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Meteoroloji'den 'yetkisiz tahminlere' ilişkin açıklama

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Hava Tahminleri#Yetkisiz Tahmin
Meteorolojiden yetkisiz tahminlere ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 01:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri hakkında açıklama yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, "Zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili olarak çeşitli açıklamalar yayınlanmaktadır. Atmosferik hadiseler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından 7 gün 24 saat takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Bu konudaki doğru bilgilere; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organlarından, mobil uygulamalarımızdan, internet sitemiz 'mgm.gov.tr'den, Meteorolojinin Sesi Radyosu ile kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz" denildi. 

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Hava Tahminleri#Yetkisiz Tahmin

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