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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi#Afrika
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaretimizi önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Sadece son 16 yılda kat ettiğimiz mesafeye baktığımızda aramızdaki gerçek potansiyelin bu hedeflerin de fevkinde olduğu açıktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 milyon doz koronavirüs aşısının Afrika ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Medeniyetlerin beşiği, tarih ve kültür şehri güzel İstanbulumuza hepiniz hoşgeldiniz. Sizlerle yeniden bir

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz

araya gelmenin sevincini yaşıyoruz.

Yapacağımız toplantı ve istişarelerin şimdiden ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Afrika halklarıyla kökleri 9. yüzyıla uzanan güçlü bağlarımız bulunuyor. Ortak tarihimizin izlerine Sudan'dan Libya'ya kadar kıtanın her köşesinde rastlıyoruz. İlişkilerimizde bir dönem adeta bir fetret devri yaşadığımız gerçektir.

Kıtaya yönelik nobran bakış açılarını daima reddettik.

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"YATIRIMLARIMIZIN DEĞERİ 6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı. Afrika kökenli kardeşlerimizin ülkemizdeki yatırımları da giderek artıyor.

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"İKİLİ TİCARETİMİZİ 75 MİLYAR DOLARA TAŞIYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren anlaşmayı yakından takip ediyoruz. İkili ticaretimizi önce 50 milyar dolara ardından da 75 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Sadece son 16 yılda katettiğimiz mesafeye baktığımızda aramızdaki gerçek potansiyelin bu hedeflerin de fevkinde olduğu açıktır. Diğer alanlarda da işbirliğimizi ilerlettik. Ankara'da sadece 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bugün bu sayı 37'ye yükseldi. Somali'yi 2011 yılında eşimle beraber ziyaret ettim. Dünya kamuoyunun da dikkatini bu kardeş ülkedeki insani krize çekmeye çalıştım. Gereken destek sağlandığında bir halkın küllerinden yeniden doğabildiğini hep birlikte dünyaya gösterdik.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz

Diplomatik misyonlarımızın yanı sıra kıta genelindeki varlığımızı daha da yaygınlaştırdık. Biz birlikte kazanmanın, birlikte kalkınmanın, birlikte kol kola geleceğe yürümenin gayretindeyiz. Özellikle kadınlara, gençlere ve çocuklara ulaşmaya özel önem atfediyoruz. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde zaman zaman Türkiye mezunu kardeşlerimizle karşılaşıyor ve başarılarından gurur duyuyoruz.

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"15 MİLYON DOZ AŞIYI PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ"

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Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırması Hastanesi, Nijer'deki Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi şifa kapısı olmayı sürdürüyor. Gelişmiş ülkelerin içlerine kapandığı zor günlerde biz tıbbi yardımlarda dünyada 2. sıraya yerleştik. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına Kovid-19 aşısı tatbik edilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. İmkanlarımız nispetinde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz. TURKOVAC için acil kullanım onayına kısa bir süre önce başvurduk. Aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

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Kıtanın dört bir yanından dost devlet ve hükümet başkanlarını ülkemizde ağırlamanın sevincini yaşadık. Afrika kıtasına her gidişimde 2004 yılında yaptığım ilk ziyaret kadar heyecan duyuyor, mutlu oluyorum.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile birlikte kazanmanın, kalkınmanın gayretindeyiz

Afrikalı kardeşlerimizin gayreti, mücadelesi ve azmi karşısında daima büyük bir saygı gördüm. Bizler de ilişkilerimizi geliştirme yolculuğumuzda birçok zorluğun üstesinden geldik. Tarihimizin en büyük başarılarını elde etmemize rağmen bulunduğumuz konumla asla yetinmedik. Hep daha iyiye, daha güzele, daha yükseğe ulaşmanın mücadelesini verdik. 16 yıl öncesine göre ilişkilerimizin geldiği seviyeyi önemsiyoruz, sadece 2005 ile bugünkü rakamları karşılaştırmak bile ne kadar büyük başarılara imza attığımızın delilidir. Biz artık tepeleri değil, dağları aşmayı istiyoruz. Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altına yürüttüğümüz mücadeleyi Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz.

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Bundan sonra öncelikli hedefimiz ilişkilerimizin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi olmalıdır. Ülkemizin kıta genelindeki diplomatik misyon ve temsilcilik sayısının artması için çalışmalarımızı artıracağız. Afrika tarihinin, kültürünün, edebiyatının, ekonomisinin ülkemizde daha iyi anlaşılması için farklı projeleri devreye alacağız. Geniş bir yelpazede işbirliğimizin kökleşmesi için gayret göstereceğiz. Afrikalı kardeşlerimizin karşılaştığı güvenlik sınamalarını gayet iyi biliyoruz. Bizim nazarımızda FETÖ, PKK ile masum Afrikalıların canına kast eden örgütler arasında hiçbir fark yoktur. FETÖ ile mücadelemize destek veren, bu teröristlerin faaliyetlerini yasaklayan tüm dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

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Dışişleri Bakanlarımız metinlere son şeklini dün verdi. Bizlere de bildiri eylem planı ve ortak uygulama planı belgelerini onaylayıp, ilişkilerimizde yeni bir kapı açmak düşüyor.  

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi#Afrika

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