ABD’den bir tuhaf İsrail raporu: İhlal var gibi kanıt yok gibi

Haberin Devamı

ABD yönetiminin, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki eylemlerinde Amerikan silahlarının uluslararası insancıl hukuka aykırı kullanılıp kullanılmadığı ve insani yardım geçişlerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığıyla ilgili Kongre’ye sunduğu raporda; İsrail’in ihlaller yaptığını değerlendirmenin “makul” olduğu kanısına varılırken kesin bir yargı belirtilmemesi soru işaretlerine sebep oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda “(Amerikan) savunma malzemelerinin İsrail Savunma Güçleri (IDF) tarafından 7 Ekim’den beri uluslararası insancıl hukukla veya sivillere verilen zararın azaltılmasına yönelik uygulamalarla tutarsız biçimde kullanıldığını değerlendirmek makul olacaktır” denildi.

KESİN BULGUYA VARMAK ZOR

İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini net olarak belirtmeyen ancak bu yargıya yakın bir ihtimalden bahseden rapor, buna sebep olarak şunları gösterdi: “Gazze’deki çatışmanın doğası, Hamas’ın sivil halkın ve altyapının arkasına saklanıp sivil halkı İsrail askeri harekâtına maruz bırakmaya çalışması ve Gazze’de sahada Amerikan hükümeti personelinin bulunmaması göz önüne alındığında, değerlendirme yapmak veya kesin bulgulara ulaşmak zordur.”

Haberin Devamı

Buna rağmen Amerikan istihbaratına göre İsrail’in sivillere zarar verdiğinin ancak bunu kasıtlı olarak yaptığına dair kanıt bulunmadığının da altı çizildi.

YARDIMDA ZORLUK ÇIKARDI

Joe Biden yönetiminin raporunda Gazze’ye insani yardım sokma konusundaki sayısız zorluklara da dikkat çekildi. “İsrail’in eylemleri sırasında Gazze’ye yardım ulaştırılmasını geciktiren veya olumsuz etkileyen çok sayıda olay yaşandı” denildi. Bazı üst düzey İsrail hükümeti yetkililerinin, Gazze’ye giriş yapan yardım konvoylarına saldırıları teşvik etmede aktif rol alması, yardım çalışanı personellerine vize verilmemesi ve konvoyların bilerek geciktirilmesi gibi sebeplerden bahseden rapor, “İsrail’in eylemleri ve eyleme geçmemesi, ihtiyaç duyulan yardımın geniş ölçekte sürekli ve öngörülebilir şekilde ulaştırılamamasına önemli ölçüde katkıda bulundu” dedi.

Haberin Devamı

KONGRE’Yİ BÖLDÜ

Biden Yönetimi’nin raporu ABD Kongresi’nde farklı tepkilere yol açtı. Amerikan yönetiminin Kongre’ye bu raporu sunması için en büyük baskıyı uygulayan Senatörlerden biri olan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, yönetimin genel bir bulguya ulaşmış olmasına rağmen “siyasi açıdan zor vakalarda hüküm vermekten kaçındığını” söyledi. Van Hollen ayrıca “savaşın büyük bölümünde İsrail’in gıda ve yardım teslimatına yönelik açık engellemeleri olmasına rağmen” Biden yönetimini bunları görmezden gelmekle suçladı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul ise raporun “yalnızca siyasi amaçlı İsrail karşıtı söylemlere katkıda bulunduğunu” ve asla hazırlanmaması gerektiğini söyledi.