Cengiz ÇOBAN - Ali Kerem BENGİ - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 09 Temmuz 2021 - 13:26 |
Yine Bağdat Caddesi yine kaza
İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı 68 yaşındaki Güler Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baykal'ın ablası, "Bağdat Caddesi'nde çok sık kaza oluyor. Yetkililere sesleniyorum, ne olur bunun bir önlemini alsınlar" dedi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.