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Antalya'da dolu sürprizi! Araçlar akaryakıt istasyonlarına sağındı

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#Antalya#Dolu Yağışı#Manavgat Dolu Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 00:48

Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu etkili oldu. Bilye büyüklüğündeki dolu yağışına yolda yakalanan vatandaşlar araçlarının zarar görmesini engellemek içi yakındaki akaryakıt istasyonlarına girerek yağışın bitmesini bekledi.

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Geçtiğimiz hafta şiddetli yağmur ve fırtınaya teslim olan Antalya'da soğuk ve yağışlı hava bu kez Manavgat ve Serik ilçelerinde kendini gösterdi.

Saat 23.00 sıralarında bir anda bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Önce dolu, sonra kar ve ardından karla karışık yağmura dönen yağış yaklaşık 15 dakika sürdü.

Antalyada dolu sürprizi Araçlar akaryakıt istasyonlarına sağındı

Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, yağışa yolda yakalanan sürücüler akaryakıt istasyonlarına girerek yağışın bitmesini bekledi.

Dolu yağışının özellikle Manavgat'ın Gündoğdu, Taşağıl, Bereket, Çakış ve Sağirin mahalleleri ile çevresinde etkili olduğu bildirildi.

Antalyada dolu sürprizi Araçlar akaryakıt istasyonlarına sağındı

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#Antalya#Dolu Yağışı#Manavgat Dolu Yağışı

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