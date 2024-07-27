Haberin Devamı

Kefir, son yıllarda popülerliği hızla artan sağlıklı bir içecek olarak dikkat çekiyor. Fermente bir süt ürünü olan kefir, yoğurt gibi probiyotik bakteriler içermesiyle biliniyor. Probiyotikler de sindirim sistemimizin sağlığını desteklerken, bağışıklık sistemini güçlendirebiliyor ve genel vücut sağlığını iyileştirebiliyor.

‘Zoe’ adlı beslenme markasının kurucusu olan Profesör Tim Spector, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımında kefir ile ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı. Spector, artık kahve, çay ve süt gibi içecekleri tüketmeyi bıraktığını, sadece yoğurt, peynir ve kefir gibi fermente süt ürünlerini tercih ettiğini söyledi.

Zoe’nin bu açıklaması, M&S iş birliğiyle kefir bazlı bir bağırsak sağlığı aşısının piyasaya sürülmesinden dolayı ticari bir bağlantı olarak yorumlansa de genel olarak fermente süt ürünlerine ilgi de her geçen gün artıyor.



Örneğin, perakende sektörüyle ilgili haberler, analizler ve pazar trendleri üzerine çalışmalara yer veren İngiliz The Grocer dergisine göre, kefir için yapılan çevrimiçi aramalar çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda.





‘KEFİR SAYESİNDE YENİDEN FERMANTE SÜT ÜRÜNLERİNE İLGİNİN ARTMASI ÇOK SEVİNDİRİCİ’

Uzman Diyetisyen Deniz Pirçek

1- KEFİR BAHSEDİLDİĞİ GİBİ BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN İYİ Mİ?

2- KEFİRİN ANTİKANSEROJEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLDUĞU DOĞRU MU?

3- KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ OLDUĞU VE KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELDİĞİ DOĞRU MU?

4- KEFİRİN DAHA BAŞKA POZİTİF ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

5- TÜM SÜT ÜRÜNLERİ YERİNE SADECE KEFİR TÜKETMEK DOĞRU MU?

6-) KEFİRİ NE SIKLIKLA VE NASIL TÜKETMEK GEREKİYOR?

Fotoğraflar: iStock