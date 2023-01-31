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Sibirya soğukları kapıda

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#Kar#Hava Durumu#Kış
Sibirya soğukları kapıda
Fatma AksuBurcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 07:00

Türkiye ılık geçen ayların ardından soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Balkanlar üzerinde gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte, sıcaklıklar kış değerlerine geriledi. Uzmanlar 5 Şubat’tan itibaren de Sibirya soğuklarının etkili olacağını söyledi...

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Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Mevsim normalleri civarında (8-10°C) seyreden sıcaklıklar, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte kış değerlerine (3-7°C) geriledi. Yurdun doğusunda ve kayak merkezlerinde hasretle beklenen kar kendisini gösterdi. Birçok şehir beyaza büründü. Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkili olmaya devam etmesi beklenirken 5 Şubat itibarı ile Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın ulaşabileceği, özellikle batı kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü de İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı.

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Sibirya soğukları kapıda


İSTANBUL’A KAR CUMA GELİYOR

İstanbul’da önceki akşam kentin kıyı ve yüksek kesimlerinde hafif şekilde görülen kar, sabaha karşı Çatalca ve Kartal Aydos Ormanı bölgesinde lapa lapa yağışa dönüştü. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üstü kısa sürede beyaza büründü. Ancak il genelinde kar yağışının bu hafta sonu olması bekleniyor. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, cuma akşamı batıdan gelecek yeni bir soğuk sistemle İstanbul içine de kar yağışının başlayabileceğini söylüyor:

Sibirya soğukları kapıda

“Şehir merkezini ilgilendiren kar yağışı büyük bir ihtimalle hafta sonu gelecek. Şimdi gelen sistem Anadolu’ya yoğun kar yapıyor. Cuma akşamı batıdan yeni bir sistem geliyor. Bu sistem cumartesi-pazar İstanbul’un birçok yerinde kar yağışı yapabilir.”

 

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#Kar#Hava Durumu#Kış

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