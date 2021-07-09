Yine Bağdat Caddesi yine aşırı hız

Çarpmanın etkisiyle Baykal yere savrulurken otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Baykal hastaneye kaldırıldı. Çevredekiler tarafından darp edilmeye çalışıldığı iddia edilen sürücü kaçtı. Kaya, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Güler Baykal’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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