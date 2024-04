Haberin Devamı

Takvimler 23 Mart 1994 tarihini gösterirken, Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'a ait 593 sefer sayılı uçak, Moskova'da bulunan Şeremetyevo Havalimanı'ndan havalandı. Hong Kong'da bulunan Kai Tak Havalimanı'na doğru ilerleyen uçakta 63 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu.

Uçağın kaptan pilotu ise 1992'den beri Aeroflot'ta çalışmakta olan Andrei Viktoroviç Danilov'du. Danilov, 9.500 saati aşkın uçuş süresiyle fazlasıyla tecrübeli bir pilottu. Dahası o sırada kullanmakta olduğu Airbus A310 model uçaklara da oldukça aşinaydı.

Danilov'un yardımcıları ise 5.885 saatlik uçuş tecrübesiyle İgor Vasilyeviç Piskaryov ve 8.940 saatlik tecrübesiyle Paroslav Vladimiroviç Kudrinski'ydi.

HER ŞEY SAKİN BAŞLAMIŞTI

Uçuşun ilk saatlerinde sıra dışı bir olay yaşanacak gibi görünmüyor her şey yolunda gidiyordu.

Uçakta Kudrinski'nin iki çocuğu da vardı. Çocuklar, ilk yurt dışı yolculuklarını babalarının kullandığı uçakla yapıyordu. Kudrinski çok heyecanlı olan çocuklarını o tecrübeyi yaşamaları için kokpite davet etti.

O sırada uçak otomatik pilotta seyrediyor yolcuların çoğu uyuyordu.

Saat 00.43'ü gösterirken Kudrinski'nin 13 yaşındaki kızı babasının koltuğuna oturup önündeki ayarlarla oynamaya başladı. Böylece uçağı kendisi uçuruyormuş gibi hissedecekti.

8 dakika sonra bu kez Kudrinski'nin 15 yaşındaki oğlu, uçağın kontrolünü ele aldı. Çocuk muhtemelen otomatik pilotun devrede olduğunu ve yaptığı eylemlerin uçağın seyrini etkilemeyeceğini düşünüyordu.



Aeroflot'a ait Sukhoi SSJ100 model uçak Şeremetyevo Havalimanı'nda

OTOPİLOT DEVREDEN ÇIKTI

Saat 00.54'e geldiğinde, Kudrinski'nin oğlu kontrol çubuğuyla aşağı yukarı 30 saniyedir oynuyordu. Bunun etkisiyle otomatik pilot devreden çıktı ve uçuş kontrolleri manuele döndü.

Uçaktaki hiç kimse kontrolün 15 yaşında bir çocukta olduğunun farkında değildi. Otopilot da yeniden devreye giremiyordu çünkü pilotların verdikleri komutlarla çocuğun verdiği komutlar birbirini tutmuyordu.

Nihayet otopilot servosu ile uçağın sağa sola yatışını sağlayan uçuş kumanda yüzeyi arasındaki bağlantı koptu.

O esnada sistem sessiz uyarılar vermeye başladı ancak pilotlar bunu fark etmedi. Çünkü genellikle Rus üretimi uçaklar kullanmışlardı ve Airbus'taki bu mekanizmaya çok fazla hakim değillerdi.

Ardından uçak bir anda dağların arasına girdi. Zira otopilot kanatların açısı nedeniyle irtifayı koruyamıyor, uçak hızla alçalıyordu.

KONTROLÜ SAĞLADILAR AMA YETERLİ OLMADI

Kaptan Kudrinski hemen kopilota kontrolü almasını emretti. Kendisi de oğlunu apar topar koltuğundan kaldırıp uçağı kontrol altına almaya çalıştı.

Pilotlar sonunda uçağı yeniden otomatik pilot ayarlarına getirmeyi başarsa da artık çok geç olmuştu. Karşılarındaki yamaçlar 90 derecelik açıyla yükseliyordu ve A310'un bu kadar dik bir açıdan dönmesi mümkün değildi. Yani uçağı kurtarma işi pilotlara düşmüştü.

Pilotlar uçağın burnunu kaldırmayı başardı. Ancak yamaca çarpmayayım derken uçağı çok fazla dikleştirmişler ve kendi etrafında dönmesine yol açmışlardı.

Uçak hızla irtifa kaybediyordu. Kısa süre içinde dağlık bölgede güvenilir uçuş yüksekliğinin altına düştüler.

HER ŞEY 2 DAKİKA 6 SANİYE İÇİNDE OLDU

Saat 00.59'da Novokuznetsk'teki hava trafik kontrol kulesi uçaktan gelecek konum teyit bildirimini bekliyordu. Ancak o bildirim hiç gelmedi; uçak bir anda radar ekranlarından kayboldu.

Sonradan anlaşıldığı üzere, 593 sefer sayılı uçuş, bu olaylar yaşandıktan sadece 2 dakika 6 saniye sonra 00.58'de, Rusya'nın güneyinde Kemerovo Oblastı'nda bulunan Kuznetsk Alatau dağ sırasına tahminen saatte 160 mil hızla çakılmıştı.

Uçak paramparça olurken yolculardan ve mürettebattan sağ kalan olmadı.

Aeroflot'tan yapılan ilk açıklamalarda kazanın sebebinin pilot hatası olmadığı bildirildi. Ancak kokpitteki konuşmaların ses kayıtlarının transkriptleri yayınlanınca, şirket yetkilileri gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldı.

