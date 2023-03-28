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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

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#AK PARTİ#TBMM#Seçim
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 11:46

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır'' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu hatırlatarak, "Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı.

Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir" dedi.

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'KİMSE DEMOKRASİ SANDIĞINA İPOTEK KOYAMAZ'

Erdoğan'ın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışmanın hukuki olmadığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

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"Bu sözde tartışma, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir. Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının 'Sabih Kanadoğlu zihniyeti' olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır. Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir.

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Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü; milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz. Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar.

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Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı. Söz ve karar milletindir. Milletimiz, siyasi pazarlıklar yoluyla ülkemizin geleceğine dair kumar oynamak isteyenlere sandıkta bir kez daha demokrasi dersi verecektir.'

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