Lamine Yamal'dan Arda Güler'e nazire! EURO 2024'te hem Pele'nin hem Ronaldo'nun rekoru kırıldı

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda namağlup İspanya ile Fransa yarı finalde kozlarını paylaşırken enfes bir gole imza atan Lamine Yamal, futbol tarihine geçti.

Bire birde adam eksiltme becerisi ve öngörülemeyen oyun tarzıyla rakip savunmalara zor anlara yaşatan Lamine Yamal, Hırvatistan maçıyla elde ettiği Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç futbolcu unvanının ardından futbol efsanesi Pele'nin rekorunu da eline geçirdi.

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AKAN OYUNDA İLK GOL

Tarihlerinde altışar kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde boy gösteren İspanya ile Fransa'nın karşılaşmasında gol perdesini açan isim Kolo Muani olurken Lamine Yamal'dan müthiş bir yanıt geldi.

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Kylian Mbappe'nin ortasında iyi bir kafa vuruşu çıkaran Kolo Muani, Fransa'nın turnuvada akan oyundaki ilk golünü kaydetti.

YAMAL'DAN 'ARDA GÜLER GOLÜ'

Müsabakanın 21. dakikasında sol ayağıyla yaklaşık 25 metreden harika bir şut çıkaran Lamine Yamal, Fransız file bekçisi Maignan'ı çaresi bıraktı ve Kolo Muani'ye yanıt verdi.

Ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla yaptığı klas vuruşla fileleri havalandıran Yamal, milli futbolcumuz Arda Güler'in Gürcistan'a attığı harika golün bir benzerini kaydetti.

🚀 Lamine Yamal'ın harika golüpic.twitter.com/GJSFdIGgs7 —Spor Arena (@sporarena) July9, 2024

PELE'NİN REKORU ELİNE GEÇİRDİ

Fransa filelerini havalandıran Lamine Yamal (16 yaş 362 gün), Pele'nin (1958; 17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu.

TURNUVANIN EN GENCİ

İspanyol Lamine Yamal, 16 yaş 338 günlükken Hırvatistan'a karşı mücadele ederek turnuva tarihinde forma giyen en genç futbolcu unvanını kazanmıştı.

Daha önce 17 yaş 246 günlükken turnuvada forma giyen Polonyalı Kacper Kozlowski, rekoru elinde bulunduruyordu.

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ARDA GÜLER, RONALDO'NUN REKORUNU KIRMIŞTI

Avrupa Şampiyonası'nda genç yıldızlar damga vururken A Milli Takım'la harikalar yaratan Arda Güler, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırmıştı.

Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırmıştı.

Daha önce bu rekor, 19 yaş 128 günle Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun elinde bulunuyordu.