Yine Bağdat Caddesi yine aşırı hız
İSTANBUL Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde dün saat 18.30 sıralarında sürücüsü Bülent Kaya’nın aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Baykal’a (68) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Baykal yere savrulurken otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Baykal hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler tarafından darp edilmeye çalışıldığı iddia edilen sürücü kaçtı. Kaya, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Güler Baykal’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.