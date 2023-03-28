Son dakika: Kılıçdaroğlu'na özel "İnce" anketi! CHP listelerinden vekillik önerir mi?

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Abdulkadir Selvi'ye konuşan Muharrem İnce, "Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ben müzakereye açığım" dedi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı kesin aday listesinin yayımlanacağı 31 Mart'a kadar Muharrem İnce ile görüşecek mi? İşte CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın kulislerden aktardığı son bilgiler:

Kılıçdaroğlu sağlıklı bir anket görüp Muharrem İnce'nin gerçek gücünü ölçtürmek istiyor. Şu an önünde Muharrem İnce ile ilgili çok çelişkili anketler var. Bunun için sağlıklı ve sadece Kılıçdaroğlu'na özel yapılan yüksek örneklemli bir anketin sonucunu bekliyor.

CHP'nin anketçileri olmayan adaylıkların sorgulanamayacağını dört cumhurbaşkanı adayının kesinleştikten sonra birkaç gün içinde sahaya çıkıp, bir hafta içinde kesin sonuç verecek bir anket yapılacağını rapor ettiler.

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BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SONUCU ALINACAK VE KARAR VERİLECEK



Dün adaylar kesinleşti birkaç gün içinde yüksek örnekleme sahip bir anketin yaptırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile kurmaylarının kararı bundan sonra vermesi bekleniyor.

ARACILARIN İKİ İSMİ UZLAŞTIRMA TALEBİ VAR

Partinin içinden dışından çok sayıda aracının uzlaştırma talebi ile Kılıçdaroğlu'na geldiğini öğrendim. Kılıçdaroğlu'nun her zamanki sakinliği ile bu süreci soğukkanlı götürdüğü ifade ediliyor.

CHP'DE 31 MART'A KADAR ÇÖZÜLSÜN GÖRÜŞÜ HAKİM

Ancak takvim açısından da sıkışıklık var. Adaylar 31 Mart Cuma günü kesinleşecek. 1 Nisan'da oy pusulasındaki yerleri için kura çekilecek. Adaylar kesinleştikten sonra çekilse bile oy pusulasına adı yazılabilir endişesi var. Çünkü bu konuda cumhurbaşkanlığı seçim kanununda bir boşluk var.

Ancak YSK çekilse de adını pusulaya basabilir. "Kanunda açık hüküm yok" görüşü ağırlıklı CHP'de. O yüzden bu iş çözülecekse 31 Mart'a kadar çözülsün görüşü hakim ama Kılıçdaroğlu sakin izlenimleri de ifade ediliyor.

Yaptırdığı özel anket sonucu eline geçtikten sonra Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'nden randevu istemesi bekleniyor ve bunun için de kritik bir hafta içindeyiz diyebilirim.

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KILIÇDAROĞLU-İNCE NE KONUŞACAK?

Ne önereceği ise o ankete bağlı olacak, kulislerde birçok iddia var. Başkan yardımcılığı deniyor ki bu artık olmaz 12 maddelik protokol var. Bakanlık için Kılıçdaroğlu MEB'i kimse ile konuşmadı. Acaba rezerv mi tutuyor yorumları var.

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CHP LİSTELERİNDEN VEKİLLİK Mİ ÖNERİR?

Bunun için de şu an 6'lı masa içindeki çalışmalar sürüyor. "Zaten yeterince zorlu bir liste süreci var önlerinde o yüzden vekillik önerse bile sayı yüksek tutulamayabilir" deniyor ama tümü Kılıçdaroğlu'nun kararı öncesi yapılan yorumlar, akıl yürütmeler olarak konuşuluyor.