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İstanbul'da lodos... Dalgaların boyu 3 metreyi buldu

#İstanbul#Meteoroloji#Fırtına
İstanbulda lodos... Dalgaların boyu 3 metreyi buldu

İstanbul'da beklenen kuvvetli lodos sabah saatlerinde etkili oldu. Caddebostan Sahili'nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaştı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.

Kadıköy'de Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.

İstanbulda lodos... Dalgaların boyu 3 metreyi buldu

Kadıköy'de sahile yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Lodos nedeniyle oluşan dev dalgaları görüntüleyen bir kişi, "Çok keyifli her şey çok güzel. Hoşuma gitti. Kuşlar, dalgalar sahile vuruyor, çok güzel bir sabah" dedi.

İstanbulda lodos... Dalgaların boyu 3 metreyi buldu

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#İstanbul#Meteoroloji#Fırtına

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