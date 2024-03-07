Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City rekorlarla turladı! Arda Güler oynamadı, taraftar ıslıkladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, gece oynanan Manchester City - Kopenhag ve Real Madrid Leipzig maçlarıyla devam etti.

CITY RAHAT TURLADI

Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Manchester City, evinde de aynı skorla galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Ev sahibi takım, 5. dakikada Akanji ile öne geçerken 9. dakikada Alvarez'in golüyle rahatladı.

Kopenhag, 29. dakikada Elyounoussi'nin golüyle farkı 1'e indirse de son sözü 45. dakikada Haaland söyledi.

MANCHESTER CITY'DEN TARİHİ BAŞARI

Kopenhag'a iki maçta da 3'er gol atan Manchester City, Avrupa kupaları tarihinde üst üste 9 iç saha maçında 3+ gol atan ilk takım oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 30 iç saha maçını kaybetmeyen ve son 12 maçın tamamını kazanan Guardiola'nın öğrencileri (28 galibiyet, 2 beraberlik) Barcelona'nın 38 maçlık serisi sonrası en uzun seri yakalayan ikinci takım oldu.

REAL MADRID HATA YAPMADI

Gecenin diğer maçında Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti. Arda Güler'in yedek soyunduğu ve süre almadığı maç 1-1 eşitlikle sona erdi ve Real Madrid adını çeyrek finale yazdırdı.

Mücadeledeki goller 65. dakikada Vinicius Jr ve 68. dakikada Orban'dan geldi.

REAL MADRID BU SEZON İLKİ YAŞADI

Leipzig karşısında 11 şut atan ancak rakibine 20 şut çektiren Real Madrid, bu sezon bu iki istatistik arasında en büyük fark olan maçı geride bıraktı.

TARAFTAR ISLIKLADI

Leipzig karşısında kötü bir performans sergileyen Real Madrid takımını, Santiago Bernabeu'yu dolduran binlerce taraftar ıslıkladı. Maçın son bölümünde Leipzig baskısını bir türlü kıramayan Ancelotti'nin öğrencileri, taraftardan tepki gördü.

14 YILDA 12 ÇEYREK FİNAL! REKOR...

Son 14 yılda 12. kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Real Madrid, bu süre zarfında Bayern Münih ile birlikte bunu en çok başaran takım konumunda bulunuyor.