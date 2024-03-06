Arda Turan, UEFA'ya konuştu! Atletico Madrid, Galatasaray ve kariyer itirafları...

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Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, UEFA TV'ye konuştu.

İşte Arda Turan'ın sözleri;

İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyordum. Ve öyle de oldu. Mücadele eden iyi bir takımdık. Golü attığımız zaman maçları kaybetmek artık bizim için çok zordu. O yüzden hep kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk. Grupta Celtic maçları çok zordu. Deplasmandaki benim gol attığım Celtic maçı kolay bir maç değildi.

ATLETICO EFSANESİYİM

Hala daha o günleri hatırladığımda çok duygulanırım. Çünkü o çok uzun ve zorlu bir yolculuk. Galatasaray'da doğdum büyüdüm orada yetiştim ama kendimi bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum Galatasaray'dan önce.

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SIMEONE'NİN ZİYARETİ

Simeone İstanbul'a da sağ olsun ziyarete de geldi. Benim için çok nezaketli bir davranıştı çünkü oyuncularıma sahaya kadar inip tek tek ellerini sıkıp onlara bir konuşma yaptı.

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TAKTİKLERİ AKLIMA GELİR

Ne zaman hatırlasam Simeone'nin bize verdiği özel taktikleri özel mücadele hep aklıma gelir. Şuna inanırım ve oyuncularıma da hep şunu söylerim; hangi sistemi oynarsanız oynayın, hangi taktikle oynarsanız oynayın oyunun temeli bire bire, temasa ve coşkuya dayanır.

EYÜPSPOR'DA HEDEFİ

Çok hayalperest biriyimdir. Hedefimiz hemen lige çıkmak. Sonrasında da en kısa süre içerisinde bu güzel semte Avrupa'da bir maç oynatmak istiyoruz.