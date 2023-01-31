Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Çok sayıda kent için yoğun kar uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar
Son dakika... İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Çok sayıda kent için yoğun kar uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:08

Türkiye hafta sonundan itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girdi. Uzun zamandır beklenen kar yağışları birçok kentte etkisini gösterirken 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün kar yağışı etkili olurken, Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunda yağmurun karla karışık yağmura döneceği saat verildi. Başkent Ankara'da ise gece saatlerinde başlayan kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor. İşte 31 Ocak 2023 hava durumu raporu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Çok sayıda kent için yoğun kar uyarısı

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden yetkisiz tahminlere ilişkin açıklamaMeteoroloji'den 'yetkisiz tahminlere' ilişkin açıklamaHaberi görüntüle

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Haberin Devamı

Yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gözden Kaçmasın

İstanbulun kar hasreti sona erdi Meteorolojiden yeni hava durumu raporu...İstanbul'un kar hasreti sona erdi! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu...Haberi görüntüle

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR, ANKARA'DA KAR VAR

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Ankara'da ise aralıklarla kar yağışı etkili olacak. İzmir'de bugün yağış beklenmiyor, hava sıcaklığı ise 11 derece olacak.

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL İÇİNE KAR HAFTA SONU GELECEK

İstanbul’da önceki akşam kentin kıyı ve yüksek kesimlerinde hafif şekilde görülen kar, sabaha karşı Çatalca ve Kartal Aydos Ormanı bölgesinde lapa lapa yağışa dönüştü. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Ancak il genelinde kar yağışının bu hafta sonu olması bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cuma akşamı batıdan gelecek yeni bir soğuk sistemle İstanbul içine de kar yağışının başlayabileceğini söylüyor:

“Şehir merkezini ilgilendiren Kar yağışı büyük bir ihtimalle hafta sonu gelecek. Şimdi gelen sistem Anadolu’ya yoğun kar yapıyor. Cuma akşamı batıdan yeni bir sistem geliyor. Bu sistem cumartesi-pazar İstanbul’un birçok yerinde kar yağışı yapabilir.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Antalyada dolu sürprizi Araçlar akaryakıt istasyonlarına sağındıAntalya'da dolu sürprizi! Araçlar akaryakıt istasyonlarına sağındıHaberi görüntüle

ANKARA'DA BEKLENEN KAR BAŞLADI

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

Son dakika... İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Çok sayıda kent için yoğun kar uyarısı

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Son dakika... İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Çok sayıda kent için yoğun kar uyarısı

YAĞIŞ ETKİSİNİ İL GENELİNDE ARTIRDI

Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Düzgün Barış DENİZ- Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)

Haberin Devamı

ANKARA'DA YERLER KAR TUTTU, İSTANBUL'DA HAVA BUZ KESTİ

DHA muhabiri Düzgün Deniz, CNN TÜRK canlı yayınında Ankara'daki son durumu aktardı. Deniz, Ankara'da kar yağışının etkisini artırdığını ve yerlerin kar tuttuğunu bildirdi. İstanbul'dan yayın yapan Merve Tokaz ise buzlanma tehlikesine dikkat çekti. Tokaz, İstanbul'da hava buz kestiğini, yollarda ve araçların üzerlerinde buzlanma olduğunu bildirdi.

Gözden Kaçmasın

Sibirya soğukları kapıdaSibirya soğukları kapıdaHaberi görüntüle

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini haritasına göre yarın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar yağışı etkili olacak. İstanbul ve Doğu Karadeniz'de ise yağmur bekleniyor.

Son dakika... İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Çok sayıda kent için yoğun kar uyarısı

Haberin Devamı

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'a sarı kodlu uyarıda bulundu.

Son dakika... İstanbulda kar yağacak mı Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Çok sayıda kent için yoğun kar uyarısı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#Kar

BAKMADAN GEÇME!

Android telefon kullananlara müjdeli haber

Android telefon kullananlara müjdeli haber!

#Android
Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim