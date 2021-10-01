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Son dakika... MİT ve TSK'dan Kandil'e yönelik ortak operasyon... Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi

#Kandil#MİT#TSK
Son dakika... MİT ve TSKdan Kandile yönelik ortak operasyon... Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

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MİT yurtdışındaki başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü PKK/KCK’nın Kerkük alan sorumlusu 'Delil Siirt' kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk, Kandil’de etkisiz hale getirildi.

Kandil’deki başarılı operasyonlar sonucunda yönetici seviyesindeki teröristlere sığınacak alan bırakmayan MİT; PKK/KCK’nın üst düzey yöneticilerini köşeye sıkıştırarak hareketsiz bıraktı. Faaliyetleri MİT tarafından tespit edilen Arıtürk, MİT-TSK operasyonu neticesinde Kandil’de etkisiz hale getirildi.  

Arıtürk'ün 2015 yılında PKK/KCK’nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki sivillere yönelik pek çok eylemin organizasyonunda yer aldığı, 2016 yılında Kerkük’te görevlendirilerek, PKK/KCK’nın “diğer ülkelerden temin ettiği” ve ülkemize yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatı temini faaliyetlerinde yer aldığı, ayrıca istihbarat faaliyetlerini organize ettiği, son olarak Kandil'de üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile Kerkük alan sorumluluğunun yanında Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu görevini de yürüttüğü öğrenildi.

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#Kandil#MİT#TSK