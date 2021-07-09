Son dakika: Yine Bağdat Caddesi yine kaza: Oğlu internette tesadüfen görmüş

Bağdat Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Bülent Kaya yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı.

Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet, bank ve ağaca çarparak durabildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Baykal'ı ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"KARDEŞİMİN DURUMU KRİTİK"

Haberi alarak hastaneye gelen Güler Baykal'ın ablası Yurdanur Ertürk, "Yoğun bakımda, durumu kritik. Beyin kanaması var ama ona müdahale edememişler. Kaburgasında, kalçasında kırıklar var.



Yoğun bakımda durumunun kritik olduğunu söylediler. Oğlu internette tesadüfen görmüş. Beni aradı buraya geldik ama göremedik" diye konuştu.

Diğer ablası Güngör Kırmızıgül ise "Bağdat Caddesi'nde çok sık kaza oluyor. Bu bir değil iki değil .Devam etmesin. Yetkililere sesleniyorum ne olur bunun bir önlemini alsınlar" dedi.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Bu arada kaza sonrası Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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