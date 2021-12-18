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Son dakika... TOGG'un logosu belli oldu

#TOGG#Logo#Otomobil
Son dakika... TOGGun logosu belli oldu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu logo tasarımını tamamladı. Doğu ile batının buluşma noktası olarak tasarlanan logo Twitter'dan gösterildi.

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Türkiye'nin Otomobili'nin logosu tasarlandı. Doğu ile batının buluşma noktasını betimleyen tasarım turkuaz renk ile yapıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikasının kurulmasına devam edilen TOGG böylece kurumsal kimliğe de kavuşmuş oldu. Pazarlama hamlelerini gerçekleştiren TOGG'un ilk otomobilinin 2022 yılının sonlarında doğru banttan inmesi bekleniyor.

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TESCİL İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Açıklamada, "TOGG’un logosu yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor" denildi. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Türkiye'nin Otomobili'nin lansmanı Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilmişti. Sedan ve SUV olarak tanıtılan otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tanıtmış ve ilk kez kullanmıştı.

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TÜRKİYE'DE BİR İLK

Bugünkü Resmi Gazete'de Türkiye'nin ilk otomobil bataryası üretecek fabrika Bursa'ya kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor!" tweetiyle gelişmeyi duyurdu.

Varank "2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım TOGG ve Farasis ortaklığında SIRO, 15 gigawatt saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." dedi.

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