocuklu ailelerin de tercih nedenleri arasında. İsterseniz şemsiye ve şezlong kiralayabilir, isterseniz havlunuzu serip kendi şemsiyenizi kullanabilirsiniz… Merkezde bulunması nedeniyle hem turistler tarafından hem de yerel halk tarafından çokça tercih ediliyor. Hemen yanı başında palmiye ağaçları ile adeta taçlandırılmış yürüyüş ve bisiklet yolu da bulunuyor.



Dalgasız denize sahip: Ormanlı Plajı / Balıkesir



Kapıdağ Yarımadası, Marmara’nın güneyinde antik çağlardan beri yerleşimin olduğu, seyahat severlerin mutlaka gezip görmesi gereken doğa harikası yerlerden... Yaklaşık yarımadayı çevreleyen 95 km’lik kıyı boyunca birçok koy ve plaj bulunuyor. Bunlardan biri de Ormanlı Plajı… Sakin ortamı ve kumsalıyla hayranlık uyandırıyor. Giriş ücreti alınmıyor. Özel işletmelerden şezlong ve şemsiye kiralamak mümkün. Ayrıca konumu itibariyle buradaki rüzgârın genellikle karadan denize doğru esmesi, denizin dalgasız olmasını sağlıyor.





Erdoğan Gümüş



Deniz kenarında kamp keyfi: Turanlar Tatil Köyü ve Plajı / Balıkesir

Turanköy Plajı, aynı zamanda Erdek’in bir koyu... Çevresini çam ağaçlarının sardığı, yeşille mavinin birleştiği, huzur ve sakinliği arayanlar için ideal bir yer. Berrak, yosunsuz suları ve geniş kumsalıyla oldukça rağbet gören plajların başında geliyor. Plajda duş, tuvalet, soyunma kabini, kafe olanakları bulunuyor. Ayrıca Turanköy’de köy kahvesi, market ve birçok işletme de var. Köyde pansiyonculuk yaygın olduğundan konaklama yapılabileceği gibi kamp da kurulabilir…



Longoz ormanlarıyla bütünleşen plaj: Karacabey Yeniköy Plajı / Bursa



Yaklaşık 23 kilometrelik sahil bandıyla Türkiye’nin en uzun sahillerinden biri Karacabey’de bulunuyor. Sahil bandı üzerinde bulunan birçok plajdan birisi de Yeniköy Halk Plajı… Uzunluğu 1950 metre olan plajın ortalama genişliği 100 metreye kadar ulaşıyor. Kum zambaklarıyla kaplı longoz ormanlarıyla bütünleşen plaj, çakılsız kumsal özelliğine sahip. Giriş ücreti alınmayan plajda duş, soyunma kabini, tuvalet, gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek hizmetler bulunuyor.



EGE’NİN ÜÇ GÜZEL ÜCRETSİZ PLAJI

MUĞLA / AYDIN

Kıyıları boyunca sayısız koy ve plaj barındıran Ege sahilleri, masmavi suları, huzurlu ortamı ve büyüleyici doğasıyla tatilcilerin ve seyahat tutkunlarının vazgeçemediği turizm destinasyonlarını oluşturuyor. Yalnız bölgede bazı beach club’lar ve plajların giriş ücretleri adeta cep yakıyor. Ama ücretsiz deniz keyfi yapılabilen adresler de var.

Uluslararası Turizm Gazetecileri Yazarları Federasyonu üyesi ve aynı zamanda seyahat yazarı Oğulcan Tatar Muğla ve Aydın’da ücretsiz deniz, kum ve güneş üçlüsünün keyfine varacağınız üç plajı önerdi.





Oğulcan Tatar

Aktivitesi bol: İnlice Plajı / Muğla

Yemyeşil orman yolundan çam kokuları eşliğinde plaja ulaşıyorsunuz. Havalimanı yolunda olmasından dolayı Fethiye’ye gidip dönerken de kullanabileceğiniz bir plaj. Sahili oldukça uzun, misafirlerin ihtiyaçlarını gidermeleri için de tesis mevcut, üstelik tesis fiyatları da çok ucuz. Uzun bir gün geçirmek isteyenler deniz keyfine ek olarak çocuk oyun alanlarında ve voleybol sahasında vakit geçirebilir. Giriş ücretsiz, sadece otopark ücreti bulunuyor.





Fotoğraf: Oğulcan Tatar



Berrak ve temiz: Turunç Amos Koyu Plajı / Muğla



Marmaris ilçe merkezine 24 kilometre mesafede bulunan, Turunç ile Kumlubük arasında yer alan küçük bir koy burası. Plajı kumlu, denizi ise berrak ve temiz. İhtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tesis ve ücretli otoparkı da mevcut.



Herkese açık: Kuşadası Kadınlar Plajı / Aydın

İlçe merkezine 2,5 km mesafede ve çoğu zaman kalabalık bir plaj burası. İnce kumu ve tertemiz suyu ile yerli ve yabancı misafirlerin gözdesi. İhtiyaçlarınız için tesisler bulunuyor. Şezlong ve şemsiyeler, cüzi ücretler karşılığında kiralanabiliyor. Küçük de bir hatırlatmada bulunalım, plajı sadece kadınlar alınmıyor, herkese açık…



Fotoğraf: Oğulcan Tatar



AKDENİZ’İN BİRBİRİNDEN GÜZEL ÜCRETSİZ PLAJLARI

ANTALYA / MERSİN / HATAY



Akdeniz kıyıları birbirinden güzel onlarca plaja ev sahipliği yapıyor. Aralarında Mavi Bayraklı olanlarından tutun da halk plajlarına kadar seçenek çok… Peki bu yaz Akdeniz’de denize girilecek hem ücretsiz hem de güzel plajlar hangileri? Uzun süredir Antalya’da yaşayan, gezgin ve seyahat yazarı Nurgül Büyükkalay Akdeniz’deki en güzel ücretsiz plajları anlattı.



Dünyaca ünlü: Konyaaltı Plajı / Antalya



Konyaaltı Antalya’nın en büyük ve Mavi Bayraklı plajlarından biri. Falezlerden Antalya Limanı’na kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca uzanıyor. Dünyada şehir merkezinde bu kadar büyük ve güzel bir plaja sahip olan çok az şehir var. Sahili küçük çakıllarla kaplı. Deniz, özellikle sabah saatlerinde akvaryum gibi. Plaj geçtiğimiz yıllarda yeniden düzenlenerek modern bir görünüme kavuştu. Sahil şeridi boyunca plaj işletmeleriyle beraber kafeler, restoranlar, spor yapabileceğiniz alanlar, bisiklet ve yürüyüş yolları var. Plajın ücretli ve ücretsiz bölümleri bulunuyor. Plajlarda duş, kabin ve tuvalet mevcut. Ücretli işletmelerde şezlong ve şemsiye kiralamak isterseniz fiyatlar 30 liradan başlıyor.







Koyu bile var: Kleopatra Plajı / Antalya



Adını Antik Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan alan bu muhteşem plaj, Alanya’nın en güzellerinden. Altın renkli iki kilometre uzunluğunda tertemiz bir kumsalı var. Denizi sığ ve berrak. Sığ denizi ve kumlu plajı özellikle çocuklu aileler için çok uygun.



Kleopatra, Antalya’nın Mavi Bayraklı plajlarından biri. Plajın yarımadaya doğru uzanan kısmında yine Kleopatra adıyla anılan, doğal havuz görünümünde küçük bir koyu var. Kleopatra Plajı halka açık bir plaj ve plaj girişinde herhangi bir ücret alınmıyor. Ancak ortalama 30 liraya şemsiye ve şezlong kiralayabileceğiniz işletmeler mevcut. Tekne turu, jet ski ve deniz bisikleti gibi aktiviteler de yapabilirsiniz.







Bir kısmı taş, bir kısmı kum: Adrasan Koyu, Kumluca / Antalya



Antalya’nın batısında yer alan kıyı şeridinin en uzun plajlarından biri. Ormanların çevrelediği büyük bir koyun içindeki plaj iki kilometre uzunluğunda. Plajın bir kısmı taşlı bir kısmı da kum. Adrasan Plajı halka açık ve herhangi bir ücret ödemeden sahildeki şezlong ve şemsiyeleri kullanabilirsiniz. Masmavi denizi her daim berrak. Yol boyunca sıralanmış kafe, restoran ve kamp alanları var. Adrasan Akdeniz’in Maldivler’i olarak bilinen Suluada’ya da ev sahipliği yapıyor. Suluada’ya Adrasan sahilinden kalkan teknelerle gidebilirsiniz.







Caretta carettalar ile yüzme keyfi: Tisan Yarımadası Plajı / Mersin



Mersin, Akdeniz’de uzun bir kıyı şeridine sahip. Bu kıyı şeridinde birbirinden güzel plajlar var. Tisan, Mersin’in en popüler ve en güzel plajlarından. Tisan Yarımadası, Mersin’in Yeşilovacık beldesinde yer alıyor. Yarımadada doğu ve batı olmak üzere iki adet plaj mevcut. Plaj halka açık ve girişi ücretsiz. Berrak denizinde yüzerken caretta carettaları ve balıkları görmeniz olası. Plajda yeme-içme hizmeti bulabileceğiniz küçük işletmeler de var.





Nurgül Büyükkalay



Bölgenin gözdesi: Arsuz Plajı / Hatay



Hatay bir yandan köklü tarihiyle bizi geçmişe götürüp, lezzetleriyle şölen yaşatırken, sahilleriyle de deniz tatili yapmak isteyenler için alternatif bir seçenek sunuyor. Arsuz Plajı, Hatay’ın İskenderun ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta şirin bir kasabada yer alıyor. İnce kumlu plajı, berrak ve ılık denizi ile bölgeye gelenlerin gözdesi. Plajda duş, tuvalet ve soyunma kabinleri mevcut. Plajı ücretsiz kullanabileceğiniz gibi yaklaşık 30 lira ödeyerek şezlong ve şemsiye de kiralayabilirsiniz

KARADENİZ’İN SAKLI ÜCRETSİZ PLAJLARI

DÜZCE / BARTIN / ORDU / SAMSUN / RİZE

Karadeniz daha çok yaylaları, kanyonları ile kazınmış hafızalarımıza… Halbuki 1700 km’lik kıyı boyunca mavi bayraklı plajlar da dâhil olmak üzere pırıl pırıl koyları var. Üstelik çoğu da ücretsiz.

Bölgeyi iyi bilen, gezgin, blog ve seyahat yazarı Bahar Gündoğdu’na bu yıl Karadeniz’de ücretsiz denize girilecek en güzel plajlar nereler? diye sorduğumda Karadeniz’in yeşille mavinin dans ettiği beş şehirden beş harika plaj söyledi…



Çocuklu aileler için ideal: Akkaya Plajı / Düzce



Düzce’nin en güzel sahilleri Akçakoca’da yer alıyor. Akçakoca’nın doğusunda yer alan Akkaya Plajı ilçe merkezine 7 km mesafede bulunuyor. Denizi sığ ve kumluk olduğu için çocuklu ailelerin gözbebeği… Plajın arka tarafında ormanlık bir alan var. İsterseniz burada gölgede oturabilirsiniz ya da yürüyüş yapabilirsiniz. Plajın herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. 20 lira gibi ücretlere şezlong ve şemsiye kiralayabilirsiniz ya da kendiniz götürüp tüm günü geçirebilirsiniz. Soyunma kabini, tuvalet ve duş bulunan plajda, ayrıca restoran ve kafe de bulunuyor.



Büyüleyici manzara: Güzelcehisar Lav Sutünları Plajı / Bartın



850 metre uzunluğunda ince altın kumlu çok güzel bir sahil sizi bekliyor. Kumsal ince kum... Herhangi bir deniz ayakkabısına gerek yok. O kadar güzel bir plaj ki insan Karadeniz’de olduğuna inanamıyor. Plaja herhangi bir giriş ücreti yok. İster şezlong şemsiye kiralayın, ister kendiniz götürün. Çevrede kampingler bulunuyor. Kampa ve karavana uygun... Plajın arkasında ücretli tuvalet ve duş da bulunuyor. 850 metre uzunluğundaki plajda bir yürüyüş platformu var. O platform sizi Güzelcehisar Lav sütunlarına götürüyor. Tüm gün yüzüp bu harika doğada vakit geçirebilirsiniz.





Fotoğraf: Bahar Gündoğdu



Yeşil ve mavinin eşsiz dansı: Perşembe Çaka Plajı / Ordu



Ordu merkeze 13 km uzaklıkta bulunan Perşembe ilçesinin kıyıları Efirli’den başlayıp Belicesu’da bitiyor. Tam 40 kilometre… Yason Burnu ve Çam Burnu sahili Karadeniz’in hırçın rüzgârlarından koruyor. 1300 metre uzunluğundaki plaj ince ve beyaz bir kumsala sahip. Çaka Plajı’na herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Plajda birkaç tesis var.



Mavi Bayraklı: Karavan Kampı Plajı / Samsun



2018 yılından beri Mavi Bayraklı plajlar listesinden yer alan Karavan Kampı Plajı, Samsun’un Terme ilçesinde bulunuyor. Halk arasında Miliç Plajı olarak da biliniyor. Karadeniz Bölgesi’nin en uzun kumsalı olan plaj, 40 kilometre uzunluğunda. Adından da anlaşılacağı üzere karavanlara uygun olan plajın Çamlık bölgesine karavanlar için yer yapılmış. Giriş ücreti 5 lira... Belediye alt yapı çalışmalarını tamamlamış. Kamp yapmaya da uygun. 40 metre açıklara kadar deniz çok sığ olduğu için çocuklu ailelerin çok tercih ettiği bir yer.





Bahar Gündoğdu



Hırçın derenin döküldüğü yer: Hamidiye Plajı / Rize



Karadeniz’in en güzel plajlarından biri Rize’nin Pazar ilçesinde bulunan Hamidiye Plajı. Pazar’a 2 km, Rize’ye 41 km uzaklıkta bulunuyor. Karadeniz’in muhteşem hırçın deresi Fırtına’nın denize döküldüğü yer burası. Plajın bazı bölümleri kum bazı yerleri kayalık. Hamidiye Plajı’na giriş ücreti bulunmuyor. Şemsiye şezlong kiralayarak tüm günü geçirebileceğiniz gibi kendiniz de götürebilirsiniz. Ayrıca plajda yiyecek içecek hizmeti sunan bir de kafe var.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara