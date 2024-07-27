Kefir, son yıllarda popülerliği hızla artan sağlıklı bir içecek olarak dikkat çekiyor. Fermente bir süt ürünü olan kefir, yoğurt gibi probiyotik bakteriler içermesiyle biliniyor. Probiyotikler de sindirim sistemimizin sağlığını desteklerken, bağışıklık sistemini güçlendirebiliyor ve genel vücut sağlığını iyileştirebiliyor.
‘Zoe’ adlı beslenme markasının kurucusu olan Profesör Tim Spector, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımında kefir ile ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı. Spector, artık kahve, çay ve süt gibi içecekleri tüketmeyi bıraktığını, sadece yoğurt, peynir ve kefir gibi fermente süt ürünlerini tercih ettiğini söyledi.
Zoe’nin bu açıklaması, M&S iş birliğiyle kefir bazlı bir bağırsak sağlığı aşısının piyasaya sürülmesinden dolayı ticari bir bağlantı olarak yorumlansa de genel olarak fermente süt ürünlerine ilgi de her geçen gün artıyor.Diğer süt ürünlerinin satışları düşerken, kefir satışları geçen yıl yüzde 15’in üzerinde artış gösterdi. Ayrıca Londra’da bulunan dünyaca ünlü sanat galerisi Tate Modern’in bu yılın başlarında düzenlediği fermente etme atölyesi, kefirin modern bir favori olarak popülerliğini de pekiştirdi.
Örneğin, perakende sektörüyle ilgili haberler, analizler ve pazar trendleri üzerine çalışmalara yer veren İngiliz The Grocer dergisine göre, kefir için yapılan çevrimiçi aramalar çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda.
‘KEFİR SAYESİNDE YENİDEN FERMANTE SÜT ÜRÜNLERİNE İLGİNİN ARTMASI ÇOK SEVİNDİRİCİ’
Sağlık
ve zindelik söz konusu olduğunda, bağırsak sağlığı şu anda çok önemli. Çünkü yapılan pek çok araştırmaya göre bağırsak sağlığının Alzheimer, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve daha uzun yaşam
süreleriyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.
Kefirle ilgili çalışmalar da kefirin probiyotik olarak bilinen diğer bakteri içeren besinler gibi bağırsak sağlığını olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koydu.
İngiltere’nin ünlü bağırsak sağlığı uzmanı Sophie Medlin metro.co.uk’ya yaptığı açıklamada ise “Bu durum kefiri fermente gıdalar arasında eşsiz kılıyor. Kefirdeki protein ve yağın, midenin asidik ortamından geçerken iyi bakterileri koruyabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca kefirin kabızlık, kalp sağlığı ve kemik sağlığı üzerinde potansiyel faydaları olduğunu gösteren çalışmalar da var. En önemlisi de uzun süredir kötülenen fermante süt ürünlerinin kefir sayesinde tekrar ön plana çıkmasından dolayı çok mutluyum”
ifadelerini kullandı.
Tüm bu açıklamalar ve gelişmeler ise akla şu soruyu getiriyor: Kefir gerçekten de sağlıklı olmanın sırrı mı yoksa sadece bir gıda çılgınlığı mı?
Bu sorudan hareketle Uzman Diyetisyen Deniz Pirçek
ile kefirin sağlımıza olan pozitif etkilerini 6 soruda mercek altına aldık.1- KEFİR BAHSEDİLDİĞİ GİBİ BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN İYİ Mİ?
Sindirim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde devam ettirilmesi için bağırsaktaki yararlı bakterilere ihtiyaç vardır. Önemli bir probiyotik olan kefir, bu bakteri florasını destekleyerek ishal, kabızlık, gaz ve şişkinlik, bağırsak krampları gibi sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur.
Özetle bağırsak sağlığı için çok etkili bir içecektir.2- KEFİRİN ANTİKANSEROJEN ÖZELLİKLERE SAHİP OLDUĞU DOĞRU MU?
Kefir, mutasyon ve DNA hasarını azaltarak kanser oluşumuna zemin hazırlayan enzimlerin (ß-glukuronidaz, nitroredüktaz, azoredüktaz) aktivitelerini düşürüyor. Kanser yapan maddeleri (mutajen) etkisizleştirerek, kısa zincirli yağ asitlerinin üretiminin ve asiditenin artmasını sağlayarak hatta kanserli hücre intiharını (apopitoz) hızlandırarak antikanserojen etki göstermektedir.3- KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ OLDUĞU VE KEMİK SAĞLIĞINA İYİ GELDİĞİ DOĞRU MU?
Kefir, düzenli olarak tüketildiğinde kalsiyum kaynağı sebebiyle kemik sağlığını desteklemekle birlikte osteoporoz riskini de azaltan besinlerden biridir. Kefir aynı zamanda kalp sağlığını iyileştirir. Kan basıncını düşürmeye, kolesterol seviyesini azaltmaya ve trigliseridleri (kandaki yağlar) iyileştirmeye yardımcı bir besindir.
Dolasıyla kefir, kalp sağlığını da desteklemiş olur.4- KEFİRİN DAHA BAŞKA POZİTİF ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemini düzenlemeye yardım eder. Kan şekeri seviyelerini dengeler. Antibakteriyel özelliğiyle iltihap önleyicidir. Mikroplarla savaşır. Kronik yorgunluğa iyi gelir. Sakinleştirici etkisi vardır. Vitamin ve mineral bakımından güçlü bir besin kaynağıdır. En önemlisi de B12 vitamininin etkisiyle hafızayı güçlendirir.
5- TÜM SÜT ÜRÜNLERİ YERİNE SADECE KEFİR TÜKETMEK DOĞRU MU?
Bunu uygun görmüyoruz. Çok fazla kefir tüketmek kabızlık, diyabet hastalığı, yüksek kalori alımı, ishal, midede hassasiyet oluşturma gibi olumsuz durumlara neden olabilir.
6-) KEFİRİ NE SIKLIKLA VE NASIL TÜKETMEK GEREKİYOR?
Kullanım amacına bağlı olarak kefirin tüketim şekli değişkenlik gösterebilir. Özellikle zayıflamak ve sağlıklı şekilde ele alınmak isteniyorsa, mutlaka gün içerisinde en fazla iki ya da üç bardak tüketim sağlanmalıdır.
Arka arkaya tüketim yapılmamalıdır. Gün içerisinde en az iki saat arayla iki bardak kefir tüketiminin dengeli şekilde kilo verme potansiyeli oluşturduğu biliniyor.
Böylece vücudun ihtiyaç duyduğu yararlı bakteriler ile beraber daha güçlü bir bünyeye de sahip olmak mümkün oluyor.Fotoğraflar: iStock