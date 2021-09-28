Son dakika... MİT'ten Suriye'de operasyon... Terör örgütünün kritik ismi Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi

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Fatih POYRAZ/ ANKARA (DHA) - AA: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda INTERPOL tarafından kırmızı bülten ve Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategori ile aranan terör örgütü PKK'nın sözde Merkez Komite üyesi 'Haydar Varto' kod Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

Engin Karaaslan'ın, MİT'in sahadaki ajanları sayesinde, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Karaaslan, bunun üzerine Kamışlı-Haseke ana yolundaki Eli Fero mevkisinde düzenlenen SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Karaaslan etkisiz hale getirildi.

PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Karaaslan, 1990'lı yıllarda Şam'da eğitim aldı, 2000'li yıllarda örgütün sözde Ermenistan temsilciliği faaliyetini yürüttü.

2019'dan bu yana Suriye'de bulunan terörist, örgütte bulunduğu süre içinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de sözde yöneticilik yaptı, çok sayıda eylem planladı.

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Engin Karaaslan'ın, bugüne kadar Suriye'de etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olduğu öğrenildi.

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, canlı yayında operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

''Yalnızca İnterpol'un kırmızı listesinde değil, Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategori ile aranıyordu Engin Karaaslan. Operasyonun tüm detayları büyük bir titizlikle çalışıldı. Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptığı bilinen Engin Karaaslan'ı MİT, bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesine aldı ve adım adım takip etti.

SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN EN ÜST DÜZEY TERÖRİST

MİT sahadaki personelleri vasıtasıyla Suriye Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen teröristi Kamışlı-Haseki ana yolu üzerinde silahlı, insansız hava araçları tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Karaaslan'ın kaybının örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için alt kadrolardan da gizlendiği öğrenildi. Ayrıca önemli bir detay var. MİT'in yaptığı bu operasyonla bugüne değin Suriye'de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği de öğrenildi.

PKK ELEBAŞI ÖCALAN'DAN EĞİTİM ALMIŞ

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Peki Engin Karaaslan, Haydar Varto kod adlı bu terörist kim? PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Karaaslan, 90'lı yıllarda Suriye Şam'da Öcalan'dan bizzat eğitim almış, 2000'li yıllarda PKK'nın Ermenistan temsilciliği görevini üstlenmiş ve sözde KCK Adalet Divanı üyesi olarak görev yapmıştı. 2019'dan bu yana Suriye'de bulunan terörist, en son PKK'nın Suriye'de en üst yürütme organı, sözde PKK Suriye sekreteryası üyesi ve PKK/KCK Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev yapmaktaydı.

Kamışlı, Suriye'de ve TSK'nın operasyon bölgelerinden biri olan Barış Pınarı bölgesine yakın bir bölge ve Haseke iline bağlı bir ilçe. Zengin petrol yatakları olan bu ilçe PKK/YPG kontrolünde bir süredir. PKK'nın kontrol ettiği bir bölgede MİT'in operasyon yapması dikkat çekiyor.

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Engin Karaaslan'ın adını açık kaynaklardan araştırdığımız zaman ve Ankara'nın merkezi Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında 13 Mart 2016'da düzenlenen saldırıda açılan soruşturma kapsamında yine Karaaslan'ın adının geçtiği, yine Çankaya'da Anadolu İhtisas Dairesi ek binasına 2018'de düzenlenen terör saldırısı soruşturmasında yine bu teröristin adının geçtiği, yine ayrıca Merasim Sokak'ta servis araçları geçerken düzenlenen canlı bomba saldırısı soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan bu teröristin etkisiz hale getirildiğinin duyurulması oldukça önemli bir ayrıntı. ''