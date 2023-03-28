İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ne yapacak? Dicle Canova yanıtladı

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova şu bilgileri aktardı:

Daha önce partide kalıp mücadele etmeyi sürdürme kararındaydı. Ama süreç çok dinamik şartlar sürekli değişiyor. Örneğin CHP İstanbul vekili Yunus Emre'nin sözleri sonrası yerel yönetimlere özerklik tartışması, örneğin Kandil'den verilen mesajlar ve bunların giderek artması rahatsızlığı her geçen gün artıyor diyebilirim. Bu tartışmalar gündeme geldikçe ki kendisinin kırmızı çizgileri olarak tanımladığı başlıklar bunlar. Ses çıkarılmamasına tepki göstermek veya kendisinin konuşması gibi zorunluluklar ortaya çıkabilir O noktada da partisine sıkıntı yaratabilir deniyor.

PARTİYE YÜK OLMAYACAK

"Partiye yük olmama" hassasiyeti ile dışarıda kalma eğilimi arttı diyebilirim.

Bir başka gerekçe son dönemde "Meral Akşener'in yerine mi oynuyor?" yorumlarına da maruz kalması. Kendisinin Akşener'e, "Benim parti içi mücadele niyetim yok. Ben bu saatten sonra memleket mücadelesine kendimi adarım" demesine rağmen bu iddia ve yorumların gündeme gelmesinden rahatsız olduğu vurgulanıyor.

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KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEYECEK

Bir de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek, o net. Daha önce katıldığı bir programda "Kılıçdaroğlu'na oy verecek misiniz?" sorusuna "Kızgın üzgün hırpalanmış oy verileceğini biliyorum" demesi için, "Partideki arkadaşların isteksizliğini anlatmaya çalıştım. Kendim için bunu söylemedim" diyor.

Üç aşama var:

1- İYİ Parti grup kararının altına imza atmadı.

2- Basın toplantısı yapıp bu süreci kabul etmediğini açıkladı.

3- Milletvekili adaylık müracaatında bulunmadı ve "Ben bu vebale ortak olmayacağım" dedi.

Bu süreci bir tutarlılık hattı olarak görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeme kararından sapmadığını düşünüyor.

Tüm bu tartışmalar çerçevesinde gelinen noktada itirazlarını sürdürmesinin partiye de sıkıntı çıkaracağı, ,nezaketli olmayacağı gerekçesi ile ayrılık konusunda bir karar aşamasında diyebilirim.

AK PARTİ VEYA MHP'YE GEÇER Mİ?

Peki, AK Parti veya MHP yeni adres olur mu? Daha önce seçime iki ay kala başka partiye geçişi doğru bulmadığını söylemişti. Halen yakın çevresine "Dışarıda kalacağım sanki öyle görünüyor" mesajı vermekle birlikte, hemen her kesimle AK Parti ve MHP dahil yoğun bir istişare süreci içinde olduğunu söyleyebilirim. Yarın İYİ Parti grubu var. Bakalım katılacak mı göreceğiz.

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