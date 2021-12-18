Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlikte kazanalım, birlikte kalkınalım istiyoruz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye Afrika ilişkileri 2005 yılından bu yana sürekli ivme kazanmıştır. Büyükelçiliklerimizin büyük katkısı vardır. Büyükelçi sayısını 49'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerin sayısı 10'dan 47'ye yükseldi.

Bugünkü zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini daha da derinleştireceğiz.

Zirve kapsamında sağlık, eğitim ve tarım konularında ayrı oturumlar da gerçekleştirildi. Buna savunma sanayii de dahil.

Zirvede alınan kararların hayata geçirilmesi için işbirliği içinde çalışacağız. Biz birlikte kazanalım, birlikte kalkınalım, insanlarımızın refahını birlikte artıralım istiyoruz.

Zirve marjında Afrikalı mevkiidaşlarımızla ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri değerlendirme fırsatımız oldu. Afrika ülkelerinin güvenlik konseyindeki temsilinin artması için destek verdiğimizi ilettim.

"AFRİKALI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK"

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Terörizmden, yoksulluğun azalması, kalkınmadan, eğitim ve salgın hastalıklara kadar Afrikalı ülkelerle işbirliğimizi sürdürme kararı aldık.

FETÖ'yle mücadelemize destek olan, bu terör örgütünü yasaklayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Zirvelerin belirli aralıklarla yapılmasına önem arz ediyorum.

TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen 2022 bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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Felix Tshisekedi ise, Türkiye'nin Afrika'ya yatırımlar konusunda büyük adımlar attığına dikkat çekerek, “Şu anda Türk özel sektörünün cesaretini bilmeyen ülke yoktur. Türk yatırımcılarla çok etkili işbirlikleri hayata geçirildi. Bundan sonraki dönemlerde de bunlar pekiştirilecek. Afrika'nın önünde pek çok zorluk ve bunlardan bahsettik. Özellikle altyapı konusunda yapılması gereken çok fazla şey var.

Sağlık alanında da yapılması gereken pek çok şey var, Afrika buna direndi ama Kovid-19'a kurbanlar verdik ve bugün karşımıza çıkan varyantlar nedeniyle önümüzde neler olacağını kestiremiyoruz. Bu nedenle sağlık sistemlerimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bunun için sağlık altyapımızı, sağlık sistemlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor, sağlık sistemimizi erişilebilir kılmamız gerekiyor. Diğer bir zorluk tüm Afrika halklarının elektrik ve suya erişimi" dedi.

Basın toplantısının yapıldığı salonda liderler tarafından imzalanan zirvenin aile fotoğrafı da yer aldı.