Son dakika... İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Çok sayıda kent için yoğun kar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

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Yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR, ANKARA'DA KAR VAR

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. Ankara'da ise aralıklarla kar yağışı etkili olacak. İzmir'de bugün yağış beklenmiyor, hava sıcaklığı ise 11 derece olacak.

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL İÇİNE KAR HAFTA SONU GELECEK

İstanbul’da önceki akşam kentin kıyı ve yüksek kesimlerinde hafif şekilde görülen kar, sabaha karşı Çatalca ve Kartal Aydos Ormanı bölgesinde lapa lapa yağışa dönüştü. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Ancak il genelinde kar yağışının bu hafta sonu olması bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cuma akşamı batıdan gelecek yeni bir soğuk sistemle İstanbul içine de kar yağışının başlayabileceğini söylüyor:

“Şehir merkezini ilgilendiren Kar yağışı büyük bir ihtimalle hafta sonu gelecek. Şimdi gelen sistem Anadolu’ya yoğun kar yapıyor. Cuma akşamı batıdan yeni bir sistem geliyor. Bu sistem cumartesi-pazar İstanbul’un birçok yerinde kar yağışı yapabilir.”

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ANKARA'DA BEKLENEN KAR BAŞLADI

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini gösterirken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

YAĞIŞ ETKİSİNİ İL GENELİNDE ARTIRDI

Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam etmesi beklenirken yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Düzgün Barış DENİZ- Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)

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ANKARA'DA YERLER KAR TUTTU, İSTANBUL'DA HAVA BUZ KESTİ

DHA muhabiri Düzgün Deniz, CNN TÜRK canlı yayınında Ankara'daki son durumu aktardı. Deniz, Ankara'da kar yağışının etkisini artırdığını ve yerlerin kar tuttuğunu bildirdi. İstanbul'dan yayın yapan Merve Tokaz ise buzlanma tehlikesine dikkat çekti. Tokaz, İstanbul'da hava buz kestiğini, yollarda ve araçların üzerlerinde buzlanma olduğunu bildirdi.

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5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini haritasına göre yarın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar yağışı etkili olacak. İstanbul ve Doğu Karadeniz'de ise yağmur bekleniyor.

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Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'a sarı kodlu uyarıda bulundu.