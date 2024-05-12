Yemeklere umami tadı nasıl eklenir? Hangi yiyeceklerde umami tadı bulunuyor?

Umami Japonca bir kelime, “hoşa giden, iştah açıcı tat” şeklinde Türkçeye çevrilebiliyor. L-glutamat isimli bir aminoasit sayesinde ortaya çıkan bu lezzet, büyük miktarlarda protein içeren hayvansal ve bitkisel gıdalarda bulunabiliyor.

Aynı zamanda MSG kısaltmasıyla bilinen monosodyum glutamat adlı katkı maddesi de yiyeceklere sonradan umami eklemek için kullanılabiliyor. MSG özellikle Asya mutfaklarında çok sık kullanıldığı için Türkiye’de “Çin tuzu” olarak da biliniyor.

Peki doğal olarak umami tadı taşıyan yiyecekler hangileri? Bu sorunun cevabını sizin için araştırdık. İşte marketlerde en sık karşınıza çıkan, damağınıza bayram yaptıran doğal umami kaynakları…