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Meteoroloji 'turuncu kod' ile uyarmıştı! Antalya'da yağış etkili oldu, çarşambaya kadar sürecek

#Antalya#Hava Durumu#Meteoroloji
Meteoroloji turuncu kod ile uyarmıştı Antalyada yağış etkili oldu, çarşambaya kadar sürecek

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'nın Serik ilçesinde metrekareye 24 saatte 221 kilogram yağış düştü. Yağışın aralıklarla çarşamba gününe kadar devam etmesi de bekleniyor.

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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün cuma günü 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya merkez ile doğu ilçelerinde, dün öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Bugün sabah saatlerine kadar devam eden ve aralıkla şiddeti artan yağmur nedeniyle özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Kent merkezinde de yollar göle döndü, rüzgarda ise bazı ağaçlar devrildi.

Meteoroloji'nin verilerine göre, son 24 saatte Serik ilçesine metrekareye 221,5, Manavgat'a 212,4, Aksu'ya 168,8, İbradı'ya 132, kent merkezine 87,4 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı ise Kemer'de 99, Antalya Körfezi'nde 92,9, Serik'te 85,7 Manavgat'ta 82,4, kent merkezinde de 46,1 kilometreye kadar ulaştı.

Meteoroloji turuncu kod ile uyarmıştı Antalyada yağış etkili oldu, çarşambaya kadar sürecek

BUGÜN DE YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

'Turuncu kod'lu uyarıya göre, bugün de kent merkezi ve doğu ilçelerde yağışların çok kuvvetli olması, metrekareye 51-75 kilogram yağış düşmesi ve rüzgar hızının zaman zaman 80 kilometreye ulaşarak fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Yağışların, aralıklarla çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Çarşamba ise hava sıcaklığının 8-10 derece düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karacaören mevkisine 69,2 kilogram, Isparta Yenişarbademli'ye ise 53,9 kilogram yağış düştü.

 

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#Antalya#Hava Durumu#Meteoroloji

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