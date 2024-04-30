3 yaşındaki kızları sürekli canavarlardan şikayet ediyordu! Odanın duvarını açtıklarında şoke oldular: 'Birden korku filmi gibi yağmaya başladılar'

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ABD'li bir aile 3 yaşındaki kızları Saylor yatak odasındaki canavarlardan şikayet etmeye başladığında bunun sadece aşırı aktif hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşündü.

Anne, baba bu konuda hiç endişeli değillerdi çünkü küçük kızları oldukça fazla fantastik çizgi film izlemişti.



Ev tasarımcısı olan anne Ashley, küçük kızına küçük bir şişe su verdi ve kızına bunun onu koruyacak canavar kovucu bir sprey olduğunu söyledi. Minik Saylor'ın tek yapması gereken şey gece canavarlar geldiğinde bu spreyi kullanmaktı ancak küçük kız ilerleyen aylarda odasında garip bir şeyler olduğu konusunda daha da ısrarcı oldu.

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Çiftlik evinde yaşayan aile, çocuğa canavarların olmadığını göstermek için odasının duvarlarını incelediğinde duvardan gerçekten de sesler geldiğini fark ettiler.



100 yıllık evlerinin çatı katında ve duvarlarında şimdiye kadar oluşan vızıltıyı duymayan anne baba bunun arılardan kaynaklandığını düşünerek bir arıcıdan yardım istedi.

Eve gelen adam küçük kızın odasının duvarlarını termal kamera ile taradı. Ekran adeta Noel ağacı gibiydi.

3 yaşındaki Saylor'ın 'canavar avcısı' adını verdiği adam arıların izini sürdü, duvarı açtığında içinde binlerce arının olduğu bir kovan keşfetti.

Arıcı daha önce duvarın bu kadar derinine inen bir kovan görmediğini söylerken, kovan içinden 55 bin ila 65 bin arasında arı ve 45 kilo bal çıktı.



"Birden korku filmi gibi yağmaya başladılar" diyen anne, çalışmalar devam ederken odayı perdelemek zorunda kaldıklarını, arıların evin tesisat sistemine zarar verdiğini anlattı.

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Aile arıların verdiği zararın yaklaşık 20 bin dolar olduğunu açıkladı, sigorta şirketi ise zararın karşılanamayacağını çünkü bu durumun önlenebilir olduğunu öne sürdü.