Trabzon ve Giresun'da paniğe neden olmuştu! İşte 'güzelavrat' otunun zehirlenme belirtileri

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Rahatsızlanarak başvurdukları Trabzon ve Giresun'da hastanelere yapılan tetkiklerde yedikleri ıspanağın içinde bulunan "güzelavrat" otundan zehirlendikleri belirlenen 10 kişiden 3'ünün daha tedavisi tamamlandı.



Taburcu edilen 4 kişinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 7'ye yükselirken, tedavisi devam eden bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çukurova Üniversitesi üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe zehirlenmelere neden olan güzelavratotunun ıspanaktan ayırt edilebilmesi için açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Sebe, 'İyi bir gözle bakılırsa ıspanak ve güzelavrat otunu ayırt etmesi kolay. İlk çıkan ıspanak ve güzelavrat otunu ayırt etmek ise biraz daha zor.' ifadelerini kullandı.

ZEHİRLENME BELİTİLERİ

Sebe ayrıca zehirlenme belirtilerini belirtirken, 'Güzelavrat otu bitkisi M.Ö. bile kullanılmış. Çok şiddetli bir zehirlenme yapıyor yaprakları ve tohumları. Ağız kuruluğu, terlemede azalma, görme bozukluğu, cilt kıpkırmızı oluyor. Ispanakla oluşan bir zehirlenme değil. Ispanakla birlikte yanlışlıkla paketleniyor. Mide bulantısı, kusma, bilinç bozulmasına sebep oluyor. Belirtilerle karşılaşıldığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Biz tamamen hastaneye gediğinde hastanın destek tedavisini sağlıyoruz. Ispanak iyi bir besin ancak hem üreticinin hem de pişiricinin kontrol etmesi lazım.' ifadelerini kullandı.

'ISPANAK KAYNAKLI DEĞİL'

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Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, 16 Ekim Cumartesi günü Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine 8 kişinin atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla başvurduğu anımsatıldı.

Geniş çaplı yapılan araştırma sonucu zehirlenmelerin ıspanaktan değil, içine karışan "güzelavrat" otundan kaynaklandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ıspanağı da diğer yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi içerisindeki yabancı ot ve bitkileri iyice temizledikten sonra yemelerini rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Köksal Hamzaoğlu de, AA muhabirine, bölgede ıspanaktan dolayı birkaç gündür başka vakalar da olduğunu söyledi.

Giresun'da da benzer vakalar olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Ispanak içerisinde ıspanağa çok benzeyen, halk arasında 'güzelavrat' otu diye bildiğimiz bir yiyecek var. O yiyecek, karıştığı zaman atropin dediğimiz bir zehirlenme türüne benzer birtakım belirtiler verebilmektedir." dedi.

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Hamzaoğlu, zehirlenme şikayeti üzerine hastaneye gelen vatandaşların görme şikayeti yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"2 hastamızın bize müracaatlarıyla vakaları tespit etmiş olduk. Kontrol altındalar, acil servisimizde müdahale edildi. Biz bu ıspanağın menşeini, nereden geldiğini, ilimizde nerelere dağıtıldığını anlamaya, bulmaya çalışıyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz, ıspanağın dağıtıldığı ve satıldığı yerleri araştırıyoruz."





Daha fazla kişinin zehirlenmemesi için çalışmalar yaptıklarını da aktaran Hamzaoğlu, "En azından biz araştırmalarımızı yapana kadar vatandaşlarımızın da bir müddet market ve bakkallardan ıspanak almamalarını istiyoruz. Araştırmalarımız neticelenince vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.