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Son dakika... Prof. Dr. Orhan Şen'den canlı yayında yağış ve kar uyarısı: Sıcaklıklar düşecek, Çarşamba günü kar var

#İstanbul#Lodos#Fırtına

Bugün şiddetli lodos etkili oluyor. Peki nerelerde etkili olacak? Yeni haftada hava nasıl olacak? CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, lodosun bu akşamdan itibaren etkisini azaltacağını belirterek, "İstanbul'da sıcaklık bugün 20 dereceyi bile geçebilecek. Ama Salı akşamı ise 10 derecenin de altına düşecek. Dolayısıyla yarından itibaren Trakya'dan yağış başlıyor, öğleden sonra İstanbul'da yağışlar kuvvetli olabilir" dedi. İç Anadolu bölgesinde çarşamba günü kar yağışı beklendiğini belirten Şen, "Ankara dahil olmak üzere. Konya, Sivas bu civarlarda kar yağışı başlayacak Çarşamba günü" ifadelerini kullandı.

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CNN Türk canlı yayınında çok önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şen, şunları söyledi:
"Lodos batı bölgelerimizi etkisi altına almış vaziyette. Ege Bölgesi ve Marmara'nın güneyi ve doğusunda İstanbul da dahil olmak üzere etkili. Bunun dışında Antalya'da şiddetli yağmur vardı dün gece, bunun dışında önemli meteorolojik olay yok. Tabi yağış Anadolu'da var bugün ama önemli meteorolojik olay fırtına, lodostan gelen.

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SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Lodos fırtınasının iki tane önemli şeyi var. Birincisi arkasından yağmur gelir, ikincisi de lodos soba zehirlenmelerine neden olur. Lodoslu havalarda yüksek basınç olur. Dolayısıyla dumanı yukarı çıkartmaz, basar yukardan. Yanan sobada gaz çıkma ihtimali zayıf ama yanan ateşin üzerine kömür atılıyor. Atmayalım. Karbonmonoksit çok tehlikeli bir gaz. Kokusuz, farkına varamıyorsunuz. Lodos batı bölgelerimizde, İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Bu akşama kadar da etkisini sürdürecek.

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BU GECEDEN İTİBAREN LODOSUN ETKİSİ AZALACAK

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Bu geceden itibaren etkisini azaltacak. Çatı altlarında, ağaç altlarında durmayalım. araçlarımızı oraya koyalım. Yarın doğuya doğru gidecek lodos İç Anadolu bölgesinde yarın. Salı günü de en doğuya gidecek ve oradan da çıkacak Türkiye'den. Çünkü rüzgarlar kuzeye dönüyor.

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SALI AKŞAMI SICAKLIKLAR 10 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

İstanbul'da sıcaklık bugün 20 dereceyi bile geçebilecek. Ama Salı akşamı ise 10 derecenin de altına düşecek. Dolayısıyla yarından itibaren Trakya'dan yağış başlıyor, öğleden sonra İstanbul'da yağışlar kuvvetli olabilir. Batı Karadeniz ve Marmara'nın hemen hemen tamamında.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR

Sel riski yok ama yine de dikkat etmekte fayda var. Bir haber daha verelim. O da İç Anadolu bölgesine Çarşamba günü kar geliyor. Salı gecesi ve Çarşamba günü. Kıyılara değil ama İç Anadolu bölgesine Ankara dahil olmak üzere. Konya, Sivas bu civarlarda kar yağışı başlayacak Çarşamba günü..."

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#İstanbul#Lodos#Fırtına

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