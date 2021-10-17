Giresun'da ıspanak yiyen 6 kişi zehirlendi! İl Sağlık Müdürlüğü'nden uyarı geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TBMMde yoğun mesai...TBMM'de yoğun mesai... #TBMM
Merak edilen harita paylaşıldı İşte vaka sayısı artan 10 ilMerak edilen harita paylaşıldı! İşte vaka sayısı artan 10 il#Koronavirüs
Avrupa devleri Szalaiyi paylaşamıyor Sevilladan sonra...Avrupa devleri Szalai'yi paylaşamıyor! Sevilla'dan sonra...#Fenerbahçe
Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi diliErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dili#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Seyrantepede erken golCanlı | Seyrantepe'de erken gol! #Konyaspor
Tamamı yerli uygulamalarla... 500 binden fazlası engellendiTamamı yerli uygulamalarla... 500 binden fazlası engellendi#Adil Karaismailoğlu
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Savaşa hazır olun emri... Dünya nefesini tuttu'Savaşa hazır olun' emri... Dünya nefesini tuttu!#Çin
Düzenlemeyi duyurdu... Bakan Varanktan uzaktan çalışma açıklamasıDüzenlemeyi duyurdu... Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması#Ar-Ge Tasarım Merkezleri
Pandemi ile yükseliş başladı Bu illerde arsası olan yaşadıPandemi ile yükseliş başladı! Bu illerde arsası olan yaşadı#Arsa
Değeri tam 104 milyon dolar... Film gibi operasyonDeğeri tam 104 milyon dolar... Film gibi operasyon!#Avustralya
Ötenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacakÖtenaziyle ölmeyi seçti, son dakikada hayatta kalmasına karar verildi... Peki şimdi ne olacak?#Ötenazi
Onlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktıOnlara kalsak birçoğumuz hayatta olmayacaktı!#Salgın Hastalık
Kavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktıKavgayı İbrahim Tatlıses duysa ne olacaktı? #Bilge Öztürk
Flaş aşı açıklaması... Bu belirtilere dikkatFlaş aşı açıklaması... Bu belirtilere dikkat!#Kovid Aşısı
HABERLERGündem Haberleri

Giresun'da ıspanak yiyen 6 kişi zehirlendi! İl Sağlık Müdürlüğü'nden uyarı geldi

#Giresun#Ispanak#Atropin Zehirlenmesi
Giresunda ıspanak yiyen 6 kişi zehirlendi İl Sağlık Müdürlüğünden uyarı geldi

Giresun'da ıspanak yedikten sonra atropin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişi, taburcu oldu. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü son günlerde alınan ıspanakların tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

Kentte aynı işletmede çalışan 6 kişi, dün akşam yemeğinde ıspanak yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Atropin zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişi taburcu oldu.

Konu ile ilgili Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden bir de açıklama geldi. Yazılı açıklamada "Özellikle ıspanak içerisinde yer alan atropa belladona (güzel avrat otu) kaynaklı olabileceği düşünüldüğünden son günlerde market ve manavlardan alınan ıspanakların tüketilmemesini siz halkımızdan özellikle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haberler:

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giresun#Ispanak#Atropin Zehirlenmesi

BAKMADAN GEÇME!

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA