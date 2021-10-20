Trabzon ve Giresun'da paniğe neden olmuştu! İşte 'güzelavrat' otunun zehirlenme belirtileri

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maç sonu çılgına döndü Pes vallahi İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey...Maç sonu çılgına döndü! "Pes vallahi! İnanılır gibi değil... Tek yaptığı şey..."#Beşiktaş
Takside geçim kaynağı hamlesi İBBnin kararına tepki varTakside 'geçim kaynağı' hamlesi! İBB'nin kararına tepki var#Taksi
Instagram bizden neyi sakladı Çıkmak isteyen de çıkamıyorInstagram bizden neyi sakladı? Çıkmak isteyen de çıkamıyor#Sosyal Medya
Flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldiFlaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi#Kovid Aşısı
Ankara MTAda patlama Valilikten ilk açıklamaAnkara MTA'da patlama! Valilik'ten ilk açıklama#ANKARA
Kan donduran görüntüler... Aşı ile cinayetKan donduran görüntüler... Aşı ile cinayet!#Cinayet
Trabzon ve Giresunda çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmıştı... Güzelavrat otu alarmıTrabzon ve Giresun'da çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmıştı... 'Güzelavrat' otu alarmı#Güzelavrat Otu
Talibandan skandal karar... Bu kadarına da pesTaliban'dan skandal karar... Bu kadarına da pes!#Taliban
İhanetle suçladı, benzinle yaktı Vahşet: Söyledikleri kan dondurduİhanetle suçladı, benzinle yaktı! Vahşet: Söyledikleri kan dondurdu#Benzin
Hamlet galasına ünlü akını... Herkes oradaydı'Hamlet' galasına ünlü akını... Herkes oradaydı!#Hamlet
Ankarada akılalmaz dolandırıcılık Kral dairelerinde kaldı... Lüks yaşam böyle son bulduAnkara'da akılalmaz dolandırıcılık! 'Kral' dairelerinde kaldı... Lüks yaşam böyle son buldu#Ankara
Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay: SGKlı olanları ilgilendiriyorBirçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay: SGK'lı olanları ilgilendiriyor#Emeklilik
Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamışYıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine TaşıyoruzTRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz#YOUTUBE
HABERLERGündem Haberleri

Trabzon ve Giresun'da paniğe neden olmuştu! İşte 'güzelavrat' otunun zehirlenme belirtileri

#Güzelavrat Otu#Ispanak#Zehirlenme

Giresun ve Trabzon'da ıspanak içerisinde ıspanağa çok benzeyen 'güzelavrat' otu olarak bilinen 'atropa belladonna' nedeniyle zehirlenen 10 kişi tedaviye alınmıştı. Prof. Dr. Ahmet Sebe ise zehirlenme beliritileri hakkında bilgi verirken, 'Ağız kuruluğu, terlemede azalma, görme bozukluğu, cilt kıpkırmızı oluyor. Ispanakla oluşan bir zehirlenme değil. Ispanakla birlikte yanlışlıkla paketleniyor. Mide bulantısı, kusma, bilinç bozulması gibi belirtilere sebep oluyor.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Rahatsızlanarak başvurdukları Trabzon ve Giresun'da hastanelere yapılan tetkiklerde yedikleri ıspanağın içinde bulunan "güzelavrat" otundan zehirlendikleri belirlenen 10 kişiden 3'ünün daha tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen 4 kişinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 7'ye yükselirken, tedavisi devam eden bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çukurova Üniversitesi üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe zehirlenmelere neden olan güzelavratotunun ıspanaktan ayırt edilebilmesi için açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Sebe, 'İyi bir gözle bakılırsa ıspanak ve güzelavrat otunu ayırt etmesi kolay. İlk çıkan ıspanak ve güzelavrat otunu ayırt etmek ise biraz daha zor.' ifadelerini kullandı.

Giresunda 6 kişi zehirlendi İl Sağlık Müdürlüğünden uyarı geldi

İlgili Haber:Giresun'da 6 kişi zehirlendi! İl Sağlık Müdürlüğü'nden uyarı geldi

ZEHİRLENME BELİTİLERİ

Sebe ayrıca zehirlenme belirtilerini belirtirken, 'Güzelavrat otu bitkisi M.Ö. bile kullanılmış. Çok şiddetli bir zehirlenme yapıyor yaprakları ve tohumları. Ağız kuruluğu, terlemede azalma, görme bozukluğu, cilt kıpkırmızı oluyor. Ispanakla oluşan bir zehirlenme değil. Ispanakla birlikte yanlışlıkla paketleniyor. Mide bulantısı, kusma, bilinç bozulmasına sebep oluyor. Belirtilerle karşılaşıldığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Biz tamamen hastaneye gediğinde hastanın destek tedavisini sağlıyoruz. Ispanak iyi bir besin ancak hem üreticinin hem de pişiricinin kontrol etmesi lazım.' ifadelerini kullandı.

'ISPANAK KAYNAKLI DEĞİL'

Haberin Devamı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, 16 Ekim Cumartesi günü Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine 8 kişinin atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla başvurduğu anımsatıldı.

Geniş çaplı yapılan araştırma sonucu zehirlenmelerin ıspanaktan değil, içine karışan "güzelavrat" otundan kaynaklandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ıspanağı da diğer yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi içerisindeki yabancı ot ve bitkileri iyice temizledikten sonra yemelerini rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

İlgili Haberler:

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldiYıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Köksal Hamzaoğlu de, AA muhabirine, bölgede ıspanaktan dolayı birkaç gündür başka vakalar da olduğunu söyledi.

Giresun'da da benzer vakalar olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Ispanak içerisinde ıspanağa çok benzeyen, halk arasında 'güzelavrat' otu diye bildiğimiz bir yiyecek var. O yiyecek, karıştığı zaman atropin dediğimiz bir zehirlenme türüne benzer birtakım belirtiler verebilmektedir." dedi.

Haberin Devamı

Hamzaoğlu, zehirlenme şikayeti üzerine hastaneye gelen vatandaşların görme şikayeti yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"2 hastamızın bize müracaatlarıyla vakaları tespit etmiş olduk. Kontrol altındalar, acil servisimizde müdahale edildi. Biz bu ıspanağın menşeini, nereden geldiğini, ilimizde nerelere dağıtıldığını anlamaya, bulmaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz, ıspanağın dağıtıldığı ve satıldığı yerleri araştırıyoruz."

Trabzon ve Giresunda paniğe neden olmuştu İşte güzelavrat otunun zehirlenme belirtileri


Daha fazla kişinin zehirlenmemesi için çalışmalar yaptıklarını da aktaran Hamzaoğlu, "En azından biz araştırmalarımızı yapana kadar vatandaşlarımızın da bir müddet market ve bakkallardan ıspanak almamalarını istiyoruz. Araştırmalarımız neticelenince vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güzelavrat Otu#Ispanak#Zehirlenme

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!