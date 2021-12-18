Son dakika! Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

4-10 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 9 İL

Bakan Koca, "4-10 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize, Isparta" dedi.

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AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,25, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 636 bin 507, 2’nci dozda 51 milyon 119 bin 629 ve 3’üncü dozda 13 milyon 543 bin 110 olmak üzere toplam 123 milyon 144 bin 781 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.