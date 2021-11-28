Son dakika... Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı... Dikkat! Yarından itibaren etkili olacak

Haberin Devamı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için pazartesi sabahından itibaren etkili olması beklenen fırtına uyarısı yapıldı.

Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.